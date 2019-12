Mit neuer Website ins Jahr 2020

Die Homepage der Kinder- und Jugendförderung steht nun nach einer langen Umbaupause wieder zur Verfügung.

Babenhausen – Die Seite www.jufoe-babenhausen.de überzeugt vor allem mit einem neuen, benutzerfreundlichen Layout, ist nun mit den verschiedenen Endgeräten kompatibel und hält viele weitere Neuerungen vor. Und begrüßt werden die Besucher vom roten Sessel aus.

Neben einer Übersicht der regelmäßigen Angebote findet der Besucher selbstverständlich auch wieder die bevorstehenden Ausflüge, Events und Aktionen der KiJuFö vor, ebenso einen Bereich mit den vergangenen Veranstaltungen. Neu ist unter anderem ein Downloadbereich, in dem zukünftig verschiedene aktuelle Flyer und Ausschreibungen zum Herunterladen und Selbstausdrucken hinterlegt werden.

Weiterhin neu ist die Rubik „Leihen und Mieten“, in der der interessierte Besucher die aktuellen Konditionen für das Ausleihen oder Mieten von Jugendcafé, Kleinbussen, Spielanhänger und Material für die Jugendarbeit einsehen kann.

Auch hinzugekommen ist, dass die Internetseite des Jugendforums der Stadt zukünftig über die Homepage der KiJuFö zu erreichen ist. Dieser Bereich ist allerdings noch in Bearbeitung. Die jungen Babenhäuser treffen sich einmal wöchentlich ehrenamtlich und befassen sich mit aktuellen, jugendrelevanten Themen in Babenhausen, sodass die Ausgestaltung ihres Internetauftrittes noch ein wenig Zeit brauchen wird. Erreichen kann man das Jugendforum aber über E-Mail (jufo-bab@outlook.com), die Facebook-Seite oder den Instagram-Account des Jugendforums.

Bemerken wird der Betrachter der neuen Homepage sicherlich auch, dass die Seite der Kinder- und Jugendförderung noch nicht vollständig fertiggestellt ist. An ein paar Stellen wird hier stetig weitergearbeitet, sodass in den nächsten Wochen immer wieder die ein oder andere Erneuerung dazu kommen wird. Die Besucher können also gespannt sein, was es in Kürze Neues zu sehen oder zu lesen geben wird.

tm