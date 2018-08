Landtagswahl: Kandidaten und Ergebnisse aus dem Wahlkreis 52

Landtagswahl 2018 in Hessen: Babenhausen, Dieburg, Eppertshausen und Münster gehören zum Wahlkreis 52 (Darmstadt-Dieburg II). Wir stellen die Kandidaten und Ergebnisse aus dem Wahlkreis 52 vor.

Am 28. Oktober ist Landtagswahl in Hessen. Das Bundesland ist in 55 Wahlkreise unterteilt, die Städte und Gemeinden Babenhausen, Dieburg, Eppertshausen und Münster gehören zum Wahlkreis 52. Wir präsentieren die Kandidaten und Ergebnisse des Wahlkreises.

Der hessische Landtag hat insgesamt 110 Sitze. Wie bei der Bundestagswahl können die Wähler auch bei der Landtagswahl zwei Kreuzchen machen: Mit der Erststimme entscheiden sie sich für einen Direktkandidaten, mit der Zweittimme für eine Partei. 55 Abgeordnete werden demnach in den Wahlkreisen direkt und 55 Abgeordnete aus Landeslisten der Parteien gewählt.

Bis zum 20. August können Parteien noch ihre Direktkandidaten nominieren, auch unabhängige Kandidaten dürfen antreten. Hier eine Liste der bislang aufgestellten Kandidaten im Wahlkreis 52, am 31. August entscheidet der Wahlleiter über deren Zulassung.

Landtagswahl 2018 in Hessen: Direktkandidaten im Wahlkreis 52

Name Partei Geburtsjahr Beruf Manfred Pentz CDU 1980 MdL Catrin Geier SPD 1984 Büroleiterin Sebastian Stöveken Grüne Bankangestellter Tim Dreyer Linke 1992 Student Kay Hamacher FDP Professor Mara Perica AfD 1950 Buchhalterin Petra Mehrlein Freie Wähler 1964 Diplom-Betriebswirtin

Der Christdemokrat Manfred Pentz ist der einzige Direktkandidat im Wahlkreis 52, der sich bereits bei der Landtagswahl 2013 zur Wahl stellte, er gewann damals auch das Direktmandat. Herausgefordert wird er bei der diesjährigen Landtagswahl von der SPD-Kandidatin Catrin Geier aus Groß-Zimmern. Doch auch die kleineren Parteien haben Direktkandidaten nominiert: Der Dieburger Sebastian Stöveken geht für die Grünen ins Rennen, Tim Dreyer aus Schaafheim bewirbt sich für die Linken, Kay Hamacher aus Groß-Zimmern tritt für die FDP an, Petra Mehrlein (Schaafheim) kämpft für die Freien Wähler um das Direktmandat und Mara Perica stellt sich für die AfD zur Wahl.

Insgesamt elf Kommunen aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg bilden bei der Landtagswahl 2018 den Wahlkreis 52, das sind folgende Städte und Gemeinden:

Babenhausen

Dieburg

Eppertshausen

Fischbachtal

Groß-Bieberau

Groß-Umstadt

Groß-Zimmern

Münster

Otzberg

Reinheim

Schaafheim

Bei der hessischen Landtagswahl 2013 gewann CDU-Kandidat Manfred Pentz mit knapp 29.000 Erststimmen das Direktmandat.

Landtagswahl 2013: Ergebnisse der Direktkandidaten in Darmstadt-Dieburg II

Kandidat Partei Stimmen Prozent Manfred Pentz CDU 28.813 42,6% Oliver Schröbel SPD 25.291 37,4% Iris Schimpf-Reeg Grüne 5718 8,5% Christoph Neises Linke 3257 4,8% Wilhelm Reuscher FDP 2121 3,1% Felicitas Stummer Piraten 2422 3,6%

Auch bei den Zweitstimmen lag die CDU bei der Landtagswahl 2013 im Wahlkreis Darmstadt-Dieburg II vor der SPD, 38,9 Prozent der Wähler stimmten für die Christdemokraten. Insgesamt waren 92.721 Bürger im Wahlkreis 52 wahlberechtigt, 70.395 Wähler gaben ihre Stimme ab - das entsprach einer Wahlbeteiligung von 75,9 Prozent.

Landtagswahl 2013 in Hessen: Zweistimmen im Wahlkreis 52

Partei Stimmen Prozent CDU 26.474 38,9% SPD 20.960 30,8% Grüne 7341 10,8% Linke 3085 4,5% FDP 3155 4,6% AfD 2812 4,1% Piraten 1789 2,6% NPD 749 1,1% Freie Wähler 707 1% Republikaner 265 0,4% Die PARTEI 382 0,6% LUPe 22 0,1% AGP 70 0,1% ADd 71 0,1% ÖDP 119 0,2% PSG 31 0,1% AVIP 54 0,1% BÜSo 26 0,1%

