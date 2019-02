Mehr Plätze für Kurzzeitparker

Babenhausen – Einstimmig hat die Lokalpolitik beschlossen, dass das Parken im Altstadtbereich neu geregelt werden soll. Die Park- scheibenpflicht wird ausgeweitet und ein Konzept fürs Anwohnerparken erarbeitet. Von Norman Körtge

Ein hoher Anteil an Dauerparkern auf den öffentlichen Stellflächen in und um die Babenhäuser Altstadt ist eines der zentralen Ergebnisse, die die Verkehrsuntersuchung des Darmstädter Planungsbüros von Mörner erbracht hat (wir berichteten). Vor allem die im Altstadtgürtel befindlichen Parkplätze „An der Stadtmauer“, „Katholische Kirche“ und „Grünewald“ sind davon betroffen. Kein Wunder, denn für diese knapp 90 Parkbuchten in unmittelbarer Nähe zur Bummelgass’ gelten größtenteils keine zeitlichen Einschränkungen. Das wird sich nun aber ändern: Die 35 anwesenden Stadtverordnete stimmten in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig dafür, dass ein Parkplatzkonzept erarbeitet werden soll, mit dem städtebaulichen Ziel, die Innenstadt zu beleben. Soll heißen: Einkaufswillige sollen nicht lange nach einem Parkplatz suchen müssen. Da aber auch viele Bewohner der Altstadt wegen nicht vorhandener eigener Abstellmöglichkeiten ihre Autos im öffentlichen Raum parken, soll eine Regelung für Anwohner erarbeitet werden. Im Gespräch ist eine Vignette, die jährlich um die 30 Euro kosten würde.

Da der Beschlussvorschlag sowohl bereits im Bau- als auch im Hauptausschuss behandelt und jeweils einstimmig angenommen worden war, gab es in der Parlamentssitzung kaum noch Redebedarf. FDP-Fraktionsvorsitzender Manfred Willand wies allerdings auf den „Hinkefuß“ hin, den er bei den eventuell nicht vorhandenen Kontrollmöglichkeiten durch das Ordnungsamt sehe. Das in die Untersuchung und in die Konzepterarbeitung investierte Geld sei „für die Katz’“, wenn die neue Parkregelung wegen personeller Engpässe nicht überprüft werden könne.

Zuletzt hatte die SPD-Fraktion im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2019 die Aufhebung der Wiederbesetzungssperre für die Stelle eines Hilfspolizisten gefordert, war damit aber gescheitert. Erster Stadtrat Reinhard Rupprecht (CDU) verwies in diesem Zusammenhang erneut darauf, dass das Aufgabenspektrum der Hilfspolizei vielfältig sei – unter anderem müsse die Stadt sich gerade verstärkt dem Thema Schulwegsicherung annehmen.

„Wie kommt es zu dem Parkplatzmangel?“, stellte FWB-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Heil eine Frage in dem Raum. Er zielte damit auf die in vieler Augen veraltete, weil nicht mehr zeitgemäße Stellplatzsatzung der Stadt aus dem Jahr 1995, die einer Überarbeitung bedarf. Denn durch die geplante Bebauung des Grünewald- und Michelsbräu-Geländes werde es in Zukunft eher mehr denn weniger Parkplatzsuchende im Bereich der Altstadt geben.