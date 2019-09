Naschlabor zum „Unternehmen des Jahres“ im Landkreis gekürt

Auszeichnung für die Naschlabor-Gründer Laura Machado Bastillo, Denis Machado, Can Kapikiran und Hendrik Stoffel.

Das Babenhäuser Unternehmen Naschlabor ist von Landrat Klaus Peter Schellhaas als „Unternehmen des Jahres 2019“ ausgezeichnet worden.

Babenhausen - Bei den Wirtschaftsgesprächen kürte er im Beisein von Kristina Sinemus, Hessische Staatsministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, und Bürgermeister Joachim Knoke die Naschlabor-Gründer Laura Machado Bastillo, Denis Machado, Can Kapikiran und Hendrik Stoffel.

Naschlabor entwickelt hochwertige süße Geschenkideen für jeden Anlass. Unter dem Motto „Schenk Süsses, schenk Freude“ werden die Geschenke mit viel Liebe zur Qualität produziert sowie über einen eigenen Onlineshop und an über 3 500 Verkaufsstandorten vertrieben.

„Innovativ und außergewöhnlich zusammengestellt, erobern sie nun den Markt von Babenhausen aus“, so Schellhaas in der Laudatio zur Auszeichnung: „Die jungen Gründer sind begnadete Netzwerker und kreative Gestalter. In Folge dieses Engagements profitiert auch die Region Darmstadt-Dieburg von den impulsgebenden Innovationen. “

nkö