Local Heroes-Festival feiert Premiere an der Stadtmühle Babenhausen

Teilen

Der Märchensommer mit dem Stück „Der Fischer und seine Frau“ war gut besucht. © Grimm

Erstmals fand das Local Heroes-Festival in Babenhausen an drei Tagen in und an der Stadtmühle statt. Die Festivalabende hätten mehr Besucher verdient gehabt.

Babenhausen - „Rockin’ in the Free World“ von Neil Young und „Knockin’ on Heaven´s Door“ von Bob Dylan tönt am Freitagabend über das Gelände hinter der Stadtmühle. Sänger Michael Bauer steht als Solist mit Gitarre und Mundharmonika auf der Open-Air-Bühne des dreitägigen „Local Heroes“-Festivals. Vor ihm, teilweise in Strand-Klappstühlen sitzend, das Publikum in überschaubarer Anzahl, das den zwar unspektakulären, aber zu einem Sommerabend hervorragend passenden Auftritt sichtlich genießt.

Entspannter kann man einen Tag kaum ausklingen lassen, als mit Livemusik unter einem großen Baum in Biergarten-Atmosphäre bei kühlen Getränke und Snacks.

Einiges ist anders beim diesjährigen Kultur-Festival, das Künstlern aus Babenhausen und der Region wieder eine Bühne bietet und von Bürgermeister Dominik Stadler eröffnet wird. Beispielsweise der Veranstaltungsort in und hinter der Stadtmühle und die Kooperation der Stadt mit dem McKenna´s Theater als Veranstalter. Kräfte und Know-how bündeln ist immer gut. In diesem Fall ist die Zusammenarbeit nicht nur harmonisch, wie die Beteiligten bestätigen, sondern hat auch zu einem erweiterten Konzept geführt. Künstler vieler Stilrichtungen und Generationen präsentieren Musik, Theater, Lesungen (Silke Kasamas und Familie Rudel) oder auch Malerei (Ine Reichart).

Die „Porter Steelhouse Band“ rockte am Samstagabend die Bühne hinter der Stadtmühle. © Grimm

Die Organisatoren haben – auch mit Unterstützung vieler Ehrenamtlicher, die Arbeitskraft, Zeit und Ideen einbrachten – ein tolles Programm geschnürt und managen den Ablauf professionell. Aber – und da sind die Parallelen zu den Vorjahren – bei der Resonanz, vor allem bei den Abendveranstaltungen, ist noch Luft nach oben.

Am Freitag finden gerade mal rund 50 Besucher den Weg zu den „Tabutanten“ Christine Holzer und Simone Schmitt aus Aschaffenburg, die nach dem Solo-Sänger mit ihrem Improvisationstheater für unerwartete und komische Momente sorgen. Lediglich mit einem Requisiten-Koffer und einem leeren Blatt ausgestattet, betreten sie die Bühne. Nach der Vorstellungsrunde mit den Zuschauern („Wenn wir auf fünf runtergezählt haben, rufen alle laut ihren Namen und ihre Schuhgröße“) geht es los mit einzelnen Szenen aus dem prallen Leben, für deren Ausgestaltung – Improvisation! – sie sich vom Publikum Stichworte zurufen lassen. Beispielsweise aus den Antworten auf ihre Frage „Was muss man in Babenhausen gesehen haben?“ bauen sie eine Szene im Amt. Da muss die Aschaffenburgerin, die unbedingt Hessin werden will, einige Hürden nehmen und sich erst mal bewerben.

Im Mühlensaal zeigte Künstlerin Ine Reichart (links) eine Auswahl ihrer Werke. © Grimm

Die Frage ans Publikum nach den zurückliegenden Urlauben führt zu einer Szene im Ägyptenurlaub, den zwei Freundinnen so ganz unterschiedlich erleben. Und da in Babenhausen der Hotspot für ein Date, laut einem Zuschauer und zur Verwunderung der beiden Schauspielerinnen, die Drogerie DM ist, spielt eine zunehmend gruselig werdende Kennenlernszene eines „älteren, gerne angelnden Lehrers“ mit einer „18-jährigen Nageldesignerin“ (so die Anweisungen des Publikums) zwischen den Regalen mit Putzmittel und Co. Für Gelächter sorgt auch der Vortrag einer dänischen Glücksexpertin, mit wilden Gesten und Mimik auf „Dänisch“ natürlich, der übersetzt wird.

Der Samstagabend ist komplett der Musik gewidmet mit der Rockband „Vibes O´Five“ und im Anschluss mit der „Porter Steelhouse Band“, die kürzlich auch auf dem Schlossgrabenfest in Darmstadt gespielt hat. Ihre Rockabilly Interpretationen, nah am Original, und der Sound des Amerika der 50er Jahre sind in eine lebendige, mitreißende Bühnenshow verpackt. Da finden sich dann im Laufe des Abends immerhin rund 70 Besucher hinter der Mühle ein. Der Rest hat was verpasst.

Die „Tabutanten Simone Schmitt (links) und Christine Holzer waren beim Local Heroes Festival in Babenhausen dabei. © Grimm

Warum der schöne Veranstaltungsort und das Programm nicht mehr Gäste anlocken, ist auch für die Organisatoren ein Rätsel. Man könne doch nicht bei allem auf Eintritt verzichten, meint Michael Spiehl, der Leiter der Abteilung „Jugend, Sport und Kultur“. Froh sei man über die Förderung durch den Kultursommer Südhessen und einige Sponsoren, sagte Michelle McKenna, die die Großveranstaltung charmant moderiert und am Samstagnachmittag gemeinsam mit ihrem Mann Dustin McKenna und dem Märchenkoffer im Innenhof der Mühle steht. Der war trotz der Hitze richtig gut gefüllt mit kleinen Kindern und Anhang, die „Der Fischer und seine Frau“ genießen.

Die Kuh „Milka“ von Landwirt Jürgen Rademer (links) gehörte am Sonntagnachmittag zu den Hauptdarstellern des Festivals beim Kuhfladen-Bingo. © Grimm

Am Sonntag beim großen Familientag mit einem vom Brass-Ensemble des Blasorchesters begleiteten Frühschoppen und Musik von Joe Whitney und seiner „Streetlive Family“ amüsieren sich die Gäste unter anderem beim Kuhfladen-Bingo und einem Bootsrennen auf der Gersprenz. Der Graffiti-Künstler Niclas Hatwig lädt Kinder zum Besprühen von Leinwänden ein und der TVB baut einige Spielgeräte zu einer kleinen Bewegungslandschaft auf. (Petra Grimm)