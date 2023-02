Inspirierendes Glück

Von: Norman Körtge

Die Babenhäuserin Annabell Whitney, Geschäftsführerin der Agentur All Entertainment, ist vielen als Sängerin ihrer Band Street-Live-Family bekannt.

Babenhausen - In den vergangenen Jahren hat sich Annabell Whitney als Keynote-Speakerin einen Namen gemacht und präsentiert nun eine bislang einzigartige Veranstaltung in der Stadthalle.

Frau Whitney, fassen Sie doch mal ganz kurz zusammen, was die Besucher am 18. März in der Stadthalle erwartet.

Drei Stunden mit viel Energie, viel Wissen, viel Inspiration und ganz viel Livemusik.

Wie muss ich mir das vorstellen?

Es wird ein spannender Abend, da es dieses Format in dieser Art noch gar nicht gibt. In meinem Bereich, im Keynote-Speaking, gibt es zwar den einen oder anderen, der mit seinen Vorträgen auf Tour geht. Dabei geht es meist um die Themen Glück, Erfüllung und das Ausschöpfen des eigenen Potenzials. Ich verbinde meine Vorträge nun aber mit Livemusik.

Keynote-Speakerin – das müssen Sie erklären.

Man könnte auch Vortragsrednerin sagen. Aber das klingt nach der alten, verstaubten Art mit Schlips, Anzug und PowerPoint-Schlacht. Die heutige Art der Vorträge sind viel lockerer, viel interaktiver, viel Entertainment-lastiger. Es ist eine Mischung aus nachhaltigem Input und trotzdem nicht trocken. Es ist lebendig. Es darf Spaß machen, sich weiterzuentwickeln.

Als Sängerin kennt man Sie schon länger.

Ja, ich war schon seit über 25 Jahren als Sängerin unterwegs, bevor ich vor ein paar Jahren mein neues Leben als Keynote-Speakerin angefangen habe. Nun verbinde ich beides mit meiner Liveband, der Street-Live-Family.

Sie haben bereits die positiven Stichworte Energie und Glück genannt: Gerade richtig in der aktuellen Zeit, die von vielen negativen Nachrichten geprägt ist wie zuletzt die Corona-Pandemie oder nun der Ukraine-Krieg und die Inflation.

Genau. Tatsächlich ist es so, dass wir vieles, was von außen kommt, gar nicht verändern können. Aber wir können viel in unserem Inneren verändern. Wie gehen wir mit so etwas um? Was ist meine eigene Zielsetzung? Wo möchte ich persönlich hin? Das sind alles wichtige Fragen. Wir können so viel für uns verändern, glücklich sein, unabhängig von äußeren Umständen, wenn wir wissen wie.

Und wie vermitteln Sie es Ihrem Publikum?

Dazu gehört Storytelling, also Geschichten erzählen, und viel Interaktion. Und die Musik ist dabei eine wichtige Energietankstelle. Bei all der Unsicherheit außerhalb, gilt es, die Sicherheit in sich selbst zu finden. Dazu gehört eben eine erlernbare Strategie und Gedanken, wie man mit Negativem umgehen kann.

In der Ankündigung zur Veranstaltung sprechen Sie Menschen ab 14 bis 101 Jahren an. Das ist ein sehr breites Altersspektrum. Wie holen Sie diese verschiedenen Generationen ab?

Erst einmal geht es darum, die Menschen zu finden, die Interesse daran haben, ihr eigenes Potenzial zu entfalten, sich bewusst machen, dass sie ganz viel selbst bestimmen können. Und das ist keine Sache des Alters, sondern der inneren Einstellung. Glück, Erfüllung und Selbstbestimmung – das geht uns alle an.

Es ist eine Premiere in Babenhausen?

In dieser Form ja. Wir hatten vor Corona schon zwei Veranstaltungen gemacht, 2018 und 2019. Mein Plan war es, 2020 die Tour aufzubauen. Und dann stand aus den bekannten Gründen die Welt still für die öffentlichen Bühnen. Deshalb ist es jetzt in der Tat wie eine Premiere.

Die Corona-Lockdowns: Wie haben Sie diese als Geschäftsführerin der Agentur All Entertainment erlebt und vor allem auch die damit verbundene Krise überstanden?

Dazu muss ich eine Geschichte erzählen. Wir hatten Anfang 2020 mit dem Team eine Kick-off-Veranstaltung, und ich habe die Sätze gesagt, die ich so nie wieder sagen werde: „Uns kann dieses Jahr nichts mehr passieren. Unsere Auftragsbücher sind voll. Wir haben jetzt schon den Jahresumsatz vom vergangenen Jahr in den Büchern. Wo wollen wir hin? Alles, was jetzt noch hinzukommt, sind die Sahnehäubchen“.

Stattdessen kam Corona.

