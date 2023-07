Jugendfeuerwehren üben in Babenhausen

Wasser marsch! Ein Wasserwerk-Gebäude musste „gelöscht“ werden. © Grimm

Die Jugendfeuerwehren des Bezirks 1, zu dem neben Babenhausen und die Stadtteile auch Schaafheim, Dieburg, Eppertshausen, Messel, Münster und Altheim gehören, haben am Wasserwerk Hergershausen gemeinsam geübt.

Babenhausen-Hergershausen – Das Wasser schoss aus allen Rohren auf das Dach des Wasserwerks im Wald bei Hergershausen. Ein Problem, das häufig bei großen Jugendfeuerwehrübungen auftaucht, störte die Abläufe am Samstag bei der jährlichen Bezirksübung ganz offensichtlich nicht. „Wir haben sonst oft nicht genug Wasser bei so großen Übungen“, sagte der Babenhäuser Stadtjugendfeuerwehrwart Daniel Kunkel, während nacheinander die Jugendfeuerwehren aus Hergershausen und Sickenhofen, dann weitere Babenhäuser Ortsteile und schließlich noch die Nachwuchs-Brandschützer der anderen Gemeinden des Bezirks 1, also aus Schaafheim, Dieburg, Eppertshausen, Messel, Münster und Altheim auf den Hof des Wasserwerks fuhren. Mit Blaulicht und Martinshorn versteht sich, denn das Szenario soll so echt wie möglich sein. Die koordinierte Anfahrt war eine erste Herausforderung, denn viel Platz zum Rangieren der großen Fahrzeuge war nicht.

Simuliert wurde ein großer Brand, ausgelöst durch einen defekten Akku im Verwaltungsgebäude. Durch den starken Rauch sind zwei Menschen in der Umkleide im Keller eingeschlossen. Die müssen zuerst gerettet werden. Dann wird das Gebäude gelöscht. Vorher müssen sich alle Jugendfeuerwehren mit ihren Fahrzeugen richtig platzieren und die Wasserversorgung aufbauen.

Daniel Kunkel und der stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwart Sören Grundmann, der auch der Jugendwart der Kernstadt ist und Mitglied im Organisationsteam, zeigten sich mit dem Ablauf zufrieden und auch dankbar, dass man vom Wasserwerk grünes Licht bekommen hatte für die Großübung auf dem Gelände. „Sie haben uns darüber hinaus auch Getränke spendiert“, so die Organisatoren, die den Teilnehmern im Anschluss auch Weck und Wurst zur Stärkung reichten.

Der Wasserbedarf war hoch. Selbstverständlich nutze man kein Trinkwasser bei dieser Übung, betonte Kunkel. Es wurden ein großes Brauchwasserbecken des Wasserwerks und die Hydranten „angezapft“. „Das sind Hydranten, die eh mal gespült werden müssen“, so der Stadtjugendfeuerwehrwart, der die Bezirksübung leitete. Denn die Jugendfeuerwehr der Stadt Babenhausen, zu der alle fünf Jugendfeuerwehren der Ortsteile gehören, war in diesem Jahr der Ausrichter. Punkt zwölf war die Sirene zu hören. „Dann gehen auch die Piepser auf“, so Kunkel. Wie im Ernstfall wurden die einzelnen Feuerwehren, abhängig von der Einschätzung der Lage, nacheinander alarmiert. Der großen Hitze geschuldet galt „Marscherleichterung“, das hieß, dass die Kinder und Jugendlichen und ihre Betreuer ihre dicken Jacken bei der Übung nicht tragen mussten. Helm, Handschuhe und Schutzhose reichten.

Gibt es das auch im Ernstfall? „Ja, der Gruppenführer ist berechtigt, Abweichungen von der Einsatzkleidung anzuordnen. Beispielsweise bei einem Wiesenbrand kann auch auf die Jacken verzichtet werden“, so Kunkel. Stadtbrandinspektor Achim Frankenberger und sein Stellvertreter Heiko Plischke beobachteten das Geschehen ebenso wie Stadtverordnetenvorsteher Ingo Rohrwasser, der den Hergershäuser Ortsbeirat vertrat, und der CDU-Fraktionsvorsitzende Rolf Gründling. Man wolle mit der Anwesenheit bei der Übung auch die Wertschätzung für das Engagement ausdrücken, so die beiden Hergershäuser Kommunalpolitiker. (Petra Grimm)