Nur drei Azubis bei Gesellenprüfung der Friseurinnung Dieburg-Erbach

Teilen

Kunstvolle Kreationen sind bei der Gesellenprüfung für Friseure in der Dieburger Landrat-Gruber-Schule auf die Köpfe von Models „gezaubert“ worden. Die Hochsteckfrisur war eine der Aufgaben der eintägigen Prüfung. © zww

Prüfungen sind immer eine haarige, also schwierige Angelegenheit. Für eine Gesellenprüfung im Friseurhandwerk trifft das besonders zu.

Dieburg – Der für den Unterricht genutzte Friseur-Salon der Dieburger Kreisberufsschule (Landrat-Gruber-Schule) war jetzt Schauplatz für den praktischen Teil der Prüfung im Friseurhandwerk. Drei junge Frauen mussten dabei unter den kontrollierenden Blicken einer Prüfungskommission zeigen, was sie in einer dreijährigen Ausbildung gelernt haben. Frisuren für den Alltag und ebenso kunstvoll-kreativ für festliche Anlässe. Wie es gegen Abschluss der mehrstündigen Prüfung etwa mit einer fantasievollen Hochsteck- und Flechtfrisur geboten wurde.

Prüfungsteilnehmerin Pia Schlöglmann hatte Lisa Hammer, die entspannt im Sessel „den Kopf hingehalten“ hatte, nach allen Regeln der Kunst aufgehübscht und konnte sich als erste der Kommission präsentieren. Ayse Altan und Noelle Kuhu waren da aber ebenfalls schon in der Finish-Phase an ihren Models. Auch sie hatten sich attraktiven Haarzauber einfallen lassen.

Wer das Friseurhandwerk erlernen möchte, muss neben handwerklichem Geschick auch Gespür für Stil und Mode mitbringen, höflich und freundlich sein und mit Kunden umgehen und diese auch beraten können.

Zum Friseurhandwerk gehört auch der Umgang mit Make-up bereits seit Jahren zur Ausbildung und zum Prüfungsprogramm für die angehenden Gesellen, die mit bestandener Prüfung zu anerkannten Fachkräften werden. Und dann in der Lage sein müssen, selbstständig zu arbeiten, ohne dass ein Chef immer kontrollieren muss.

Zur Prüfungskommission gehörten die Friseurmeister Timo Seemann (Michelstadt) und Marita Irmer (Münster) von der Friseurinnung Dieburg-Erbach sowie die Berufsschullehrerin Ulrike Schüttler. „Wir hatten hier früher weitaus mehr Auszubildende, die sich zur Gesellenprüfung anmeldeten, noch vor wenigen Jahren etwa zehn. In manchen Handwerksberufen ist der Mangel an Nachwuchs ja noch größer als bei den Friseuren“, sagte Marita Irmer, die seit Jahrzehnten im Beruf und auch im Prüfungsteam aktiv ist.

Auch Beratungsgespräch gehört dazu

Kein männlicher Lehrling war diesmal unter den Prüflingen. In der Grundstufe sind unter den fünf Auszubildenden allerdings drei Jungs, im zweiten Lehrjahr unter sieben Auszubildenden zwei. Vor allem männliche Flüchtlinge aus Syrien erlernen den Beruf, verriet die Lehrerin Ulrike Schüttler.

Die Auszubildenden besuchen regelmäßig den Unterricht in der Berufsschule. Einen Tag je Woche. Alle zwei Wochen sind es dann zwei Tage. Da wird dann viel Theorie vermittelt.

Die praktische Prüfung gliederte sich in verschiedene Aufgaben. Zunächst war ein modischer Haarschnitt für einen Mann an der Reihe. Dann ein solcher für die Frau. Föhnfrisur, „farbveränderde Behandlung“ und Make-up“ lauteten unter anderem die Aufgaben, denen immer das wichtige Beratungsgespräch vorgeschaltet sein musste. Vor allem Frauen erwarten ja in ihrem Friseursalon, dass sie gut beraten werden, wenn sie mal die Haarfarbe verändern oder und etwa den Lebenspartner mit einer neuen Frisur überraschen wollen.

Der praktischen Prüfung folgt noch die theoretische, wo auch Kenntnisse in Wirtschafts- und Sozialkunde sowie Betriebsorganisation nachzuweisen sind. zww