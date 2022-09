Renee Bludau heute Abend bei „The Voice“

Von: Norman Körtge

So wird Renee Bludau aus Babenhausen heute Abend zu sehen sein. © ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Nicht in einem musikalischen Zwei-, sondern gleich in einem Dreikampf ist Renee Bludau heute Abend (30.Septe,ber) in der Talentshow „The Voice of Germany“ auf Sat.1 (20.15 Uhr) zu sehen.

Babenhausen - Es ist ihr zweiter im Fernsehen ausgestrahlter Auftritt, bei dem sie sich im direkten Gesangsaufeinandertreffen mit zwei weiteren Mitglieder aus Mark Forsters Team messen wird.

Zur Erinnerung: Ende August hatte die 21-Jährige in den sogenannten Blind Auditions – die Promi-Musiker sitzen mit dem Rücken zur Bühne und hören nur den Gesang – den musikalischen Jackpot abgeräumt. Alle vier Stars, Rea Garvey, Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß, Peter Maffay und Mark Forster, waren von ihrer Stimme begeistert und wollte sie in ihrem Team haben. Bludau entschied sich für Mark Forster als ihren Coach.

Nun stehen die „Battles“ an, in der eben die Teammitglieder gegeneinander antreten und die jeweiligen Promis entscheiden müssen, wer weiterkommt. Im Vorfeld ist viel geübt worden. „Das Coaching war sehr aufregend. Man hat viel mitnehmen können und wurde sehr gut auf den Auftritt vorbereitet“, erzählt die junge Babenhäuserin von den Probestunden mit Mark Forster. Zusammen mit Lienne und Jerome Mitchell hat sie „FourFiveSeconds“ von Rihanna, Kanye West und Paul McCartney einstudiert.

Für wen sich Mark Forster entschieden hat, bleibt bis heute Abend ein gut gehütetes Geheimnis. (nkö)