Viele Flüchtlingskinder in der Kita Kaisergärten in Babenhausen

Beim Musikstück „Die Moldau“ wirkten beim Sommerfest alle Kinder der Kita Kaisergärten mit. © Grimm

Die Kita Kaisergärten in Babenhausen hat zum Sommerfest mit Tag der offenen Tür geladen. Eine Herausforderung im Alltag ist die Betreuung der vielen ukrainischen Flüchtlingskinder.

Babenhausen – „ Alles in Bewegung“ war das Thema des fröhlichen Sommerfestes der Kita Kaisergärten, das die Gäste mit einer zauberhaften Tanztheater-Vorführung zum Musikstück „Die Moldau“ des tschechischen Komponisten Bedrich Smetana begeisterte. „Alles in Bewegung“ beschreibt auch gut die dynamische Entwicklung der Einrichtung, die im November 2019 eigentlich als Übergangslösung durch eine private Initiative – an der Spitze die Kommunalpolitikerin Monika Heinlein – gegründet wurde. Getragen von der Kita Kaisergärten gGmbH mit ihrem Geschäftsführer Timo Kraus, ist sie mit drei Gruppen an den Start gegangen.

Im Januar ist nun die siebte Gruppe eröffnet worden, mit 18 Kindern im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt, darunter viele ukrainische Kinder. „Wir wollten den Kindern, die sich damals noch auf der Warteliste befanden, möglichst schnell einen Platz bieten. Aufgenommen haben wir dabei nach der Prioritätenliste des trägerübergreifenden Portals ,Little bird’“, berichtet Carina Meusel, die gemeinsam mit Sabine Axt die Kita leitet. Da sich in unmittelbarer Nähe der Kita auch die Wohnanlagen mit ukrainischen Flüchtlingen befinden, standen auch etliche Kinder von dort auf der Warteliste. „Wir haben 13 ukrainische Kinder im Rahmen der Neueröffnung aufgenommen, zwei indische Kinder, ein rumänisches Kind und zwei deutsche Kinder. Damit konnten wir allen Drei- bis Sechsjährigen, die noch auf unserer Warteliste standen, einen Platz anbieten“, so Meusel.

18 neue Kinder innerhalb von nur drei Monaten einzugewöhnen – Ziel war, dass die Gruppe bis 1. März voll belegt ist – ist an sich schon eine Herausforderung. „Aber wenn von diesen 18 Familien nur zwei Familien unsere Sprache verstehen und zudem 13 Familien gerade vor einem Krieg geflüchtet sind, so ist die Aufgabe eine umso größere“, sagt die Pädagogin. Es gelte, nicht nur die Sprachbarriere zu überwinden, sondern den Familien, insbesondere den Kindern, denen die Trennung von den Eltern besonders schwerfällt, auch ein Stück Sicherheit und Geborgenheit zu geben.

„Wir haben vorab viel überlegt und geplant. Es wurden Verträge ins Ukrainische übersetzt, und die Stadt hat uns zum ersten Elternnachmittag eine ukrainische Übersetzerin zur Verfügung gestellt“, erzählt Meusel.

Auch die Einrichtung der Kita-App „Leandoo“, die dem Informationsaustausch mit allen Eltern dient, unterstütze beim Abbau der Sprachbarriere. „Denn dadurch sind Texte schnell übersetzt in die Sprache, die man benötigt“, so Meusel. Die Sprachfachkraft hat mit dem Team Gebärden und Symbolkarten erarbeitet, die die Kommunikation mit Kindern und Eltern erleichtern. Auch der Eingewöhnungsprozess der ukrainischen Kinder wurde angepasst. „Wenn alles fremd und neu ist und man sich nicht sicher fühlt, braucht es noch festere Rituale und Anker für die Kinder und einen Ort für Familien, an dem sie mit Respekt, Offenheit und Geduld empfangen werden“, so die Kita-Leiterin.

Bei der Stellenbesetzung der neuen Gruppe konnte man eine Pädagogin gewinnen, die Russisch spricht und so mit den ukrainischen Eltern kommunizieren kann. Außerdem gehören seit Anfang des Jahres eine Heilpädagogin und eine Traumapädagogin zum Team.

Der „seelischen Rucksack“ dieser Kinder sei wahrlich voll beladen. Und trotz aller Vorbereitung auf das Thema und steter Reflexion kämen die Fachkräfte öfter an ihre Grenzen. „Eigentlich bräuchte es Zusatzpädagogen, die sich darum kümmern, dass die Kinder das Erlebte wenigstens teilweise aufarbeiten können, bevor sie zur Schule kommen. Und auch bei der Elternarbeit bräuchte es unterstützende Fachkraftstunden.“ Allerdings versuchen man „das Bestmögliche möglich zu machen“ und halte sich dabei an ein arabisches Sprichwort, das sagt „Zwischen Lachen und Spielen werden Seelen gesund“.

Beim Kita-Sommfest wurde auch gemalt. © Grimm

Insgesamt werden in der Kita 128 Kinder in Kindergarten-, Krippengruppen, integrativen und einer altersgemischten Gruppe von 27 pädagogischen Fachkräften gemeinsam mit vier Auszubildenden und einem Hauswirtschaftsteam betreut. Unterstützt werden sie dabei von einer Sprachfachkraft und einer Sportfachkraft.

Wandel und Wachstum kennzeichnen die Einrichtung im ehemaligen Boardinghouse auf dem Kasernengelände seit ihrer Gründung. Das sollte sich auch beim Sommerfest widerspiegeln. „Als wir überlegt haben, wie wir diese stete Bewegung in unserer Einrichtung am besten darstellen könnten, fiel unserer Kollegin Jana Pursche das Musikstück „Die Moldau“ ein. Das Schöne an dieser Komposition ist, dass alle unsere Kinder vom Krippenalter bis zum Schulalter sich in einer Rolle wiederfinden und so gemeinsam durch die Musik in Bewegung kommen. Die Kinder haben sich selbst überlegt wie sie ihre Rolle, sei es als Wassertropfen, Brücke oder am Ende als prächtige Stadt Prag darstellen und alle Requisiten dazu selbst gebaut“, sagt Meusel, die ihr letztes Sommerfest in der Kita feierte, denn die Saarländerin wird nach sechs Jahren wieder in ihre Heimat zurückkehren. „Leicht gefallen ist mir diese Entscheidung nicht, denn ich hänge natürlich sehr an unserer Kita Kaisergärten, die wir zusammen aufgebaut haben. Ich war ja sozusagen von der zündenden Idee im Frühjahr 2019, über die Planung, den Aufbau, die Konzeptionsentwicklung, bis jetzt immer dabei. Aber das Heimweh überwiegt“.

Im August oder September wird sie ausscheiden. Die Nachfolge ist bereits geklärt. Silke Funcke, die als Pädagogin seit 2020 zum Team gehört, wird in Meusels Fußstapfen treten. (Petra Grimm)