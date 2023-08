Keine Verlängerung fürs Babenhäuser Freibad

Gerne an Bord: Die Frühschwimmer des Fördervereins sind treue Badegäste und genießen zum Ausklang die Gastronomie des Küstenkutters. © ZAH

Das neue Betreiber-Trio des Babenhäuser Freibads plant keine Saison-Verlängerung. In zwei Wochen ist also Schluss mit dem Badespaß für dieses Jahr.

Babenhausen – Man glaubt es nicht bei Sonne und mehr als 30 Grad, aber sie nähert sich dem Ende, die Badesaison 2023. Vom Wetter her hatte sie alles zu bieten: hochsommerliche Hitze, Sturmböen, Dauerregen und den kühlen Einbruch im August. Bis zu 2 500 Badegäste an Spitzentagen und nur ein Dutzend bei Regen kamen ins Babenhäuser Freibad.

„Wir sind, bis aufs Wetter, mit der Saison sehr zufrieden“, erklärt Bertram Herbert im Kiosk an Bord von Küstenkutter Jenny mit Galgenhumor. Das Betreiber-Trio des Unternehmens Heba, das sind Sebastian Bauer, Rainer Funck und Bertram Herbert, hatte das Bad im Frühjahr übernommen und, je nach Wetterlage, auch eine mögliche Verschiebung der Saison in den September in Aussicht gestellt.

Treue Frühschwimmer

Daraus wird wohl nichts. In die Verlängerung geht es nicht, sagte Rainer Funck. Wie angekündigt würde das Freibad am Sonntag, 3. September, geschlossen.

Im Endspurt der Saison hat der Förderverein Schwimmbad Babenhausen noch eine Attraktion initiiert: das Abendschwimmen mit dem Live-Duo Backroots Two. Soul und Blues-Songs schallen über das Gelände, während Badegäste langsam ihre Bahnen ziehen. Inzwischen beträgt die Wassertemperatur wieder 24 Grad. „Als es so kühl war, mussten wir die Temperatur leicht senken“, bedauert Funck. Denn die Kosten fürs Aufheizen müssten sie halt auch im Blick haben, zumal sich bei grauem Himmel und Dauerregen nur die Hartgesottenen zum Schwimmbad aufmachen.

Dazu gehören die Frühschwimmer des Fördervereins. „Wir schwimmen, egal bei welchem Wetter“, erklärt Hannelore Betz. Danach treffen sich alle zum Kaffee an Deck des Schwimmbadkutters. Dort hat „Kapitän“ Bertram Herbert in jüngster Zeit viel Kaffee aufbrühen müssen. An diesem warmen Abend sind endlich auch wieder Kaltgetränke gefragt, Aperol Spritz und alkoholfreies Bier liegen besonders im Trend. Herbert hat die Reling mit Pflanzkästen und bunten Sommerblumen aufgehübscht. Zuletzt mussten Kabelbinder herhalten, um die dekorativen Kästen vor Windböen zu schützen.

Lob fürs Personal

Zwölf Liegestühle hat der Förderverein angeschafft und einen weiteren großen Sonnenschirm am Kinderbecken. „Solange uns die Werbepartner und die Mitglieder treu sind, können wir unterstützen“, meint der Vorsitzende Kurt Schäfer. In den vergangenen Jahren haben sie in dieser Hinsicht einiges aufgeboten, in einem Fall gar das Anheizen des großen Beckens komplett geschultert. Immerhin 1,6 Millionen Liter Wasser braucht es, um das Schwimmerbecken zu füllen – und mehrere Tausend Euro, um diese Wassermasse aufzuheizen.

Ein dickes Lob geht an das neue Badepersonal, das seit der Übernahme der drei Heba-Betreiber am Beckenrand nach dem Rechten guckt. „Top-Leute“, meint Wolfgang Kunz, Schriftführer des Fördervereins. Das Lob geht auch an die Badegäste. „Wir haben in Babenhausen ein sehr angenehmes Publikum“, sagt Funck zufrieden. Grüppchenbildung gewaltbereiter Schläger, die in anderen Schwimmbädern für Unfrieden sorgen, sind in Babenhausen kein Thema. „Unser Personal ist auch darauf geschult, Konflikte zu lösen“, erklärt Rainer Funck. Während der Saison 2023 wurden zwei, drei diskrete Hausverbote erteilt, das war’s. Ein Einbruch zählt zu den negativen Erlebnissen.

Familientag am 2. September

Bevor das Freibad Anfang September schließt, erwartet Besucher noch ein Höhepunkt. Der Förderverein lädt in Kooperation mit der Schwimmabteilung des TV Babenhausen für Samstag, 2. September, zum Familiennachmittag, den der Posaunenchor Langstadt musikalisch ausschmückt.

Etwas längerfristig soll auch die Infrastruktur verbessert werden: Das lange geforderte neue Becken für die kleinsten Badegäste soll Ende 2024 angegangen und 2025 eingeweiht werden. Nicht nur Alter und Zustand des Kinderbeckens sind ein Problem, es ist grundsätzlich zu tief und liegt ein bisschen abseits, sodass die Aufsicht zusätzliches Personal bindet. Das neue Kinderplanschbecken würde innerhalb des Bades wohl den Standort wechseln, hatte Bürgermeister Dominik Stadler dazu mitgeteilt zah

Der Countdown läuft: Die Freibadsaison geht am 3. September zu Ende und wird auch nicht verlängert. © Friedrich, Ursula