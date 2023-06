Livemusik, Theater und Familienspaß an der Stadtmühle Babenhausen

Von: Norman Körtge

Plakativ: Lara Kresz und Michael Spiehl rühren die Werbetrommel für das „Local Heroes“-Festival in Babenhausen. © Körtge

Im Interview erzählen Lara Kresz und Michael Spiel über die Organisation des „Local Heroes“-Festivals, das vom 16. bis 18. Juni 2023 rund um die Stadtmühle in Babenhausen steigt.

Babenhausen – Die 2021 von der Rathaus-Stabsstelle „Jugend, Sport und Kultur“ initiierte „Local Heroes“-Reihe geht ins dritte Jahr. Erstreckte sie sich zur Premiere mitten im ersten Corona-Sommer noch an drei Abenden über drei Wochenenden auf dem „Schachbrett“ an der Stadthalle und 2022 komprimiert dort erstmals als Festival-Wochenende, präsentiert sich „Local Heroes“ vom 16. bis zum 18. Juni mit erweitertem Konzept an einem neuen Ort: der Stadtmühle. Im Interview berichten Lara Kresz und Michael Spiehl über die Planung und die Neuigkeiten.

Wie sind Sie auf die Stadtmühle als Veranstaltungsort für das „Local Heroes“-Festival gekommen?

Spiehl: Es war eine Idee von Bürgermeister Dominik Stadler, die Stadtmühle als Event-Location mehr in den Fokus zu rücken. Vom Altstadtfest kennen das ja bereits viele Besucher.

Aber dort gibt es bekanntlich mehrere Mängel, sowohl bauliche als auch den Brandschutz betreffend.

Spiehl: Ja, aber bei unseren Begehungen mit dem städtischen Bau-Fachbereich und dem Bauhof haben wir klären können, was geht und was nicht. Darauf haben wir das Konzept aufgebaut. Logistisch ist es sicherlich eine größere Herausforderung als an der Stadthalle, aber mithilfe des Bauhofes wird das funktionieren.

Ganz grob: Wie sieht das Konzept aus?

Kresz: Der Hauptzugang ist über den Parkplatz „An der Bleiche“, also die Amtsgasse. Im hinteren Bereich der Stadtmühle wird es eine große Bühne geben. Der Innenhof der Stadtmühle wird am Samstag beim Familienprogramm bespielt. Im historischen Mühlensaal stellt die Babenhäuser Künstlerin Ine Reichart aus. Spiehl: Und neu im Konzept ist die Kooperation mit McKenna’s Theater aus Babenhausen, mit denen wir als Partner auf Augenhöhe arbeiten und das Event organisieren. Sie machen also nicht nur Programm, sondern sind nun auch Mitveranstalter dieses Events.

Wann haben Sie mit den Planungen begonnen?

Kresz: Anfang des Jahres haben wir uns für eine Förderung durch den Kultursommer Südhessen beworben. Hierüber konnten wir eine Teilförderung erhalten. Im Februar und März ging es dann ans Sichten und Anfragen der Bands.

Sie haben Fördermittel genannt. Auf dem Plakat sind weitere Sponsoren aufgeführt ...

Kresz: Ja, wir haben aktiv Sponsoren gesucht und Sponsorenpakete geschnürt. Das Größte hat der Zweiradshop Niederhofer erworben.

Wie hoch sind die Einnahmen durch Sponsoren?

Spiehl: Es ist eine Summe im niedrigen vierstelligen Bereich.

Und wie schaut die Gesamtkalkulation für das Festival aus?

Spiehl: Wir haben bei der Besucherzahl eher mal tiefgestapelt und entsprechend mit den Eintrittspreisen kalkuliert.

Was ist an Gastronomie geplant?

Spiehl: Da haben wir auch dank des Wochenmarkts unsere Netzwerke bedienen können. Feinkost Hadi wird vor Ort sein, ebenso der bekannte „Bratwurstseppel“ und Biancas Creperie.

Wer ist denn auf die Idee mit dem Kuhfladen-Bingo gekommen?

Spiehl: Ich (grinst). Und nach einem Gespräch mit Landwirt Jürgen Rademer war schnell klar, dass er mit seiner Milchkuh „Milka“ kommt.

Ganz im Stil der städtischen Kinder- und Jugendförderung ist das Bootebasteln.

Spiehl: Ja, das ist am Sonntag eine betreute Bastelstation, wo aus alten Verpackungen Boote gebaut werden sollen. Entertainer Joe Whitney hatte die Idee, dazu ein Bootsrennen zu veranstalten. So wird die Gersprenz zwischen der Brücke und der Stadtmühle zur Rennstrecke.

Warum sollte jeder Babenhäuser und natürlich auch aus Auswärtige vorbeikommen?

