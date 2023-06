Auch das Planschbecken im Garten birgt Gefahren

Von: Norman Körtge

Im Sportbad Dieburg trainieren auch Babenhausens DLRG-Vorsitzender Stefan Boller (links) und Ausbilder Joachim Heß. © Körtge

In unserer Rettungsschwimmer-Serie mit der DLRG Babenhausen erzählen Vorsitzender Stefan Boller und Ausbilder Joachim Heß im Interview über die Gefahren im und am Wasser.

Babenhausen – Gefühlt vergeht gerade kein Tag, an dem nicht eine Meldung zu lesen ist, dass irgendwo in Deutschland jemand ertrunken ist. Stefan Boller und Joachim Heß vom DLRG-Ortsverband Babenhausen erzählen in unserer Rettungsschwimmer-Serie im Interview über die Gefahren.

Haben Sie schon einmal jemanden aus einer Notlage retten müssen?

Boller: In meinen mittlerweile über 20 Jahren als aktiver Rettungsschwimmer bei der DLRG musste ich erfreulicherweise noch keine Person aus einer lebensbedrohlichen Lage retten. Auf der einen Seite trainieren wir natürlich genau für solch ein Szenario regelmäßig, sind aber auch nicht böse darum, das Gelernte „nur“ im Training anzuwenden. Die DLRG Babenhausen betreut seit mehreren Jahrzehnten den Moret-Triathlon mit bis zu 500 Schwimmern im Sickenhöfer See bei Babenhausen. Im Rahmen der Triathlonabsicherung konnte ich bereits zwei Mal Schwimmer mit massiven Krämpfen „retten“, die ohne Unterstützung definitiv Probleme bekommen hätte das sichere Ufer zu erreichen. Durch das rechtzeitige Erkennen der Situation und das Eingreifen konnte aber erfreulicherweise Schlimmeres verhindert werden.

Heß: Zum Glück musste ich das in den Ausbildungen zum Wasserretter und Sanitäter der DLRG Gelernte noch nie in der Praxis anwenden. Jedoch vor meiner Zeit bei der DLRG kam ich zu einer leblosen Person und begann mit der Reanimation, bis dann der Rettungsdienst übernahm.

Was sind Ihrer Erfahrung nach die unterschätzten Gefahren an einem Badesee?

Boller: Am Badesee sehe ich zwei große Gefahren, die es beispielsweise in einem Schwimmbad nicht gibt. Zum einen ist die Wassertiefe durch das trübe Wasser nicht immer gut zu erkennen, und durch die trockenen Sommer ändert sich der Wasserstand zudem von Woche zu Woche. Insbesondere nicht sehr sichere Schwimmer und Kinder können dadurch beim Planschen im Flachwasserbereich unbewusst durch den abschüssigen Boden in tieferes Wasser kommen und nicht mehr stehen, was leider sehr schnell zu einer kritischen Situation führen kann. Zum anderen sind die Entfernungen an einem Badesee deutlich schwieriger abzuschätzen, da oftmals Orientierungspunkte wie Markierungen an einer Leine nicht existieren. Selbst gute Schwimmer können sich dadurch überschätzen. Als Rettungsschwimmer freue ich mich daher über die positive Entwicklung der letzten Jahre, dass immer mehr Badegäste beim Rundenziehen um den See eine Schwimmboje wie die der Marke Restube als Sicherheitsfaktor hinter sich her ziehen.

Und was sind Gefahren im Allgemeinen am und im Wasser?

Heß: Selbstüberschätzung und Unaufmerksamkeit von Eltern können ein tolles Freizeitmedium plötzlich in eine tödliche Gefahrenquelle verwandeln.

Boller: Da gibt es offensichtliche und versteckte Gefahren, die häufig vergessen werden. Eine ganz klassische Gefahr ist die Strömung am Meer und an Flüssen, insbesondere da man eine Strömung und vor allem deren Stärke nicht immer erkennen kann. Selbst sehr gute Schwimmer können dadurch in erhebliche Schwierigkeiten kommen. Nicht weniger gefährlich, insbesondere als Vater von zwei kleinen Kindern, sind die Gefahren zu Hause. Gerade bei den momentan hohen Temperaturen sehnt man sich nach Abkühlung, und da ist ein kleiner Pool im Garten häufig eine perfekte Lösung. Je nach Alter der Kinder kann selbst ein kleines Planschbecken zur tödlichen Gefahr werden, auch wenn darin nur zehn bis bis 20 Zentimeter Wasser drinnen sind. (Norman Körtge)