Juniorwahl an der Flanagan-Schule

Babenhausen – Während die erwachsenen Deutschen erst gestern ihre Kreuzchen bei der Europawahl gemacht haben, war an der Edward-Flanagan-Schule das Wahllokal bereits am Freitag beim Schulfest geöffnet. VON PETRA GRIMM

Denn nach der Premiere bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr beteiligte sich die Förderschule jetzt auch an der Juniorwahl für das EU- Parlament, an der in Hessen insgesamt 172 Schulen teilnahmen. Demokratie üben und erleben ist eine Intention des Projektes für Schüler ab der siebten Klassen.

„Aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg sind zwölf Schulen dabei und – soweit ich weiß – wir als einzige Förderschule“, sagte Lehrer Engelbert Jennewein, der gemeinsam mit dem FSJler Jakob Hamalega die möglichst originalgetreue Wahlsimulation mit rund 60 der insgesamt 100 Flanagan-Schüler organisierte. Dazu wurde ein Klassenzimmer zum Wahllokal mit Kabinen und Urnen für die Stimmzettel umfunktioniert. Mit ihren Wahlbenachrichtigungen in der Hand, reihten sich die Schüler ein und nahmen ihren Stimmzettel entgegen.

„Es geht uns heute vor allem darum, den Ablauf einer solchen Wahl zu üben, um die Angst vor dem Wahllokal zu nehmen. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit den verschiedenen Parteien und ihrer Europapolitik steht nicht so im Vordergrund. Wir konnten als Vorbereitung im Unterricht auch nur einige wenige Grundlagen besprechen, aber alle haben den Wahl-O-Mat ausprobiert“, sagte Jennewein, für den darüber hinaus wichtig ist, dass seine Schüler, die oft mit geringem Selbstwertgefühl ausgestattet sind, erleben „dass auch ihre Stimme zählt“. Der engagierte Lehrer wies auch vor den Eltern darauf hin, dass ohne die Förderung durch die EU die beiden PuSch-Klassen („Praxis und Schule“), ein gemeinsames Projekt mit der Joachim-Schumann-Schule, nicht existieren würden. Die Schüler in diesen Klassen drücken nicht nur die Schulbank, sondern erfahren an zwei Tagen in der Woche in Betrieben eine praktische Ausbildung. „Das ist ein original EU-Projekt“, erklärte Jennewein.

Beim fröhlichen Schulfest, das Schulleiter Peter Baumann eröffnete, bestaunten die Gäste auch die Ergebnisse der Projektwoche. Zehn ganz unterschiedliche Aktivitäten, darunter eine Holzwerkstatt, Kochen, Sport, ein Kunst- oder auch ein Filmprojekt, waren angeboten worden. Das Triathlon-Projekt beschränkte sich nicht nur auf intensives Training, sondern mündete auch in der Teilnahme beim gestrigen Zehn-Freunde-Lauf in Dieburg, bei dem nicht nur ein Schüler- sondern auch ein Lehrerteam mitmachen wollte. Die Zumba- und die Hip Hop-Gruppe präsentierten sich mit Freude an der Bewegung. Die Teilnehmer des Erste-Hilfe-Kurses und ihr Projektleiter Detlef Kolrust von den Maltesern zeigten ihr Können in Sachen Verbände anlegen. „Für viele unserer Schüler ist es schon schwer vor ein Mikrofon zu treten und vor Publikum zu sprechen“, sagte Jennewein, „Aber wir trauen ihnen viel zu und muten ihnen auch viel zu. Das machen viele Eltern heute nicht mehr. Aber nur so werden sie kreativ und leistungsbereit“.