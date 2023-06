Ein Fontänenfeld für den Marktplatz in Babenhausen

Von: Norman Körtge

Ein Spaß, vor allem für Kinder: So könnte das Fontänenfeld auf dem Marktplatz in Babenhausen aussehen. Erklärtes Ziel der Stadtverwaltung ist es, die Aufenthaltsqualität und die Verweildauer in der Fußgängerzone zu erhöhen. © Visualisierung: Stadt/IB Ohlsen

Um die Babenhäuser Altstadt zu beleben, soll ein Fontänenfeld auf dem Marktplatz installiert werden. Die Politik diskutiert die Kosten.

Babenhausen – Wer die vergangenen Tage bei sengender Hitze über den Marktplatz gegangen ist, bei dem hätte wahrscheinlich schon der Anblick von plätschernden Wasserfontänen für Abkühlung gesorgt. Und wenn dann auch noch vor Freude jauchzende Kinder durch das Wasserspiel gerannt wären, dürfte dem Passanten neben der gefühlten Abkühlung auch noch ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert worden sein. Alles eine Illusion? Eine Fata Morgana? Im Sommer 2024 könnte es Realität sein.

Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nach der Bauausschuss-Sitzung am Dienstagabend (13. Juni) aber gesunken, da sich dort eine politische Mehrheit gegen das von Bürgermeister Dominik Stadler (unabhängig) präsentierte Vorhaben zur Belebung der Altstadt aussprach. Vor allem wegen der Kosten.

Das Errichten des vier Meter langen und drei Meter breiten Feldes mit acht Fontänen, die das Wasser zwischen 70 und 120 Zentimeter in die Höhe schießen lassen, beläuft sich inklusive Planungskosten auf knapp 396 000 Euro. Mit einem zusätzlichen Kostenpuffer von 50 000 Euro beläuft sich die Summe auf 446 000 Euro. Finanziert werden soll die Attraktion unter anderem mit den zugesagten 250 000 Euro aus dem Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“. 44 200 Euro hat die Stadtverordnetenversammlung bereits im Zuge des im Frühjahr vorgestellten Innenstadtbelebungskonzeptes, das ein Wasserspiel für den Marktplatz vorsieht, als Eigenanteil für das Landesprogramm freigegeben. Die nun noch verbleibenden 151 000 Euro sollen durch 2023 eingespartes Geld aus dem Budget „Sanierung/Neubau Stadthalle“ gegenfinanziert werden, wie es im Antrag des Magistrats steht.

Der Appell von Bauausschuss-Vorsitzender Heidrun Koch-Vollbracht (CDU), am Dienstagabend lediglich die baulichen Aspekte zu diskutieren und das Finanzielle dem heute Abend tagenden Hauptausschuss zu überlassen, fruchtete nicht in Gänze.

„Es wäre schön, wenn wir es uns leisten könnten“, sagte FWB-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Heil mit Blick auf die weiter notwendigen Konsolidierungsbemühungen. Ähnlich sah es Michael Wolz (CDU): Optisch sehr schön, aber die CDU habe auch die finanzielle Situation der Stadt im Hinterkopf. Hinzu kämen auch noch die Betriebskosten. Sein Fraktionskollege Stephan Sawallich vermisste Alternativen und sprach sich eher für mehr Sitzbänke und transportable, schattende Spende Bäumchen in Kübeln aus.

Auch FDP-Fraktionsvorsitzender Manfred Willand fand Gefallen an der Optik des Fontänenfeldes. „Aber im Hinblick auf das, was auf uns noch zukommt, können wir es nicht realisieren“, rückte er auch die Finanzen in den Vordergrund. Bauausschuss-Vorsitzende Koch-Vollbracht sagte, sie habe angesichts der bestehenden Wasserknappheit „Bauchschmerzen“, ein Wasserspiel auf dem Marktplatz zu errichten.

Annemarie Krebs (SPD) sprach von „einer sehr guten Lösung“ für den Marktplatz, die diesen gerade mit Familien und Kindern beleben würde: „Es wäre schön, wenn es machbar wäre.“ Manfred Nodes (Grüne) war der Meinung, dass ein Fontänenfeld zum einen eine kühlende Wirkung für das Mikroklima auf dem Altstadtplatz haben würde, zum anderen eben auch eine touristische Attraktion sei.

Bürgermeister Stadler hob noch einmal die Gründe hervor, warum er ein Fontänenfeld auf dem Marktplatz favorisiere. Er verwies auf das Innenstadtbelebungskonzept, in dem dem Element Wasser eine zentrale Rolle zukomme. Ein Wasserspiel sei nicht nur ein optischer Mehrwert, sondern es mache Wasser auch erlebbar – gerade für Familien mit Kindern. Dadurch würde der Marktplatz mehr belebt und die Menschen würden länger dort verweilen. „Nur mit drei Bänken mehr belebt man keine Innenstadt“, sagte der Rathaus-Chef.

In der Bauausschuss-Sitzung folgten dem Antrag aber nur die SPD und die Grünen. CDU und FDP votierten dagegen, die FWB enthielt sich. Entscheidend wird die Abstimmung zu dem Thema in der Stadtverordnetenversammlung sein, die am Donnerstag, 29. Juni, tagt. (Norman Körtge)