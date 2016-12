Mann sticht drei Frauen nieder und flüchtet

Polizei nimmt Messerstecher fest

Babenhausen - Ein Mann hat heute Nachmittag in Babenhausen drei Frauen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann gegen 15.45 Uhr drei Frauen mit einem Messer attackiert und war geflüchtet. Die alarmierten Rettungskräfte fanden eine verletzte Frau in der Darmstädter Straße und zwei niedergestochene Frauen in der Reitbahnstraße. Die Hintergründe der Bluttat sind noch völlig unklar. Zwei der Frauen sind schwer verletzt. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Messerstecher und nahm am Abend einen Tatverdächtigen fest. (nb)

⚠️ Drei Frauen in #Babenhausen niedergestochen // Teilweise schwerverletzt // Wir fahnden derzeit nach dem Täter! — Polizei Südhessen (@Polizei_SuedHE) 18. Dezember 2016

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)