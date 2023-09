Babenhausen: Publikumsmagnet Altstadtfest

Der SKV aus Sickenhofen feierte mit Pizza und Cocktails eine gelungene Premiere beim Altstadtfest. © Petra Grimm

Hochsommerliche Temperaturen, Straßenkünstler, Livemusik und Tanz, Verkaufsstände und kulinarische Verlockungen: Für Urlaubsstimmung sorgte das Altstadtfest des Vereinsgremiums Babenhausen mit seiner bunten Flaniermeile.

Babenhausen - In diesem Jahr startete das Traditionsfest, das im 44. Jahr über das Pflaster des historischen Ortskerns ging, dank des Turnvereins sogar einen Tag früher. Bereits am Freitagabend brodelte der TVB-Hexenkessel auf dem Marktplatz, auf dem zwei Livebands dem Partyvolk einheizten. Und die beiden TVB-Vorsitzenden Amelie Kley und Ute Teuchner zeigten sich zufrieden mit der Resonanz auf diese Premiere.

Mit knapp 40 Ständen hat das gemeinschaftliche Freiluftfest der Vereine, das vom Gewerbeverein und der Stadt unterstützt und vom Tag des Offenen Denkmals flankiert wurde, noch nicht ganz die Größe der Vor-Corona-Zeit erreicht. Die Ursachen sind vielfältig, aber ein Problem zeichnet sich schon länger ab. Durch die Überalterung in einigen Vereinen und wahrscheinlich auch die geänderte Einstellung vieler Mitglieder zu Sinn und Zweck einer Vereinsgemeinschaft fehlen bei manchen Gruppen schlicht die Helfer für solche Großveranstaltungen.

Der „Freundeskreis Metallbaukasten“ zeigte beim Altstadtfest wieder faszinierende Konstruktionen. © Petra Grimm

Auch an der Spitze des Vereinsgremiums selbst scheint die Luft dünner zu werden: „Wir haben in diesem Jahr nur zu dritt an der Sache gearbeitet. Uns fehlen Leute, die sich engagieren“, klagten der Vorsitzende Helmut Fendt und sein Stellvertreter Alfred Weiser. Eine Ausnahme scheinen die Feuerwehr, der TVB oder auch die Handballer der SG Rot-Weiss zu sein, die an ihren großen Ständen unzählige fleißige Heinzelmänner und -frauen im Einsatz hatten. Und die meisten Arbeiten waren bei der Hitze wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtig.

Die Handballer, die mit ihrem „Weingärtchen“ – das in diesem Jahr vom Hof des Pfarrhauses ans evangelische Gemeindehaus umgezogen war – traditionell für die Eröffnung sorgen, hatten für die zwei Tage über 100 Helfer eingeteilt. Sogar einen zweiten Standort vor der Stadtmühle, auf dem nachts DJ-Musik für ein „Nachbeben“ sorgte, konnten sie besetzen.

Immer wieder gern genommen – phantasievolle Figuren aus zusammengezwirbelten Luftballons. © Petra Grimm

Insgesamt waren laut Helmut Fendt nur noch sechs oder sieben Vereine mit Ständen vertreten, auch weniger private Gruppen und professionelle Beschicker als früher. Eine positive Entwicklung ist, dass die Stadt seit einigen Jahren die Sache wieder finanziell und durch das Aufstellen der Verkehrsschilder unterstützt. „Das hilft uns sehr“, sagte Fendt, der seinen Sponsoren aus dem lokalen Gewerbe, das sich mit einem verkaufsoffenen Sonntag beteiligte, dankte. Landrat Klaus Peter Schellhaas überreichte eine Spende von 500 Euro im Namen der Sparkassen Stiftung und lobte das Engagement der Vereine.

Bürgermeister Dominik Stadler begrüßte seinen Amtskollegen Patrick Michel aus der Partnerstadt Bouxwiller, der wieder mit einer Delegation von 25 Leuten angereist war, um den Tag beim Altstadtfest zu verbringen. Die Babenhäuser reisen dafür traditionell zum Weihnachtsmarkt der Gemeinde im Elsass, die im kommenden Jahr seit 40 Jahren mit der Gersprenzstadt verschwistert ist. „Die Planungen für die Feier zu diesem Anlass – entweder hier, bei uns in Bouxwiller oder in der Mitte auf dem Rhein – laufen gerade an“, sagte Michel Augen zwinkernd.

Trendiger Sport vor historischem Gemäuer: Der Turnverein Babenhausen bat zum Mitmach-Zumba auf den Marktplatz. © Petra Grimm

Ein echter Publikumsmagnet war wieder das Gelände hinter der Stadtmühle. Hier versorgte die Feuerwehr die hungrigen Besucher mit Hausmannskost aus der Feldküche, in alten Kartoffeldämpfern gegarten Pellkartoffeln und live gepresstem Apfelmost. Vor allem lockte hier die große Ausstellung historischer Schlepper, Landmaschinen und Arbeitsgeräte, die die Traktorfreunde Babenhausen, an der Spitze Reinhard Geißler, wieder organisiert hatten. Da zischte und knatterte es an einigen Ecken, denn alte Maschinen wurden auch vorgeführt. „Wir erwarten rund 200 Fahrzeugen, der weiteste ist über 170 Kilometer angereist“, sagte Geißler.

Einblick in eher „männliche“ Hobbys boten auch der „Freundeskreis Metallbaukasten“ mit seinen beeindruckenden Exponaten und eine Gruppe von Dampflokfreunden mit ihre maßstabsgetreuen Nachbauten. Die Siegerehrung für das Stadtradeln ging ebenfalls beim Altstadtfest über die Bühne. (Petra Grimm)