Pflanzen statt Fontänen in der Babenhäuser Altstadt

Von: Norman Körtge

Mehr Grün soll die Bummelgasse (Bild) – die Fußgängerzone der Fahrstraße – und den Marktplatz optisch aufwerten und damit auch die Verweildauer erhöhen. © Körtge

Mit mehr Bänken und vor allem mehr Pflanzen und Bäumen sollen der Marktplatz und die Bummelgasse in Babenhausen aufgehübscht werden.

Babenhausen – Die Zeit drängt. Noch bis zum Jahresende kann die Stadt 250 000 Euro an zugesagten Landesfördermitteln aus dem Programm „Zukunft Innenstadt“ ausgeben, um die Altstadt zu verschönern. Nachdem im Juli die Stadtverordnetenversammlung dem ersten von Bürgermeister Dominik Stadler (unabhängig) vorgeschlagenen Projekt, ein Fontänenfeld auf dem Marktplatz, aus Kostengründen (etwa 450 000 Euro) eine klare Absage erteilt hatte, hat der Verwaltungschef nun einen zweiten Anlauf unternommen Am Donnerstagabend stellte er im gemeinsam tagenden Finanz- und Bauausschuss ein Projektportfolio vor. Vorweg: Die Lokalpolitiker signalisierten überwiegend Zustimmung.

Im Großen und Ganzen setzt die Stadtverwaltung nun auf ein Mehr an Pflanzen und auch Bäumen sowie Sitzgelegenheiten, um die Aufenthaltsqualität und damit die Verweildauer vor allem auf dem Marktplatz, aber auch in der Fußgängerzone der Fahrstraße (Bummelgasse) zu erhöhen. Damit sind auch ein Teil der Wünsche der CDU-Fraktion aufgenommen, die diese noch vor der Sommerpause in Form einer Ideensammlung als Prüfauftrag an den Magistrat formuliert hatte.

In der neunseitigen Präsentation hat Stadler eine ganze Reihe von Sitzbankmodellen, die mit Pflanzkübeln kombiniert sind, aufgeführt. Die könnten ihren Platz unter anderem hinter der Stadtkirche am bereits existierenden Wasserspiel, aber auch auf Höhe der ehemaligen Stadtapotheke in der Fußgängerzone finden. Vor der Stadtbücherei schwebt dem Bürgermeister gar eine Art bepflanzte Leselounge vor: „Sich ein Buch ausleihen, bei „Antje’s“ einen Kaffee holen und dann zum Schmökern niederlassen“, skizzierte Stadler.

Ein Hauptaugenmerk liegt aber auf dem zentralen Marktplatz, an dem Rathaus und Stadtkirche liegen, und dessen gepflasterte Oberfläche unisono als karg und wenig einladend empfunden wird. Neben Bänken und Pflanzkübeln sieht das Konzept dort auch Bäume in Kübeln vor. Allerdings nicht mitten auf dem Platz, da der Denkmalschutz sein Veto wegen der dann gestörten Sichtachse einlegen würde, wie der Rathaus-Chef wiederholt berichtete, aber in einer gewissen Symmetrie am Rand wäre dies möglich. Von einem Einpflanzen der Bäume sei ihm wegen der vielen Leitungen abgeraten worden. Dort, wo derzeit teilweise die Außengastronomie des „Schwartzen Löwen“ aufgebaut ist, kann sich Stadler Stehtische etwa in Form von großen Fässern, wie er sie in Seligenstadt in der Nähe der Basilika entdeckt hat, vorstellen. Mit dem Gastronomen müssten dann entsprechende Vereinbarungen getroffen werden.

Zudem soll ein Stauraum für die Bänke und Tische des jeweils donnerstags stattfindenden Weingärtchens geschaffen werden. Zu den weiteren Vorhaben entlang der Rathausfront zur Bummelgasse gehören eine Ladestation für E-Bikes, ein digitales Infoboard, um etwa auf Veranstaltungen hinweisen zu können, und ein Trinkwasserspender.

Um Letzteren wird es in der nächsten Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 21. September, (19.30 Uhr im Rathaus) auch gesondert gehen. FWB-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Heil hatte moniert, dass es zur Installation von Trinkwasserspendern noch einen offenen Antrag der Grünen gebe.

Abgestimmt wurde am Donnerstagabend nicht, da Bürgermeister Stadler seine Präsentation nur zur Kenntnis gegeben und nicht als Antrag formuliert hatte. Allerdings mit der Bitte, Zustimmung zu signalisieren oder entsprechende Änderungen zu formulieren, damit die Stadtverwaltung weiter an dem Thema arbeiten könne.

Wohlwollen vonseiten der CDU-Fraktion signalisierte bereits Stephan Sawallich: Die Verwaltung habe eine „super Arbeit“ gemacht und er wünsche viel Erfolg bei der Umsetzung. (Norman Körtge)