Spiehl: Es ist einfach eine gute Mischung. Da ist für jeden etwas dabei. Egal ob alt oder jung. Und die Location spricht für sich. Nicht irgendwo auf dem freien Feld, sondern an der plätschernden Gersprenz mit historischer Stadtmauer und dem Hexenturm im Hintergrund. Und der sonst leider leer stehende Biergarten der Stadtmühle ist meiner Meinung nach einer der schönsten der Region. (Norman Körtge)

Das Progamm für das Local Heroes-Festival in Babenhausen Freitag, 16. Juni: Zum Start des Festivalwochenendes betritt ab 19 Uhr Sänger Michael Bauer die Hauptbühne auf dem Freigelände hinter der Stadtmühle. Er spielt in seinem Soloprogramm rockige, aber auch gefühlvolle Songs von Musikern wie Neil Young, Bruce Springsteen, Bryan Adams und Tom Petty. Ab 20.15 Uhr präsentieren „Die Tabutanten“ aus Aschaffenburg die Improvisationstheatershow „Momentaufnahme“. In dieser Improtheater-Show ist Lachen garantiert. Skurrile Figuren und schräge Charaktere bringen das Leben auf den Punkt. Die Wein- und Seccobar lädt im Anschluss bei Clubmusik zum Verweilen auf dem Gelände. Der Eintrittspreis für diesen Abend beträgt 16 Euro. Samstag, 17. Juni: Am zweiten Festivaltag beginnt um 14.30 Uhr im Innenhof der Stadtmühle mit einem Stück aus dem „Babenhäuser Märchensommer“. Gespielt wird „Der Fischer und seine Frau“ aus McKenna’s Märchenkoffer. Ab 15 Uhr verspricht eine Bewegungslandschaft des Turnvereins Babenhausen Spiel, Spaß und Spannung für die Kleinsten. Beim Kinderschminken oder bei Kaffee und Kuchen kann man dann bereits das nächste Highlight des Tages warten, denn ab 15.45 Uhr laden Nives und Andreja Rudel aus Hergershausen auf eine Abenteuerreise mit „Rübennasen-Georg“ und „Segelohren-Schorsch“ ein. Gelesen wird aus dem Kinderbuch-Eigenwerk „Der Timatenturm“, den Vater Stefan und Tochter Nives Rudel selbst verfasst haben.

Um 17 Uhr läutet die Babenhäuserin Silke Kasamas mit ihrer Lesung „Die Seccobar ist eröffnet“ das Erwachsenenprogramm des Tages ein. Die Autorin liest aus selbst geschriebenen Kurzgeschichten über allseits bekannte Alltagssituationen. Die Livemusik startet um 19 Uhr mit der Band „Vibes O’Five“ in den Abend.

Das musikalische Repertoire auf der Hauptbühne umfasst neben einem Coverprogramm mit bekannten Rock-Klassikern auch einige Stücke aus eigener Feder. Der Headliner, „The Porter Steelhouse Band“, steht dann gegen 20.15 Uhr auf der Bühne und bringt den „Rockabilly“ aus den frühen 50er-Jahren zurück nach Babenhausen. Der Eintritt für den Innenhofbereich beträgt 5 Euro für das Programm bis 18 Uhr. Ab 18 Uhr beläuft sich der Eintritt auf dem Außengelände auf 16 Euro. Ein Tagesticket für den gesamten Samstag kann für 20 Euro erworben werden. Sonntag, 18. Juni: Mit einem musikalischen Frühschoppen ab 11 Uhr mit dem Brass-Ensemble des Blasorchesters Babenhausen startet der letzte Festival-Tag. Ab 13 Uhr steht wieder Entertainer und Sänger Joe Whitney mit Mitgliedern seiner „Streetlive Family“ und jungen Babenhäuser Talenten auf der Bühne.

Für Spaß und Abwechslung für die ganze Familie sorgen zudem ein Kuhfladen-Bingo und ein Bootsrennen auf der Gersprenz. Hierzu können an der „Boat Race-Bastelstation“ Wasserfahrzeuge aller Art aus Recyclingmaterialien gebaut werden. Eine Graffiti-Aktion mit Niclas Hatwig und die Bewegungslandschaft des TVB runden das Spaßprogramm ab.

Der Eintritt am Sonntag ist generell kostenlos. Für die Kinder gibt es jedoch Aktionsbändchen für die verschiedenen Kreativ- und Spielstationen, inklusive einem Bingoschein, die für 5 Euro erworben werden können. Spielscheine für das Kuhfladen-Bingo können für 1 Euro über das gesamte Wochenende am Getränkestand erworben werden.

Kunst wird im Mühlensaal der Stadtmühle am Samstag und Sonntag zu sehen sein. Die Babenhäuserin Ine Reichart stellt dort zahlreiche Werke aus (wir berichteten). Der Eintritt ist frei. Tickets im Vorverkauf gibt es im Rathaus, Marktplatz, und am Jugendzentrum, Bürgermeister-Rühl-Straße 6. Ticketreservierungen bei McKenna’s Theater. Alle Festival-Infos auch auf der städtischen Internetseite.