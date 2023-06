Lässig holt Designpreise nach Babenhausen

Von: Norman Körtge

Stolz auf die Design-Auszeichnungen: (von links) Jana Lässig (Head of Marketing), Marvin Lässig (Head of Sales Palopa) und Christina Driessen (Head of Product Design). © Red Dot Award

Das Babenhäuser Unternehmen Lässig hat erneut mit seinen Produkten für Babys, Kinder und Eltern Auszeichnungen wie den Red Dot Award gewonnen.

Babenhausen – Schulzeugnisse gibt es in Hessen erst in knapp vier Wochen. Das Babenhäuser Unternehmen Lässig hat bereits in den vergangenen Tagen für ihre Arbeiten Bewertungen erhalten: Zwei Designpreise und eine Markenauszeichnung hat die familiengeführte Firma für ihre Produkte für Babys, Kinder und Eltern bekommen.

Die nächste Generation steht bei Lässig bereits in den Startlöchern, beziehungsweise ist bereits voll dabei: Jana und Marvin Lässig. Zusammen mit Design-Chefin Christina Driessen waren sie Anfang der Woche nach Essen zur Preisverleihung des Red Dot Awards, einer der größten Designwettbewerbe weltweit, gereist. Und dort konnten sie gleich zwei Auszeichnungen in der Kategorie „Product Design“ entgegennehmen. Prämiert wurden sowohl das Geo-Kindergeschirr als auch der „Mini Rolltop“-Rucksack. Damit setzt Lässig seine Erfolgsserie fort. In den vergangenen Jahren wurden elf Lifestyle-Produkte aus Babenhausen mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. „Diese Auszeichnung bestätigt unseren hohen Anspruch an Design, Innovation und Funktionalität“, teilen dazu Stefan Lässig mit, der gemeinsam mit Claudia Lässig, Karin Heinrich und Andrea Sibylle Ebinger die im Riemen-Gewerbegebiet ansässige Lässig GmbH leitet.

Dort kann sich nun zudem mit dem German Brand Award in Gold in der Kategorie „Excellent Brands: Fashion“ geschmückt werden. Der Preis gehört nach eigener Aussage zu den wichtigsten deutschen Markenpreisen und zeichnet Unternehmen aus, „die mit vorbildlicher Markenführung, nachhaltigen Kampagnen und außergewöhnlichen Marketingprojekten überzeugen“. In der Begründung der Expertenjury heißt es: „Seit mehr als 15 Jahren behauptet sich die Fashion-Marke Lässig bereits am Markt, ein Erfolg, der offenkundig auf eine exzellente Markenführung zurückzuführen ist. Denn obwohl die Marke in den vergangenen Jahren ihr Portfolio immens erweitert hat, ist sie sich in ihren Kernwerten doch stets treu geblieben und hebt sich dadurch trennscharf vom Wettbewerb ab. Das liegt sowohl an den hervorragend gestalteten Produkten, die mit ihrem zeitgemäßen Eco-Design ebenso überzeugen wie durch ihren stylischen Look und die durchdachte Funktionalität, als auch an der jungen, sympathischen Kommunikation mit ihrer klaren Ansprache der Zielgruppe. Ein stringentes Markenkonzept, das zu Recht von Erfolg gekrönt ist.“

Auch bei dieser Markenauszeichnung setzt Lässig seine Erfolgsserie fort. Die Babenhäuser konnten in den vergangenen Jahren bereits acht Mal die Jury von sich überzeugen. „Ich bin unglaublich stolz auf unser Team und freue mich riesig über den Erfolg, den wir durch unser unermüdliches Engagement gemeinsam erreicht haben“, so Geschäftsführer Stefan Lässig. (Norman Körtge)