Lkw-Fahrer ignorieren gesperrte Ortsdurchfahrt in Babenhausen

Auf den Schaden am Torhaus an seiner Hofeinfahrt in der Sachsenhäuser Straße zeigt Andreas Heid. Ein Lkw beschädigte dabei auch einen tragenden Balken. © zwk

Wegen Straßenbauarbeiten ist die K183-Ortsdurchfahrt in Babenhausen-Sickenhofen schon seit Längerem für Laster ab 7,5 Tonnen gesperrt. Doch immer wieder fahren Lkw ins Dorf. Jetzt ist eine Hausfassade beschädigt worden.

Babenhausen-Sickenhofen - Seit rund acht Monaten ist die Kreisstraße 183 in Sickenhofen wegen Bauarbeiten zeit- und abschnittsweise gesperrt. Entsprechende Verkehrsschilder für den Schwerlastverkehr an den Ortseingängen und an der B 26 weisen darauf hin. Nun gibt es aber immer wieder Verkehrsteilnehmer, die sich darum nicht scheren und in den Ort fahren. Die Anwohner der Sachsenhäuser und Hergershäuser Straße können davon ein Lied singen, und mächtige Lastwagen blockieren die Engstellen.

So auch vergangene Woche als ein rund 15 Meter langer Sattelzug von der B 26 kommend in Höhe der Kirche nicht mehr vorwärtskam. Beim Zurücksetzen in die Bachstraße touchierte das Fahrzeug nach einigen Rangiermanövern das Torhaus der Sachsenhäuser Straße 4.

Nicht zu übersehen: Das Verbotsschild am Ortseingang. © zwk

Der optische Schaden hält sich in Grenzen, jedoch stellte der Dachdecker fest, dass neben den Ziegeln und der verbogenen Dachrinne auch der tragende Balken beschädigt wurde. Außerdem wurde auch ein Teil der Wanddämmung einige Zentimeter verschoben. Das Ordnungsamt begutachtete den Schaden, und der Verursacher informierte auch die Dieburger Polizeistation.

Anwohner Andreas Heid erzählt, dass es in den vergangenen Monaten immer wieder zu gefährlichen Situationen kam. Einmal wurde der Poller vor der Bankfiliale umgefahren, ein anderes Mal zerkratzte ein Lkw die Seite eines geparkten Autos, und auch die Holzbrücke in der Bachstraße über den Richerbach, die nur mit einem maximalen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen befahren werden darf, passierten schon große, wesentlich schwerere Fahrzeuge. Das Hinweisschild am Ortseingang kann man nicht übersehen, denn es weist eindeutig darauf hin, dass die Ortsdurchfahrt für Laster ab 7,5 Tonnen gesperrt ist.

Die grundlegende Sanierung der K183 in Sickenhofen wird noch bis Sommer 2025 gehen. Auch Eltern machen sich Sorgen um den Schulweg ihrer Kinder. (zwk)