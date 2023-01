Im Laufschritt ins neue Jahr

Mit Schwung dem alten Jahr ade sagen: Rund 100 Läufer, Walker und Spaziergänger beteiligten sich am Silvesterlauf. © -zah-

Abschied nehmen vom alten Jahr und den sportlichen Schwung mit ins neue transportieren: So läuft’s beim Silvesterlauf. Die Laufabteilung des Turnvereins Babenhausen (TVB) begrüßte rund 100 Teilnehmer zu ihrer Sportveranstaltung, die über Stock und Stein, durch Wald und über Wiesen führte. Start und Ziel war die Schutzhütte am Eppertshäuser Weg.

Babenhausen - Zwei Jahre lang musste die Veranstaltung pandemiebedingt ausfallen („Im vorigen Jahr sind wir nur intern gelaufen“, so Anne Möller aus dem Orga-Team). Das Comeback der populären Traditionsveranstaltung zeigte ein heterogenes, großes Teilnehmerfeld aus Menschen unterschiedlichsten Alters. „Das Schöne ist: Man trifft hier Leute, die man sonst nicht sieht. Auch aus anderen Vereinen, ambitionierte Sportler, aber auch Nicht-Vollläufer“, meinte Lutz Piesoldt vom TVB, der für die Jahreszeit eher untypisch in kurzen Hosen und T-Shirt startete. Der letzte Tag des Jahres sorgte mit 15 Grad Celsius fast für Frühlingsgefühle. Dennoch köchelte der Glühwein im Kessel und auch eine deftige Kartoffelsuppe wurde nach dem Lauf zur Stärkung serviert. „Wir sind zum ersten Mal dabei“, sagten zwei Aktive der Adipositas-Laufgruppe „Leben 2.0“, „wir möchten das alte Jahr positiv abschließen und das neue Jahr mit diesem Schwung beginnen. Wir laufen für ein gesünderes Leben.“ Mit Herrchen und Frauchen lief die kleine Hündin Bella, die sich der langsameren Fraktion auf der Fünf-Kilometer-Route anschloss. Wer’s sportlicher anging, entschied sich für die Zehn-Kilometer-Strecke.

Ob laufend, walkend oder spazieren gehend, beim Silvesterlauf des TVB-Lauftreffs geht es nicht um schnelle Zeiten und Medaillen. „Hier geht es rein um den Spaß – und das ganz zwanglos, ohne Anmeldung“, sagte Kurt Thiel, der gemeinsam mit Anne Möller, Stephan Orlemann, Frank Altmann und Oliver Hecker die Organisation von der langjährigen Leiterin Heike Noll übernahm. Die Corona-Auflagen bremsten das Engagement des neuen Orga-Trupps indes aus. Im September, als man dann den traditionellen Altstadtfestlauf 2022 ausrichten wollte, legte die Sperrung der Bouxwiller Straße die Sportveranstaltung mangels Laufstrecke lahm. Nun endlich, beim Silvesterlauf, wollte sich das neue Team bewähren, aber neue Hürden taten sich auf.

„Kurz vor Weihnachten kam die Hiobsbotschaft aus dem Ordnungsamt“, berichtete Thiel: Die Bauarbeiten des Zweckverbands Gruppenwasserwerk Dieburg auf dem Eppertshäuser Weg machten die übliche Laufstrecke unpassierbar. Wegen des Kälteeinbruchs vor Weihnachten konnten die Arbeiten nicht abgeschlossen werden. Jetzt war schnelles Handeln angesagt, denn eine Absage kam für die TVB-Läufer nicht in Frage. Mit großem Gespür wurden Alternativstrecken durchs Grüne gesucht und gefunden. „Der Aufwand für den Lauf ist immens: Mehrere Forstämter, Ordnungsämter und sogar die Untere Naturschutzbehörde müssen ihr Okay geben“, berichtete Kurt Thiel. Der hatte beim Kennzeichnen der Strecken mit Sprühdose und Schildern weitere kleinere Pannen: Die Sprühfarbe ging aus, ein Helfer markierte in entgegengesetzter Richtung, ein Fahrrad gab den Geist auf.

Als sich kurz vor 14 Uhr rund 100 Läufer, Walker und Spaziergänger versammelten, war all das vergessen. „Dank unseres Sponsors, der Firma Rewe, haben wir viel Obst, Kekse und Glühwein gespendet bekommen“, so die Organisatoren, die angesichts des milden Wetters rasch noch das Bierkontingent aufstockten. Denn das gehört traditionell zum Ausklang des Silvesterlaufs, dass alle das Sportliche gemeinsam bei Speis und Trank im Ziel ausklingen lassen. Fürs nächste Jahr wünscht sich der engagierte Trupp der Laufabteilung, dass weniger Baustellen die sportlichen Vorhaben ausbremsen. (zah)

Wo geht’s lang? Wegen einer Baustelle musste die traditionelle Laufstrecke diesmal geändert werden. © zah