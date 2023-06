Ine Reichart, eine spätberufene Malerin aus Babenhausen

In ihrem Atelier unweit des ehemaligen Hanauer Tores zeigt Ine Reichart ihre Werke. Zu sehen sein werde sie auch beim „Local Heroes“-Festival in der Stadtmühle. © Gries

Künstlerin Ine Reichart stellt ihre vielfältigenWerke beim „Local Heroes“-Festival in Babenhausen aus.

Babenhausen – Ine Reichart, die gebürtige Bayerin aus dem Donaukreis Neuburg, hat sich seit dem Zuzug nach Babenhausen Anfang der 1980er-Jahre gut in Südhessen eingelebt, gemeinsam mit ihrem Ehemann, einem langjährigen Flugkapitän der Lufthansa. Vielfältig bringt sie sich ins Kulturleben ein. Dazu hat die ehemalige Englisch- und Französisch-Lehrerin eine Karriere als Malerin hingelegt, die zunehmend für Aufmerksamkeit sorgt – bis ins Rathaus der Stadt.

Beim „Local Heroes“-Event am 17. und 18. Juni in der Stadtmühle wird Reichart mit ihren Gemälden eine der Hauptrollen spielen, nachdem sie als Kuratorin der Cellba-Puppenausstellung im Territorialmuseum sogar in „Hallo Hessen“ im hr-Fernsehen ausführlich gewürdigt worden ist. Doch die vitale Unruheständlerin, die ungern übers Alter spricht, will das nicht überbewertet wissen. Beim Besuch in ihrem Atelier in der Fahrstraße am Hanauer Tor sprudelt es beim Besprechen ihrer Malerei oft aus ihr heraus. „Aufbruch“ nennt sie eine ihrer oft abstrahierenden Malereien und sagt dazu: „Man sieht, wie es bei den Farben und Formen brodelt, da fließt die Energie“. Die Interpretation wirkt wie eine Selbstbeschreibung und erinnert an Picassos Satz: „Wir Künstler malen uns immer selbst.“

Das kann man, muss man aber nicht so sehen, auch wenn man sieht, wie Reichart eine prägnante Katzen-Serie auflegt oder Kühe auf der Alm porträtiert. Dabei verwandelt sie die Buntgefleckten in geschickt gewählten Ausschnitten in spannende Form- und Farbereignisse. „Ich will dabei weniger etwas darstellen oder abmalen, sondern eigene Ideen ausdrücken“, betont sie, „die Leute wollen es oft lieber konkret, ich bin aber offen beim Arbeiten.“ Oft pendelt sie zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion, auch bei herrlich wuchernden Blüten-Studien und Farbwolken, bei denen sie nicht selten ein Feuerwerk an expressivem Farbauftrag abbrennt.

Abstrakte gemalte Blüten gehören zum Schaffen der Babenhäuser Künstlerin Ine Reichart. © Gries

Am Herzen liegen ihr auch weniger farbstarke Bilder als die, welche oft die Wände ihres Ateliers füllen. Bei einem sieht man in der Mitte fast geometrische Elemente, die Reichart aber aufbricht, um dann in tiefgründige Grautöne überzugehen, die fast ins Nirwana führen. Auf die Frage, ob sie eine Art „kreativer Wundertüte“ sei, antwortet Ine Reichart mit einem Lächeln. Ihre Experimentierfreude ist auch auf haptisch interessanten Malwänden offensichtlich, dazu kommt ein Schuss Poesie bei Arbeiten wie „An der Themse“, „Tropisch“ oder „Rauchblume“, die auch gestische Malerei enthalten. Was ihr beim Malen weitere Inspiration verschafft, sind Musik-CDs wie „Jazz meets Baroque“, „Modern Jazz Concert“ oder auch Mozart oder Bach. Dazu ist in etlichen Motiven ihre Liebe zur Natur ebenso spürbar wie ihre Weltoffenheit und Faszination für den afrikanischen Kontinent, zu dem Reichart bemerkt: „Es ist berührend, wenn man sieht, wie die Menschen dort mit der Zerstörung ihrer Umwelt zurechtkommen.“

Kontakt zu Ine Reichart in Babenhausen Atelier Reichart, Fahrstraße 59, ine-reichart@t-online.de

Dann kommt sie zum Thema „Verletzlichkeit“, das auch bei einigen Bildern durchscheint. Inzwischen hat sie zwar weit über 20 Ausstellungen in Südhessen und Unterfranken gehabt, doch der Startschuss zu ihrer Malkarriere war eher dramatisch. „Beim Studium der Anglistik, Romanistik und Afrikanistik in München stand die Kunst am Rande, obwohl ich schon als Kind und Jugendliche Interesse hatte ... Als ich 49 Jahre alt war, wurde alles anders. Mit meinem Mann verunglückte ich an Silvester mit dem Auto auf der Straße nach Umstadt ganz schwer, vieles war kaputt in meinem Körper von den Füßen bis zum Kopf. Als Opfer eines stark alkoholisierten Fahrers saß ich dann einige Zeit im Rollstuhl.“

Eine Freundin brachte ihr Papier und einen Malkasten, Reichart tastete sich heran. Bald darauf legte sie los. Als Autodidaktin belegte sie Malkurse des Frankfurter Städel, in Aschaffenburg, in Bad Reichenhall und Augsburg. Ihre künstlerische Entwicklung, ausgehend vom jetzigen hohen Level, ist keineswegs abgeschlossen. Das erinnert an Picasso, der mit 90 Jahren noch großartige Ideen umsetzte und einmal dazu sagte: „Wenn ich morgens im Atelier stehe, fühle ich mich oft wie am Anfang, ganz frisch.“ Kunst ist eben auch Quell der Freude und Vitalität. Das sieht man auch im Juni im Mühlensaal an der Gersprenz. (Reinhold Gries)