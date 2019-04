Premiere in Bieber: Backroots stellen ihr neues Album vor  

Seit 38 Jahren „live on stage“ liefert die Band Backroots handgemachten, ehrlichen Bluesrock, darunter selbst geschriebene Stücke, aber auch Interpretationen von Jimi Hendrix, B. B. King, den Rolling Stones und anderen. Am kommenden Samstag, 27.

Babenhausen/Offenbach – April, um 20 Uhr präsentiert die Band, die 1981 von Charlie Baier und Uwe Heinold im Babenhäuser „Bierbrunnen“ gegründet wurde, im Wiener Hof in Offenbach-Bieber ihre neue CD, die einfach „Backroots“ heißt und zwölf eigene Kompositionen enthält.

Eigentlich hatte die CD-Release-Party im November stattfinden sollen, als der Tonträger auf den Markt kam. „Wir mussten im Herbst krankheitsbedingt absagen“, erzählt der Hergershäuser Hansel Billing, der mit seiner Bluesröhre für den Gesang zuständig ist.

Von den Gründungsmitgliedern ist inzwischen keines mehr dabei, aber die Mehrheit der aktuellen Besetzung, die seit fünf Jahren aus Hansel Billing (Gesang), Rolf Plaueln (Gitarre), Achim Farr (Saxophon und Harp), Udo Kistner (Bass), Henning Doms (Keyboard und Gesang) und Anselm Wild (Schlagzeug) besteht, spielt auch schon über 20 Jahre zusammen.

+ „Backroots“ heißt das neue Album. © Repro: PG

Als Duo „Backroots Two“ treten Billing und Plaueln, der in Harreshausen lebt, seit vielen Jahren regelmäßig bei Straßenfesten und allen denkbaren privaten Veranstaltungen auf, in Babenhausen traditionell beim Altstadtfest, einmal auch beim „Seebeben“ der SG Rot-Weiss und beim Schwimmbadfest des Fördervereins. Bei der Hergershäuser Kerb im vergangenen Jahr rockte das Duo nach dem Umzug den Saal. Die komplette Band, die auch schon zweimal beim „Seebeben“ zu hören war, tritt nur noch selten auf.

Die Songs auf der neuen CD stammen teilweise noch aus den Anfangstagen der Backroots. Geschrieben werden die Texte und die Musik von Hansel Billing, Rolf Plaueln und Henning Doms. Gefreut haben sich die Bandmitglieder – die meisten sind Profimusiker, Musiklehrer und spielen in verschiedenen Bands – dass sie ihre CD in zwei Internet-Bluesradios vorstellen konnten. „In der Local Music Radio Show haben wir sogar live gespielt“, erzählt Billing. Auch in der neusten Ausgabe der Zeitschrift „Blues News“ gab es eine positive Besprechung.

Fans und Freunde von solidem Bluesrock sollten sich das Konzert am Samstag auf jeden Fall nicht entgehen lassen. „Kann sein, dass das in diesem Jahr der einzige Auftritt der kompletten Band bleibt“, so Billing.

Hier gibt’s die neue CD

Die CD ist für zwölf Euro beim Konzert am Samstag im „Wiener Hof“ und über die Backroots-Homepage – backroots.de – inklusive Versandkosten für 15 Euro zu haben.

VON PETRA GRIMM