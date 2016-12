Messerstiche in Babenhausen nach Streit um Trennung

Opfer außer Lebensgefahr

Babenhausen/Darmstadt - Die Messerattacke eines 54-Jährigen auf drei Frauen in Babenhausen hat ersten Erkenntnissen zufolge einen familiären Hintergrund.

"Nach den ersten Ermittlungen scheint die Trennung des Ehepaares eine Rolle gespielt zu haben", sagte Staatsanwalt Robert Hartmann am Montag in Darmstadt. Der Mann hatte am Sonntag die drei Frauen im Alter von 46, 48 und 50 Jahren niedergestochen und war kurz darauf gefasst worden. Bei den Frauen handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um die Ehefrau des mutmaßlichen Täters sowie Schwägerinnen des 54-Jährigen. Die Ehefrau hatte zwischenzeitlich in Lebensgefahr geschwebt. Mittlerweile sei ihr Zustand stabil, sagte Staatsanwalt Hartmann. Der 54-Jährige soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. (dpa)