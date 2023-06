Nachwuchsretter bei der DLRG Babenhausen in Aktion

Den Umgang mit dem Rettungsbrett zeigt Thomas Gotta den Kindern und Jugendlichen im Königssee. © Grimm

Der DLRG-Ortsverband Babenhausen hat am Königssee in Zellhausen einen Jugend-Ausbildungstag veranstaltet. 33 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren waren dabei.

Babenhausen/Zellhausen – „Wenn der Wachposten sieht, dass jemand auf dem See in Not ist. Was nehmen wir dann, um ihm zur Hilfe zu kommen: Das Rettungsbrett oder das Boot?“, fragt DLRG-Ausbilder Thomas Gotta in die Runde der Jugendlichen am Ufer des Königsees in Zellhausen. „Das Brett ist schneller im Wasser“, sagt ein Junge. „Ja, das stimmt. Aber wenn der zu Rettende sehr weit weg vom Ufer ist, nehmen wir besser das Boot. Das fährt schneller“, sagt Gotta, während er der Gruppe die unterschiedlichen Rettungsbretter und den Umgang mit ihnen erläutert. Dann geht es ins Wasser, und alle üben auf dem Brett liegend und mit den Händen paddelnd, von der Stelle zu kommen, danach einen „Menschen in Not“ auf das Brett zu heben und in Sicherheit zu bringen.

Damit das im Ernstfall klappt, müssen spezielle Handgriffe und die Technik in der Praxis geübt werden. Dazu war jüngst Gelegenheit beim großen Jugend-Ausbildungstag der Babenhäuser DLRG, der nicht zufällig am Königsee stattfand. Denn dort übernehmen die ehrenamtlichen Wasserretter über die Sommermonate Wach- und Sanitätsdienste, etwa zehn Wochenenden während der Saison, auch an Feiertagen. Immer mindestens zwei DLRGler, meistens drei (ein Wachleiter und ein bis zwei Wachgänger) sind dann vor Ort. „Wir entlasten damit den Eigenbetrieb Mainhausen“, sagt Joachim Heß, der bei der Stationenausbildung an diesem Tag die Einführung in die Erste Hilfe übernimmt. Denn das wissen viele nicht: „Wir sind als DLRG nicht nur für die Wasserrettung im Einsatz, sondern übernehmen auch Sanitätsdienste allgemein.“

Die rund 20 aktiven erwachsenen Mitglieder weisen unterschiedliche Qualifikationen auf und trainieren aktuell 35 aktiv schwimmende Kinder und Jugendliche des Ortsverbands in drei festen Gruppen je eine Stunde pro Woche. Im Sommer im Babenhäuser Freibad und im Winter im Dieburger Trainingsbad. Keine Schwimmanfänger. „Das „Seepferdchen“ ist die Voraussetzung bei unseren Schwimmkursen“, sagt Juliane Hennig, die als Technische Leiterin für die Ausbildung und die Einsätze zuständig ist.

Im Schlepptau mit der roten Rettungsboje: So wird Wasserrettung spielerisch gelernt. © Grimm

Neben dem Wasserrettungsdienst und der Aufklärung über Wassergefahren gehören die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung zu den Kernaufgaben der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, auch beim Babenhäuser Ortsverband, der Training zum Deutschen Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold, für das Rettungsschwimmabzeichen Juniorretter und die Deutschen Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold anbietet.

Beim Ausbildungstag betreut Hennig die Gruppe der kleineren Teilnehmer, die sich der Sache spielerischer annähern und nicht an den drei Stationen am See rotieren. Für sie stehen vor allem Baderegeln und Selbstrettung auf dem Plan. Außerdem haben sie im flachen Wasser Spaß daran, sich gegenseitig mit der Rettungsboje und dem Gurtretter aus dem Wasser zu ziehen. An den drei Stationen wird neben den Grundlagen in Erster Hilfe vor allem der Einsatz der verschiedenen Rettungsmittel geübt – mit der Wurfleine oder dem Rettungsball vom Ufer aus, oder mit der roten Rettungsboje oder dem gelben Gurtretter im Wasser.

Die Grundlagen der Ersten Hilfe vermittelt Joachim Heß beim Jugend-Ausbildungstag der DLRG. © Grimm

Das alles kann man im Freibad zwischen den Badegästen schlecht trainieren. Deshalb ist der Ausbildungstag am See ein ganz besonderes Ereignis. „In dieser Form hat er seit 20 Jahren nicht mehr stattgefunden“, sagt Stefan Boller, seit 2021 Vorsitzender des Ortsverbands. 33 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren, davon zehn aus dem Dieburger Ortsverband, der auch drei Ausbilder stellt, haben sich dafür angemeldet. Vom Babenhäuser Ortsverband sind neben drei Ausbildern auch zwei Ausbildungsassistentinnen und eine Mutter als Helferinnen dabei.

Wer im tiefen Wasser trainiert, hat für seine eigene Sicherheit eine kleine, sich selbst aufblasende Boje an einem Hüftgurt angeschnallt, die jeder selbst im Notfall auslösen kann. Selbstsicherung ist das A und O nicht nur beim Training, sondern auch bei Einsätzen. „Wenn jemand in Panik ist, kann er ungeahnte Kräfte entwickeln. Da schwimmen wir nicht ran, sondern halten zum Eigenschutz Abstand und reichen ein Rettungsmittel zum festhalten hin“, sagt Juliane Hennig. (Petra Grimm)

