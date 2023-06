Trinkwasserbrunnen für Babenhausen

Von: Norman Körtge

Teilen

Auf Knopfdruck Trinkwasser: Am Eppertshäuser Weg zwischen dem Wasserwerk Hergershausen und Babenhausen hat der Zweckverband Gruppenwasserwerk (ZVG) Dieburg seinen ersten öffentlichen Trinkwasserspender installiert. © ZVG Dieburg

Während in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung in Babenhausen ein Prüfantrag der Grünen zu öffentlichen Trinkwasserbrunnen beschlossen wurde, hat der ZVG Dieburg bereits einen installiert.

Babenhausen – Es wird ernst mit dem Innenstadtbelebungskonzept. Im April hatte die Stadtverordnetenversammlung den Weg freigemacht, um vom Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ und vor allem von der zugesagten Förderung von 250 000 Euro zu profitieren. Ein zentrales Element des Konzeptes ist das Thema Wasser. Zunächst wird der Marktplatz eine Aufwertung erfahren.

Als Attraktion soll dort ein Wasserspiel installiert werden. Wie das aussehen könnte, wird in der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses am Dienstag, 13. Juni, ab 19.30 Uhr im Rathaus präsentiert. Auf der Tagesordnung steht die Entwurfsplanung für ein Fontänenfeld auf dem Marktplatz.

Bereits in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung war es um ein erfrischendes Element auf dem Marktplatz gegangen. Meike Mathes warb um die Zustimmung für einen Antrag ihrer Grünen-Fraktion, die Installation von Trinkwasserbrunnen auf dem zentralen Platz und am Bahnhof zu prüfen. Sowohl sie als auch Fraktionsvorsitzende Sabine Walz sehen in öffentlichen Trinkwasserspendern einen hohen Nutzen für Fußgänger und Radfahrer, die sich dort gerade an heißen Tagen einen erfrischenden Schluck nehmen oder ihre Wasserflasche auffüllen können. Letzteres trage auch zu einer Müllvermeidung mit kleinen Plastiktrinkwasserflaschen bei.

Der Antrag soll nun eine Installation prüfen. Dazu wird die Stadt Kontakt mit dem bei Hergershausen beheimateten Zweckverband Gruppenwasserwerk (ZVG) Dieburg aufnehmen, um die Möglichkeiten auszuloten, sowie die Betriebskosten (etwa auch das Beproben der Wasserqualität) zu eruieren. Ebenso, inwieweit sich der ZVG als lokaler Wasserversorger an den Kosten beteiligt. Die Anschaffung eines Brunnens soll 10 000 Euro nicht übersteigen.

Während sich CDU, SPD, FDP und der unabhängige Richard Huber für den Prüfauftrag der Grünen aussprachen, votierten die FWB entweder dagegen oder enthielten sich. Fraktionsvorsitzender Wolfgang Heil sagte, dass ihm die Gründe für die Installation der Wasserspender und der Nutzen nicht klar belegt worden seien.

ZVG nimmt Trinkwasserbrunnen in Babenhausen in Betrieb

Indessen hat der ZVG Fakten geschaffen. Nicht auf dem Marktplatz oder vor dem Bahnhof, sondern mitten im Wald. Am Eppertshäuser Weg zwischen dem Wasserwerk Hergershausen und Babenhausen hat der Wasserversorger seinen ersten öffentlich zugänglichen Trinkbrunnen aufgestellt. Dort können nun bequem Trinkflaschen befüllt oder ein Schluck aus dem Spender genommen werden. Außerdem gibt es einen Napf für Hunde.

Wie ZVG-Mitarbeiter Ralf Picolin auf Anfrage berichten kann, ist der Trinkbrunnen an die Fernleitung Nord angeschlossen, die Rödermark, Nieder-Roden und Babenhausen versorgt. Um eine saubere und hygienische Wasserentnahme an der Zapfstelle zu gewährleisten, wird diese regelmäßig gespült, gewartet, und es finden mikrobiologische Untersuchungen statt. Mit dem Aufstellen des Trinkbrunnes sammele der ZVG nun Erfahrungen über Material, Verarbeitung und erforderliche Wartungsmaßnahmen als Entscheidungsgrundlage für die Anschaffung eines weiteren Brunnens im nächsten Jahr.

Offenbach-Post-Leserin Anita Gruber aus Eppertshausen hat den unter einem großen Schutzdach installierten Trinkwasserbrunnen bereits entdeckt und ist begeistert: „Herzlichen Dank an die Leute, die diese Idee hatten.“ (Norman Körtge)