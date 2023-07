Mit Körpersprache zum Abi in Babenhausen

Darstellendes Spiel am Oberstufengymnasium: Auf der Jagd nach Followern bleibt Schneewittchen als „Snowy“ auf der Bühne dann doch ziemlich allein. © zeta

Am Bachgau-Gymnasium in Babenhausen ist Darstellendes Spiel zum ersten Mal Prüfungsfach im Abitur gewesen.

Babenhausen – Der Ausspruch „Du machst ja ein ganz schönes Theater!“ ist am Bachgau-Gymnasium eine Auszeichnung. Dort wird im Wortsinn ein ganz schönes Theater gemacht – so schön, dass es das Publikum am Ende der Vorstellung schon mal aus den Sitzen hebt. „Darstellendes Spiel“ heißt das Fach, das am Oberstufengymnasium angeboten wird, und das den Fächern Kunst und Musik inzwischen den Rang abläuft. Wohl auch deshalb, weil man hier nun auch fürs Abi auf die Bühne gehen kann. Denn seit diesem, gerade zu Ende gegangenem Schuljahr, ist das Darstellende Spiel zum Abitur-Prüfungsfach avanciert.

„Der Zulauf ist enorm“, sagt Nina Jung, die an der Schule Deutsch und Darstellendes Spiel unterrichtet. Drei Schülerinnen hätten sich in diesem Jahr für die Schauspielkunst als Abi-Prüfungsfach entschieden. „Ein junger Mann aus dem Darsteller-Ensemble möchte das Theaterspiel zu seinem Beruf machen und hat sich sogar schon für ein Theaterstudium beworben“, erzählt Jung. Das darstellende Spiel sei komplex, beschränke sich keinesfalls aufs Texte lernen und Kostüme tragen.

„Es gibt verschiedene Theaterkonzepte und theatrale Mittel, die in den jeweiligen Konzepten zum Einsatz kommen. Mimik, Gestik, Sprache, die Bewegung durch den Raum – all das sind Ausdrucksmittel, die in den verschiedenen Formaten eingesetzt werden“, erklärt Jung. Nicht zuletzt sind auch das Zusammenwirken mit den anderen Schauspielern, sowie mit der Technik – Licht, Ton, Bühnenbild – und die Interaktion mit dem Publikum für das Theaterspiel essenziell.

Für die Aufführung im Rahmen des traditionellen Sommerfestes zum Abschluss des Schuljahres am Donnerstagabend hatten die Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs ihr Stück sogar selbst geschrieben. Es sei wichtig, dass die Schüler ein selbst erarbeitetes Stück in ihre Lebenswelt einbetten können. Idealerweise gelinge ihnen eine Verknüpfung von Tradition und Moderne. Die Schüler, die im nächsten Jahr Abitur machen werden – einige von ihnen im Fach Darstellendes Spiel – haben eine Auswahl von Grimms Märchen in die Gegenwart übertragen.

Da wird Schneewittchen von einem Mann gespielt, der als „Snowy“ stets auf der Jagd nach Instagram-Followern ist, während Rotkäppchens Besuch bei der Großmutter von einem Fernsehteam begleitet wird, das sich von der gefilmten Wolf-Attacke viele Klicks und hohe Einschaltquoten verspricht. Und wie einst die gierige Gattin des Fischers aus dem Märchen „Der Fischer und seine Frau“ wollen auch die Akteure auf der Bühne immer mehr. Mehr Follower, mehr Klicks, mehr mediale Aufmerksamkeit – und wenn es nur für die berühmten 30 Sekunden Ruhm ist, die angeblich jeder einmal im Leben erfährt.

Im Hintergrund tickt währenddessen die Uhr. Als Mahnung und stetige Erinnerung daran, dass die (Lebens-) zeit abläuft, ganz gleich, ob man es nun in sozialen Netzwerken, auf YouTube und Co. zu einer Millionen Likes gebracht hat oder ob man ein „No Name“ geblieben ist.

Dreimal pro Woche treffen sich die Schüler zu Theorie und Praxis, vor einem Auftritt steht ein Probenwochenende an. Maja Zabicki stand beim Sommerfest mit zwei Dutzend Darstellern mehrmals auf der Bühne – erst für ihre Mitschüler, später für Eltern und Freunde. „Das Theaterspiel ist ganz anders als die Schauspielerei für Film oder Fernsehen“, sagt die 18-Jährige, die im kommenden Jahr Abitur macht und Darstellendes Spiel als ein Prüfungsfach gewählt hat. Unmittelbar und nicht wiederholbar sei die Darstellung auf der Bühne. Allein die Darsteller tragen das Stück, müssen nicht nur ihren Text beherrschen, sondern auch Tanz und Gesang. Die Körpersprache sei ebenso bedeutend wie der verbale Ausdruck.

„Wir lernen alle Theaterformen, vom Drama bis zur Komödie“, sagt Maja. Wobei es eine der anspruchsvollsten Aufgaben sei, das Publikum zum Lachen zu bringen. (zeta)