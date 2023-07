Im Herbst wird in Babenhausen gepflanzt

Von: Norman Körtge

Am Oberwölzer Platz in Harreshausen sollen Blühflächen entstehen. © Stadt Babenhausen

Die Spendenaktion für das Projekt „Blühendes Babenhausen“ ist beendet. Zwei Stadtteile gehen vorerst leer aus.

Babenhausen – Sechs Blühflächen sollten es werden – je eine in der Kernstadt und den fünf Stadtteilen. Um das Projekt „Blühendes Babenhausen“ zu realisieren, hatte die Stadt im Mai einen Spendenaufruf gestartet. 75 Prozent der anfallenden Material- und Baukosten sollen durch gezielte Spenden und ehrenamtliche Leistungen für ein Vorhaben gedeckt werden, lautete dazu der entsprechenden Stadtverordnetenbeschluss. Seit wenigen Tagen ist nun die von der Stadtverwaltung gesetzte Frist abgelaufen – und kann einen Teilerfolg vermelden. Vier der sechs angedachten Blühflächen werden umgesetzt.

Die benötigten Spendensummen für die Blühwiese an der Jürgen-Schumann-Straße im Wohngebiet Ost (287 Euro), für das Staudenbeet am Ortsausgang von Hergershausen in Richtung Eppertshausen (304 Euro), für das Staudenbeet am Oberwölzer Platz in Harreshausen (643 Euro) und die Blumenwiese am Kindergarten in Sickenhofen (813 Euro) konnten jeweils erreicht werden. Weitaus höher hatte die Spenden-Messlatte für die Vorhaben in Harpertshausen am Wittmunder Platz mit vorgegeben 1383 Euro und in Langstadt in der Nähe des Feuerwehrgerätehauses (1681 Euro) gelegen. Dort waren bis Mitte Juni nach Mitteilung der Stadtverwaltung auch noch keine Spenden eingegangen, während etwa für die Kernstadt „Spendenziel erreicht“ vermeldet werden konnte.

Entlang eines Streifens an der Jürgen-Schumann-Straße sollen Blühflächen entstehen. © Stadt Babenausen

Für das Herrichten und die Pflege der Fläche in Babenhausen habe sich ein Landwirt ehrenamtlich bereit erklärt, und in Hergershausen übernimmt ein ortsansässiger land- und forstwirtschaftlicher Dienstleister ehrenamtlich die Vorbereitung der Fläche, lautete eine weitere gute Nachricht aus der Stadtverwaltung. „Derzeit befinden wir uns noch im Gespräch mit einigen Harreshäusern und Sickenhöfern, um für diese Flächen auch noch jemanden zur Flächenvorbereitung zu finden“, heißt es aus dem Rathaus.

Auf jeden Fall werden nun im Herbst die beiden Flächen in der Kernstadt und in Hergershausen angelegt. Sobald die Flächenvorbereitungen in Harreshausen und Sickenhofen geklärt sind, wird es auch dort Pflanztermine im Herbst geben. Dazu können sich nach wie vor Bürger zur Mithilfe anmelden (E-Mail an naturnah@babenhausen.de). Sobald die genauen Termine festehen, gibt es die entsprechende Einladung zum Gärtnern.

Unterstützung bei Planung und Umsetzung der Vorhaben erhält die Stadt im Rahmen des Projekts „Blühendes Südhessen“ des Entega-Naturpur-Instituts, das sich unter anderem auch mit Saatgut im Wert von 500 Euro beteiligt und drei Infotafeln sponsert. (Norman Körtge)