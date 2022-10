„Ideale Welten“ bei Lässig in Babenhausen

Von: Norman Körtge

Teilen

Welches Bild soll gewinnen? Die Jury (von links) mit Bärenherz-Geschäftsführerin Anja Eli-Klein, Nadine Dieter aus dem Umweltministerium, Lässig-Geschäftsführerin Karin Heinrich und Bürgermeister Dominik Stadler. © körtge

„Male deine Welt, wie sie dir gefällt” - unter diesem Motto stand der Malwettbewerb des Unternehmens Lässig aus Babenhausen zum Tag der Nachhaltigkeit.

Babenhausen - Der Regenbogen gehört zum Glück und Wohlbefinden offensichtlich einfach dazu. In ganz unterschiedlichen Ausführungen ist er auf den vielen Kinderzeichnungen immer wieder zu sehen, die im Showroom des Unternehmens Lässig in langen Reihen aufgehängt sind. Viel Natur ist darauf ebenfalls zu entdecken: Bäume, Tiere, Flüsse und Meere. Dazu Herzen und sich an den Händen haltende Kinder und Menschen. „Ist das schwer. Das ist alles so vielfältig und individuell“, sagt Anja Eli-Klein, nachdem sie sich mehrere Dutzend Bilder angeschaut hat. Die Geschäftsführerin der Wiesbadener Kinderhospiz-Bärenherz-Stiftung muss aber eine Entscheidung treffen und tauscht sich immer wieder mit Bürgermeister Dominik Stadler, Nadine Dieter vom hessischen Umweltministerium und Lässig-Geschäftsführerin Karin Heinrich aus. Letztere ist zugleich Gastgeberin und Mitinitiatorin des bundesweiten Malwettbewerbs „Male deine Welt, wie sie dir gefällt“ – angelehnt an das Pippi Langstrumpf-Lied „Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt“ – des Babenhäuser Unternehmens zum Hessischen Tag der Nachhaltigkeit am vergangenen Donnerstag.

Vielfalt in der Natur: Fische, ein Biber, ein Frosch, Enten, Schildkröten und Vögel sind hier zu entdecken. © Körtge

Kein Wunder, dass Nadine Dieter, Referentin für Nachhaltigkeitsstrategien im Umweltministerium, das Engagement der Babenhäuser lobte. Denn die Idee hinter dem alle zwei Jahre stattfindenden Nachhaltigkeitstag sei, dieses Thema sichtbar und erlebbar zu machen und auch zu zeigen, was es schon gibt. Mehr als 1 000 Aktionen gab es in Hessen. Die Zahl zeige, dass nachhaltiges Handeln die Menschen auch in Zeiten der Krise beschäftige, so Dieter.

Ein Botschafter in Sachen Nachhaltigkeit sei Lässig mit seinen Fashion- und Lifestyleprodukte für Babys, Kinder und Eltern seit der Unternehmensgründung vor 15 Jahren und ist zentraler Bestandteil der Firmenphilosophie. Zuletzt unterzeichnete das Familienunternehmen die „Charta für ein verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften“, die von der Wirtschaftsinitiative Hessen initiiert wurde. Damit bekennt sich Lässig zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.

Die Siegerbilder haben gemalt (von links) Milena (8) aus München, Luisa (5) aus Dietzenbach, Tim (6) aus Köln und Neela (7) aus Gießen. © HMUKLV/Dickhardt-Wagner

Auch Bürgermeister Dominik Stadler lobte die Vorbildfunktion des Unternehmens. Er sei beeindruckt davon, wie Lässig mit dem Thema umgehe und damit als Multiplikator fungiere.

Im aktuellen Fall eben mit dem Malwettbewerb. „Wir wollten Eltern und Kinder dazu einladen, sich aktiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Wie stellen sich Kinder die Zukunft vor? In welcher Welt wollen sie leben?“, erklärt Claudia Lässig, die gemeinsam mit Karin Heinrich und Stefan Lässig das Unternehmen leitet: „Wie die eingereichten Bilder zeigen, haben Kinder meist eine sehr klare Vorstellung von einer idealen Welt.” (Norman Körtge)