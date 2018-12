Mieser Betrug kurz vorm Fest

Schaafheim - Ganz übler Betrug kurz vor Weihnachten: Am vergangenen Freitag klingelte um 11. 30 Uhr ein angeblicher Bankmitarbeiter an der Wohnung eines Seniors.

Er fragte nach kürzlichen Bargeldabhebungen des Rentners und gab dann vor, dass 500 Euro-Banknoten mit einem bestimmten Buchstaben in der Seriennummer in Kürze ihre Gültigkeit verlieren und ausgetauscht werden müssten. Der Unbekannte ließ sich die gesamten Ersparnisse zeigen, nahm zum angeblichen Austausch der Geldscheine eine fünfstellige Summe an sich und verließ die Wohnung. Nachdem der falsche Bankmitarbeiter zum verabredeten Termin nicht zurückkam, verständigte der Bestohlene die Polizei. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, dunkles Haar, dunkel gekleidet. Er sprach deutsch mit leichtem osteuropäischem Akzent.

Am selben Tag klingelte auch in einer anderen Straße um die Mittagszeit ein Mann mit ähnlicher Personenbeschreibung bei einer Seniorin und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Hier versuchte der Unbekannte zunächst, die Dame nach ihrem in der Wohnung befindlichen Bargeld auszufragen. Als die Seniorin dies verneinte, versuchte der angebliche Bankmitarbeiter durch geschickte Gesprächsführung an EC-Karte und zugehörige PIN-Nummer der Dame zu gelangen. Auch dabei kam er aber nicht zum Ziel und verließ ohne Beute die Wohnung.

Die Kripo in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienlichen Hinweise unter s 06151 969-0 Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Bankmitarbeiter kommen niemals unaufgefordert zu Ihnen nach Hause! Euro-Banknoten verlieren niemals ihre Gültigkeit! Sollte bei Ihnen ein Bankmitarbeiter ohne vereinbarten Termin vorsprechen, informieren sie umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110. (bp)

