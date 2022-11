Prinzessin Alina I. und Prinz Bastian I. regieren Babenhausen

Teilen

Die Babenhäuser Regenten 2022/23: Das „große“ Prinzenpaar Alina I. (Klein) und Bastian I. (Thierolf). © Grimm

„Endlich wieder“, so der Tenor der Jecken, die am 11.11. in der Stadtmühle feierfreudig ihre neue Kampagne starteten, und zwar unter dem Motto „Es ist wie im Märchen, wer hätte es gedacht, wir Babenhäuser feiern wieder Fassenacht“

Babenhausen - So lange war ein Prinzenpaar des Babenhäuser Carnevalvereins (CVB) wohl noch nie an der Macht. Drei Jahre, seit der Saison 2019/2020 – der letzten Kampagne vor der Pandemie – bis Freitagabend regierten die Tollitäten Meike I. und Fabian I. (Schildbach) die Babenhäuser Narren. Wobei die zwei vergangenen Winter nicht wirklich viel zu regieren war.

Jetzt haben der Bajazz und das Krönchen die Besitzer gewechselt und das Geheimnis um die neuen Regenten ist gelüftet: Alina I. aus dem Hause Klein und Bastian I. aus dem Hause Thierolf haben den Narrenthron unter dem Jubel der närrischen Untertanen bestiegen.

„Endlich wieder“, so der Tenor der Jecken, die am 11.11. in der Stadtmühle feierfreudig ihre neue Kampagne starteten, und zwar unter dem Motto „Es ist wie im Märchen, wer hätte es gedacht, wir Babenhäuser feiern wieder Fassenacht“. Das „Bawwehause helau“ geht noch geschmeidig über die Lippen und das Schunkeln klappte nach der Zwangspause auf Anhieb.

Die Verabschiedung der alten und die Vorstellung der neuen Prinzenpaare übernahmen die beiden Hofmarschalle Cristoph Pöschl und Lukas Bernhardt, der nach eigenen Worten das Praktikum für dieses wichtige Amt erfolgreich abgeschlossen hat.

Prinzessin Alina I. und Prinz Bastian I. sind im echten Leben kein Paar, sondern seit vielen Jahren gute Freunde, die seit Kurzem auch eine Wohngemeinschaft in der Amtsgasse bilden. Die 24-Jährige kommt eigentlich aus Hergershausen und ist die Tochter von Harald und Beate Klein. Sie verdient ihre Brötchen als Physiotherapeutin und ist in ihrer Freizeit sehr sportlich unterwegs, spielt Basketball bei den TVB Wizards, fährt Ski und macht Yoga. Ihr Hobby Backen verweist auf die Hergershäuser Bäckerdynastie, aus der sie stammt.

Prinz Bastian I. ist Architekt, Hobbybotaniker, malt und joggt gerne. Seine Eltern sind Rüdiger Thierolf und Bärbel Bodelle-Thierolf. Da sein Vater und sein Onkel als Kapelle „Troubadix“ auch in der Babenhäuser Fastnacht aktiv waren, kann der 25-Jährige von Kindesbeinen an „Einmal Prinz zu sein, in Babenhausen wär fein“ singen. Das wird ihm in der anstehenden Kampagne sicher zu Gute kommen. Auch am Freitag in der Stadtmühle wurde das beliebte Prinzenlied natürlich intoniert, und zwar auf übervoller Bühne gemeinsam mit allen anwesenden Ex-Prinzenpaaren. Ein beeindruckendes Schauspiel.

Auch für die kleinen Narren haben sich ohne Probleme neue Regenten gefunden: Kinderprinzessin Alicia I. (Blümler) und Prinz Ben I. (Mayer) lösen jetzt die Kindertollitäten Danielle und Niko im Rampenlicht ab.

Das Kinderprinzenpaar Alicia I. (Blümler) und Ben I. (Mayer) mit ihrem Hofstaat, den beiden Paginnen Hannah und Emilia (links) und Hofdame Laura (rechts). © Grimm

Die zwölfjährige Alicia ist die Tochter von Nicole und Ralf Blümler, schwimmt gerne, tanzt von Klein auf beim CVB in der Garde und geht gerne mit ihrem Hund spazieren. In ihrer Rolle als Regentin fühlt sie sich offensichtlich gleich wohl. „Vadder hol mir erstmal ne Sprite“, rief sie bei ihrer Antrittsrede in den Saal. An ihrer Seite steht der gleichaltrige Ben, der mit seinen Eltern Sandra und Hakim in Hergershausen wohnt, gerne Rad fährt, zockt und bei der Jugendfeuerwehr im Einsatz ist. Judo gehört ebenfalls zu seinen Hobbys und sein Lieblingsfach in der Schule ist Mathematik. Begleitet werden die beiden von ihren Paginnen Hannah und Emilia und ihrer Hofdame Laura. „Wir wollen überall verkleidete Kinder sehen, singen, lachen und Party mit Jedermann machen“, so das Kinderprinzenpaar.

Seit 50-Jahren CVB-Mitglied sind Else Hartmann (links) und Helga Niederhofer. Geehrt wurden sie von Vorstandsmitglied Holger Plischke (links) und Bürgermeister Dominik Stadler. © Grimm

Bürgermeister Dominik Stadler begrüßte die Narren und gab eine Runde aus. Außerdem assistierte er CVB-Vorstandsmitglied Holger Plischke, der Else Hartmann und Helga Niederhofer für 50 Jahre Mitgliedschaft ehrte. Else Hartmann ist eine Vollblutfastnachterin. Sie war in der Kampagne 1982/83 Prinzessin, ab 1985 sieben Jahre CVB-Vorsitzende und auf der Bühne als Sängerin, Tänzerin und in der Bütt zu bewundern. (Petra Grimm)