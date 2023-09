Altstadtfest in Babenhausen

Von: Ralf Enders

Eine Oldtimer-Ausstellung mit Traktoren vor der Kulisse Hexenturms wird beim Babenhäuser Altstadtfest am Wochenende wieder eine besondere Attraktion sein. © zww

Beim Altstadtfest in Babenhausen geht‘s am Wochenende rund in den Gassen des historischen Stadtkerns.

Babenhausen – Es ist angerichtet: An diesem Wochenende, 9. und 10. September, geht das Babenhäuser Altstadtfest, eine der größten Sausen im Veranstaltungskalender der Stadt, über die Bühne. Die nunmehr 44. Auflage ist eine attraktive Mischung aus Kultur- und Familienprogramm, Ausstellungen und Gewerbe. Und natürlich jeder Menge Leckereien. Zum Altstadtfest gehört ein verkaufsoffener Sonntag ab 13 Uhr.

Bürgermeister Dominik Stadler (parteilos) und der Vorstand des ausrichtenden Gremiums der Babenhäuser Vereine eröffnen das Fest am Samstag, 9., um 12 Uhr im „Weinhöfche“ der SG Rot-Weiss am evangelischen Gemeindehaus am Marktplatz. Marktmeister ist der Vorsitzende des Gremiums, Helmut Fendt. „Es ist ein Fest der Vereine, ein Treffpunkt der Generationen und also auch ein Familienfest“, sagt er.

Verkaufsoffener Sonntag

Schwerpunkt ist die Bummelgass, die Fußgängerzone. Dort, aber auch in den angrenzenden Gassen erwarten die Besucher zahlreiche Stände mit kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt. In der Schlossgasse gibt es zudem eine Händlermeile. Das Unterhaltungsprogramm bietet an beiden Tagen zahlreiche Höhepunkte: Aktionen und Vorführungen der Vereine und des Einzelhandels. Vor allem am Samstagabend spielen an einigen Ständen Bands live (siehe Kasten).

Jahr für Jahr ein Zuschauermagnet ist die Oldtimer-Ausstellung der Traktorenfreunde bei der Feuerwehr hinter der Stadtmühle. Mehr als 100 Fahrzeuge sind zu sehen. Ein Anziehungspunkt ist gewiss auch die Ausstellung „Märklin Metallbaukästen“ von Rudolf Müller. Marisa Münch, Pressesprecherin des Vereinsgremiums: „Er baut aus dem Inhalt der Märklin-Modellbaukästen die tollsten Karussells, Kräne, Fahrzeuge und mehr. An anderer Stelle können die Besucher beim Keltern zusehen – und gleich den frischen Most genießen.

Viel Programm für Kinder

Für Kinder präsentiert die Kinder- und Jugendfeuerwehr hinter der Mühle einen Stand, an dem es bunte Tattoos gibt und die Feuerwehr-Hüpfburg aufgebaut ist. In der Stadtmühle lädt die imposante Lego-Eisenbahn zum Spielen. In der Schlossgasse wird ein Stand mit Kinderschminken, Glitzertattoos und Ballonfiguren zu finden sein. Und in der Bummelgass erweckt das Frankfurter Puppentheater Kasperle und seine Freunde zum Leben. An beiden Tagen zieht der „Happy Man“ mit Drehorgel und Luftballontieren umher. Ein Kinderkarussell vor der Stadtbücherei (neben Gaststätte „Roter Hahn“) macht das Glück der Kleinen perfekt.

Musikprogramm von Freitag bis Sonntag Der „Hexenkessel“ des Turnvereins am Marktplatz wird am Samstag von der Partyband „The Street Live Family“ zum Brodeln gebracht. Der TV startet übrigens bereits am Freitagabend ins Musikprogramm: Um 19 Uhr eröffnet die Umstädter Post-Punk-Band „Eins-Be” den „Hexenkessel“, ab 20.30 Uhr heizt die Coverband „Alternation“ ein. Bei der SPD im Hof wird Johannes Billing von den „Backroots“ am Samstag mit Blues und 70er-Jahre-Musik um 18 Uhr beginnen, und ab 19.30 Uhr spielen die „Divin´ Threes“ Blues-Rock.

In der Bummelgass gegenüber vom Pfannkuchenhaus heizt am Samstagabend DJ Andy Weber mit Hits der 70er bis heute ein.

Bei den Handballern auf dem Schlossplatz wird ebenfalls am Samstagabend mit einem gewaltigen Nachbeben gerechnet. „DJ Rino & Friends“ werden das Beste aus drei Tagen „Beben.Festival“ 2023 zusammenmischen.

Das Blasorchester Babenhausen schließlich spielt am Sonntag von 14 bis 18 Uhr im Innenhof des Stammhauses der Firma André & Oestreicher, in Fahrstraße 26 nahe des Marktplatzes. re