Ja, im März 2020 kam dann eine Absage nach der anderen. Geplante Umsätze im siebenstelligen Bereich waren in drei Wochen verloren. Aber ich muss sagen: Danke Deutschland. Wenn Krise, dann bitte in Deutschland. Das muss man auch mal ganz klar festhalten. Wir wurden durch Kurzarbeit und finanzielle Hilfen gut aufgefangen. Und wir hatten zuvor auch gut gewirtschaftet. So ging es für die Firma in den Dornröschenschlaf.

Und Sie haben die Zeit genutzt.

Ja, Krise als Chance. Wenn man sie auch als Chance begreift. Ich habe meine Leidenschaft Keynote-Speaking weiter aus- und aufgebaut. Und das ist dann komplett durch die Decke gegangen. Im Online-Bereich haben wir ein Team aufgebaut und in kurzer Zeit große Erfolge in diesem Bereich gefeiert. Ich bin regelrecht durchgestartet in der Branche. So wurde ich nun dreimal hintereinander vom Erfolgsmagazin zu einer der 500 Erfolgsköpfe im deutschsprachigen Raum gewählt. Eine sehr große Auszeichnung für mich. Das hätte ich vielleicht ohne die Krise nie geschafft.

Die Pandemie als positiver Wendepunkt.

Ja, absolut. Corona war für die Digitalisierung vieler Unternehmen ein Katalysator. Ich konnte mir Homeoffice früher nie vorstellen. Meine Mitarbeiter mussten alle in unserem Büro sein und um mich herum. Jetzt sitzen sie überall. Sogar in Barcelona. Und das ist für mich okay.

Tickets und mehr Annabell Whitney wird als Rockstar ohne Allüren, Unternehmerin, gefragte Speaker-Ausbilderin und international erfolgreiche Keynote-Speakerin beschrieben. Ihr Talent, Menschen zu begeistern, ließ sie mit Weltstars wie Michael Jackson, Joe Cocker, Shaggy und Helene Fischer und Größen aus Politik und Wirtschaft zusammenarbeiten. Nach über 2 500 Auftritten weltweit, mehreren Chart-Erfolgen und TV-Auftritten brennt sie dafür, andere an ihren Erfolgsgeheimnissen teilhaben zu lassen. All Entertainment: Nach eigenen Angaben zählt All Entertainment zu den führenden, international agierenden Agenturen im deutschsprachigen Raum. Von der Vermittlung von Music-Acts für Firmenfeiern, bis hin zur Realisierung internationaler Roadshows, habe All Entertainment in den vergangenen 25 Jahren ein breites Spektrum an Wissen, Erfahrung und Performance aufgebaut. Der Leitsatz des Babenhäuser Unternehmens mit Sitz In den Steinäckern: „Let us entertain you!“ „Feel it! 100% Music.Power.Inspriation“ ist der Titel des musikalischen Speaker-events, der am Samstag, 18. März, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Stadthalle, Platanenallee, steigt. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der städtischen Abteilung „Jugend, Sport und Kultur“ mit der Agentur All Entertainment. Tickets – ab 24,98 Euro – sind ausschließlich online über das Ticketportal „Eventbrite“ erhältlich. Den Ticketlink dazu gibt es unter babenhausen.de oder jufoe-babenhausen.de. (nkö)

All Entertainment hat seinen Sitz ja im beschaulichen Babenhausen ...

Ich weiß, worauf Sie hinauswollen. Nein, ich habe nie wirklich an einen Umzug gedacht. Wir leben Glitzer und Glamour auf der Bühne, reisen viel, sind in vielen Großstädten zu Gast. Und hier schaut man aus dem Büro direkt aufs Feld, es ist sehr ländlich. Aber genau diesen Ausgleich brauche ich auch – zwischen dem sehr, sehr schnellen Glitzerleben und dem Bodenständigen hier in Babenhausen.

Bodenständig ist definitiv auch die Stadthalle. Wie kam es dazu, dass Sie nun hier auftreten?

Die Stadt Babenhausen hat mich im Zuge ihrer Local-Heroes-Serie eingeladen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und wir holen damit sogar viele Leute nach Babenhausen. Viele Tickets sind schon verkauft. Die Leute kommen aus Hamburg, Berlin und sogar aus der Schweiz und Österreich. Wirklich von weit her. Die Hotels hier freuen sich (lacht). Im Prinzip ist es den Leuten egal, wo ich es mache. Es gibt viele Menschen, die sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und sie reisen dafür auch gerne von weiter her an. Und in diesem Fall können es die Babenhäuser direkt vor ihrer Haustür erleben.

Dann machen Sie die Babenhäuser doch noch mal so richtig neugierig.

Ich habe auf das Plakat geschrieben: „Achtung: Dieser Abend kann glücklich machen.“ Ich denke, wenn ich eines kann mit jahrzehntelanger Bühnenerfahrung mit Tausenden von Menschen im Publikum, dann ist es, Menschen zu begeistern und mitzureißen. Inspiration unterstützt durch richtig gute Livemusik, die Herz und Verstand öffnen. Ich empfehle, sich einfach mal auf dieses Experiment einzulassen. Das lohnt sich und ist definitiv spannender als ein Netflix-Abend (lacht).