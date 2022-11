Landkreis möchte Kasernengrundstück in Babenhausen kaufen

Von: Norman Körtge

Teilen

Die geplante Kaisergärten-Grundschule in Babenhausen soll auf dieser Fläche auf dem ehemaligen Kasernengelände gebaut werden. Dazu gehört auch die ehemalige US-Sporthalle (links). Im Hintergrund sind der als Landmarke geschützte Wasserturm und das Boardinghouse zu sehen, in der die Kita Kaisergärten derzeit ihren Sitz hat. © Körtge

Große Erdhügel, tiefe Gruben und viel Abbruchmaterial – noch braucht es sehr viel Fantasie, um sich vorstellen zu können, dass auf dieser ehemaligen Kasernen-Fäche einmal die vierte Babenhäuser Grundschule stehen wird.

Babenhausen - Und es wird auch noch einige Zeit dauern, bis die ersten Kinder dort im neuen Stadtquartier Kaisergärten unterrichtet werden. „Nach erfolgter Machbarkeitsstudie laufen die Vergaben der Planerleistungen. Der Baustart ist voraussichtlich für Mitte 2024 vorgesehen“, teilt der Landkreis Darmstadt-Dieburg auf Anfrage zum aktuellen Planungsstand mit.

Mit einer nicht unbedeutenden Planänderung haben sich jüngst die Stadtverordneten in den Ausschüssen befasst. Demnach möchte der Landkreis das knapp 14 000 Quadratmeter große Grundstück, auf dem auch die ehemalige Sporthalle inklusive Kasernen-Kino zu finden sind, nicht mehr wie vereinbart in Erbpacht von der Stadt übernehmen, sondern kaufen. 1,386 Millionen Euro (100 Euro für den Quadratmeter) wären dafür zu bezahlen, hat ein Wertgutachten ergeben.

„Wo kommt diese Idee her?“, fragte Bettina Mathes (Grüne) in der Ausschussrunde, vor allem auch angesichts der bekannten angespannten Haushaltssituation des Landkreises. „Das ist eine Entscheidung, die tatsächlich nicht unüblich ist. Auch in Griesheim und jüngst in Groß-Zimmern wurden Grundstücke für Schulbauten vom Kreis erworben, so soll es auch jetzt in Babenhausen sein. Eine Entscheidung, die gründlich geprüft und abgewogen ist und dann so neu entschieden wurde“, heißt es dazu ebenfalls auf Nachfrage der Redaktion aus dem Landratsamt.

Der Stadt selbst würde eine Einnahme in dieser Größenordnung sicherlich guttun, weshalb der Magistrat dem Vorhaben auch positiv gegenübersteht, wie Bürgermeister Dominik Stadler (unabhängig) berichtet. Mit einem Verkauf würde außerdem ausgeschlossen, dass die Stadt nach Ablauf des geplanten Erbbaurechtsvertrages in 50 Jahren das Grundstück zurückgenehmen müsste und die Gebäude nach einem dann zu erstellenden Gutachten abgekauft werden müssten, wie es in der Magistratsvorlage heißt.

Einen Haken hat der Verkauf allerdings. Wie die Stadtverwaltung erst in der Ausschusssitzung mitteilen konnte, müssten vom Verkaufserlös etwa 310 000 Euro an die Bundesanstalt für Immobilien (BImA), der einstigen Eigentümerin des Kasernenareals, gezahlt werden. So scheint es bei Weiterverkäufen vertraglich geregelt worden zu sein. Auch wenn, wie in diesem Fall, der Nutzungszweck des Areals gemeinnützig bleibt.

„Keine unerhebliche Summe“, meinte FWB-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Heil. Eine erste Nachfrage von Bürgermeister Stadler beim mit den Schulbauten befassten Dadi-Werk habe ergeben, dass der Kreis keine weiteren Mittel zur Verfügung stellt. Allerdings, so Stadler, wollte er bis zur Stadtverordnetenversammlung am morgigen Donnerstag noch einmal nachverhandeln und die Lokalpolitiker darüber entsprechend vor der geplanten Beschlussfassung informieren.

Indes hält der Landkreis, trotz zwischenzeitlich anderer kursierender Mutmaßungen, daran fest, die vorhandene Sporthalle nicht abzureißen und neuzubauen: „Aufgrund der Machbarkeitsstudie ist es technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll, die Sporthalle zu sanieren. Hier haben unsere Verantwortlichen gründlich geprüft, abgewogen und dann so entschieden“, teilt der Landkreis mit. (Norman Körtge)