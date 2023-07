Abtauchen mit der DLRG Babenhausen

Von: Norman Körtge

Geschafft! Dreimal hintereinander hat Redakteur Norman Körtge den fünf Kilo schweren Gummireifen aus knapp vier Metern Tiefe nach oben geholt. © p/Joachim hess

Mit der DLRG Babenhausen hat sich Redakteur Norman Körtge auch praktisch dem Rettungsschwimmen gewidmet. Das ist der fünfte und letzte Teil der Serie.

Babenhausen – Vom Beckenrand ins Wasser springen und auf den Boden tauchen – das geht noch relativ einfach. Auch wenn es knapp vier Meter sind wie im Bereich des Sprungturms im Babenhäuser Freibad. Diese Wassertiefe ist es auch, die den kleinen Rettungsschwimmerkurs um DLRG-Ausbilder Joachim Heß zum Ortswechsel vom Dieburger Sportbad ins heimische Schwimmbad in Sichtweite des Babenhäuser DLRG-Stützpunktes veranlasst haben. Denn während das Bad in Dieburg mit seinen 1,90 Meter tiefen Schwimmbahnen ideal zum Streckentauchen ist, ist ein tiefes Abtauchen dort nicht möglich.

Das Tieftauchen für die Rettungsschwimmerabzeichen hat es – wenig verwunderlich – in sich. Dreimal hintereinander, so die Vorgabe von Heß, soll ich von der Wasseroberfläche zum Boden des 3,80 Meter tiefen Beckens tauchen und dabei jeweils einen fünf Kilo schweren Gummiring nach oben hieven. Zweimal dabei „ganz normal“ mit dem Kopf voran und kräftigen Arm- und Beinschwüngen und einmal mit den Füßen voran. „Da tue ich mir auch immer schwer“, gibt DLRG-Ausbilder Heß bei der Fußwärts-Variante unumwunden zu: „Fangt damit am besten an“, gibt er noch einen Tipp und erklärt auch, wie man unter Wasser den Druckausgleich macht, um den Druck von den Ohren zu nehmen.

Um mit den Füßen voran zuerst den Beckenboden zu berühren, muss vor allem unter Wasser ausgeatmet werden, damit man quasi von alleine absinkt. Etwa drei Viertel der Strecke nach unten schaffe ich damit, nachdem ich mich zuvor Schwung holend aus dem Wasser gestreckt habe. Den letzten Meter, bis ich mit den Zehenspitzen den Edelstahlboden berühre, schaffe ich mit etwas hektischen Armbewegungen, ehe ich mit dem Kopf voran nach dem Gummiring greife und mich nach oben abstoße, um regelrecht nach nach Luft zu schnappen.

Diese erste Anstrengung merke ich bei den beiden folgenden Tauchgängen, die mich aber den Kopf voran dann noch zweimal schneller in die Tiefe bringen. Am Beckenrand gibt es ein freudiges Abklatschen mit Joachim Heß. Ich habe zumindest alle praktischen Übungen für das Rettungsschwimmabzeichen Bronze erreicht, bei einigen sogar die Voraussetzungen für Silber erfüllt. Ja, ich bin stolz.

Auch beim für mich gefühlt schwierigsten Kapitel, den Befreiungsgriffen bekomme ich ein wenig mehr Routine rein. Die Übungen im Wasser zeigen ihre Wirkung. Allerdings schwingt die Hoffnung mit, niemals einen panischen, klammernden Menschen aus dem Wasser holen zu müssen. Dazu die warnenden Worte von Heß: „Wenn wir als Retter geklammert werden, haben wir schon was falsch gemacht.“ Und eine weitere, im Notfall überlebenswichtige Devise: „Immer versuchen, ruhig zu bleiben. Die Ruhe rettet euch.“

Fürs schmucke Abzeichen an der Badeshort reicht es bei mir aber noch nicht. Demnächst wird mit Fragebögen das theoretische Wissen etwa über Atmung und Blutkreislauf, Gefahren am und im Wasser, Hilfe bei Bade-, Boots- und Eisunfällen sowie Selbst- und Fremdrettung abgefragt. Außerdem muss ich noch zur Auffrischung einen Ersten-Hilfe-Kurs absolvieren. (Norman Körtge)