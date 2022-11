„Move for Peace“ beim TV Babenhausen

Etwas Mut war schon gefragt, wer beim Bewegungsparcours beim TV Babenhausen vom Kasten auf die weiche Matte springen wollte. © Grimm

Unter dem Titel „Move for Peace“ hatte die Deutsche Sportjugend aufgerufen, Aktionstage zu organisieren. Der TV Babenhausen machte mit und konnte viele ukrainische Familien begrüßen.

Klettern, schwingen, rollen, springen: Der Bewegungsparcours, den Nina Göbel, TVB-Übungsleiterin im Kinderturnen, in der Halle an der Ziegelhüttenstraße aufgebaut hatte, ließ Kinderaugen leuchten. Mal richtig toben und sich bewegen kam gut an bei den kleinen Besuchern verschiedener Nationalitäten, darunter etliche ukrainische Kinder. Sie sollten auch gezielt erreicht werden mit dem Aktionstag unter dem Titel „Move for Peace“, zu dem die Deutsche Sportjugend aufgerufen hatte. Aber es geht nicht nur um Sport an diesen Aktionstagen. „Wir wollen heute Begegnung in den Mittelpunkt stellen, geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine willkommen heißen und sie beim Einstieg in ihren neuen Alltag in unserem Land unterstützen“, so die Organisatoren vom TVB, der sich gerne mit einem Aktionstag beteiligte.

Zumal der mit knapp 1 800 Mitgliedern größte Verein der Stadt regelmäßig für solche Bewegungsangebote sorgt und auch während der Corona-Zeit Familien damit entlastet hat, wofür er vergangene Woche mit dem zweiten Platz des Hessischen Familienpreises ausgezeichnet wurde (wir berichteten).

Während der vier Stunden, in denen neben der Bewegungslandschaft in anderen Räumen auch Tanzen mit der Trainerin Xenia Sophie Schäfer und ein Boxtraining mit Jörg Wendling Schweiß fließen ließ, waren im Wechsel immer 20 bis 30 Kinder mit Eltern oder Großeltern zu Gast. Geschätzt die Hälfte waren ukrainische Familien.

Der Informationsfluss über alle möglichen Kanäle hatte offensichtlich funktioniert, die Resonanz war gut. „Wir haben über die Schulen und Kindergärten, mit Mails, Flyern und Informationen in den sozialen Medien bei allen Kindern von drei bis zwölf Jahren für diesen Tag geworben“, sagte Gabriele Kraus, die ebenso wie die FSJlerin Marieke Euler gemeinsam mit Nina Göbel ein Auge auf die tobenden Kinder hatte.

Mal so richtig den Boxsack bearbeiten: Trainer Jörg Wendling zeigte, wie es geht. © Grimm

Kaffee und Kuchen, teilweise sogar von den ukrainischen Gästen gebacken, standen im Bistro bereit. Hier waren Annelie Groß und Gerald Schäfer vom Förderverein als Ansprechpartner im Einsatz. „Mit so viel Interesse und Nachfragen zu unserem Programm haben wir gar nicht gerechnet“, sagte Groß, während sie einer ukrainischen Frau die Vereinsangebote erläuterte. Sie war eigentlich ständig umringt und recherchierte geduldig mit ihrem Handy. „Alle unsere Angebote mit Tagen und Uhrzeiten hab ich ja auch nicht im Kopf“, sagte sie. „Besonders viel Interesse gab es heute, auch von anderen Nationalitäten, am Kinderturnen, Gymnastik für Frauen und von den Männern an Basketball“, so Groß. Auch nach Tischtennis war gefragt worden, aber das bietet der TVB nicht an. Mit diesem Sport ist man bekanntermaßen im Ortsteil Langstadt bestens aufgehoben.

Kommuniziert wurde an diesem Tag in der Halle nicht nur auf Englisch und Deutsch, mit Händen und Füßen, sondern auch mit zwei Dolmetschern. Eine davon war Regina Görlich, die vor einigen Jahren nach Deutschland kam, hier geheiratet hat und mit ihrer kleinen Tochter am Kinderturnen des Vereins teilnimmt. Jetzt war sie froh, als Übersetzerin helfen zu können.

Ihr achtjähriger Sohn wolle gar nicht mehr hier weg, sagte eine junge ukrainische Mutter auf Nachfrage. Über einen Flyer habe sie von diesem Tag erfahren und sei zum ersten Mal beim Turnverein. Der macht den Geflüchteten schon seit Längerem das Angebot, kostenlos für sechs Monate die Vereinsangebote zu nutzen. Und wenn man sich irgendwo ungezwungen begegnen kann – dann wohl beim Sport. (Petra Grimm)