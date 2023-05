Liebesschlösser am „Eisernen Steg“ in Babenhausen

Am „Eisernen Steg“: Sickenhofens Ortsvorsteherin und OVV-Vorsitzende Bettina Mathes (von links), Bürgermeister Dominik Stadler, Bau-Fachbereichsleiter Jürgen Schäfer und Erster Stadtrat Reinhard Rupprecht. © zwk

Auf den Namen „Eiserner Steg“ ist die kleine Metallbrücke über den Richer Bach im Babenhäuser Stadtteil Sickenhofen getauft worden.

Babenhausen-Sickenhofen - Beim kleinen, aber rührigen Ortsverschönerungsverein (OVV) in Sickenhofen sind in den vergangenen Wochen wieder Hacken, Rechen, Spaten und weitere Gartengeräte aus dem Winterschlaf geholt worden. Die Gartensaison begann nun mit einem kleinen Fest und einer Überraschung: der offizellen Einweihung des „Eisernen Stegs“.Zur Erinnerung: Mehr als vier Jahre lang mussten viele Sickenhöfer Fußgänger mit dem Ziel Friedel-Wiesinger-Halle immer einen Umweg entlang der Ortsdurchfahrt mit den teilweise schmalen Bürgersteigen gehen, denn der marode Holzsteg über den Richer Bach hinter der Sickenhöfer Versammlungsstätte war im Januar 2019 endgültig abgebaut worden. Ein Ersatz war zunächst nicht vorgesehen.

Aber die Sickenhöfer gaben nie auf: Immer wieder gab es Anfragen nach einem Neubau und Beschwerden, dass dort keine Querung mehr möglich war. Bewegung kam vor einem Jahr in die Angelegenheit, denn Bürgermeister Dominik Stadler (unabhängig) und Jürgen Schäfer vom städtischen Fachbereich Tiefbau forcierten den Neubau, starteten eine wasserbehördliche Anfrage und kurbelten das Bauvorhaben an, das auch im Hinblick auf die im Sommer 2023 beginnende grundhafte Sanierung der Hergershäuser, der Sachsenhäuser und der Ernst-Ludwig-Straße mehr an Bedeutung gewann.

Mit der Schlosserei Hofmann in Babenhausen fand die Stadt einen kompetenten einheimischen Handwerksbetrieb, der die neue Brücke in solider Metallbaukonstruktion am Stück lieferte, und Ende Januar wurde das Teil in wenigen Stunden montiert.

Ein Extra-Gitter für Liebesschlösser (links neben der Brücke) ziert neben den Blumenkästen den „Eisernen Steg“. © zwk

Nun nahm der OVV seine Saisoneröffnung zum Anlass, das Brückchens offiziell einzuweihen. Von Sabine Frank, die in Sickenhofen ein Unternehmen für Werbetechnik betreibt, kam die Idee den Übergang „Eiserner Steg“ zu taufen und sie lieferte auch gleich die entsprechenden Schilder. Die Schlosserei Hofmann montierte dazu noch ein kleines Metallzäunchen, sodass nun auch in Sickenhofen Liebesschlösser angebracht werden können. Frohgelaunt wurde dann in einer gemeinsamen Aktion der „Eiserne Steg“ von Sickenhofen eingeweiht.

OVV-Vorsitzende Bettina Mathes erläuterte, dass in den nächsten Tagen der Verein viel zu tun habe und man nach den „Eisheiligen“ dieses Jahr nur circa 20 Blumenampeln im Dorf aufhängt. Dies geschieht aufgrund der Straßenbauarbeiten im Ort, sodass nicht alle Masten und auch das Brückengeländer am Richerbach mit den Blumen versehen werden können. Einen größeren Arbeitseinsatz hat der Verein schon absolviert, denn die Verkehrsinsel in der Feldstraße wurde komplett neu gestaltet. Auch die Insekteninsel am Ende der Mühlstraße erfordert noch Pflegebedarf, und weitere Gieß- und Pflegeaktivitäten über den Sommer hinweg sind notwendig. Der OVV-Saisonabschluss ist wieder Ende September das Kürbisfest. (zwk)