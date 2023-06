Mit der DLRG Babenhausen erstmals im Wasser

Von: Norman Körtge

Teilen

Entspanntes Retten: Babenhausen-Redakteur Norman Körtge zieht Ausbilder Joachim Heß an den Beckenrand. Transportieren heißt das in der Rettungsfachsprache, wenn etwa ein „ermüdeter Schwimmer“ Hilfe braucht. © -

Wie schwer ist es, einen Menschen aus dem Wasser zu retten? Zusammen mit den Rettungsschwimmern der DLRG Babenhausen möchte Redakteur Norman Körtge dies in einer mehrteiligen Serie herausfinden. Das ist Teil zwei.

Babenhausen/Dieburg – Die richtige Technik und Kopfsache: Wer beides kombinieren kann, der meistert Herausforderungen. Da es bei mir beim Schwimmen vor allem an Erstgenannten hapert, ist der Respekt vor der ersten Praxiseinheit mit der DLRG Babenhausen groß. Nach vier Stunden Theorie geht es im Sportbad Dieburg erstmals für zwei Stunden ins Wasser. „Die Grundtechnik ist da“, wird Ausbilder Joachim Heß meinen Schwimmstil später milde beschreiben. Es fehlen aber nahezu komplett die kräfteschonenden Gleitphasen. Oder anders gesagt: Sportliches Schwimmen sieht anders aus. Für die 25-Meter-Bahn benötige ich ein vielfaches Mehr an Armzügen als Heß, der sich redlich müht, mein Brustschwimmen zu verbessern. Ich bremse mich quasi selbst aus: „Wie eine Schrankwand auf der Autobahn“, meint Heß über meine nicht vorhandene Stromlinienförmigkeit. Aber ich will ja kein Wettkampfschwimmer werden, sondern im Ernstfall helfen können.

Um im Notfall jemanden aus dem Wasser ans Ufer zu schleppen, ist vor allem Beinarbeit gefragt, denn die Arme des Retters halten den im schlimmsten Fall leblosen Körper eines zu Rettenden über Wasser. „Rückenlage mit Grätschschwung ohne Armtätigkeit“, wie es offiziell heißt, steht auf dem Programm. „Nach hinten legen und am besten die Hände unter dem Po verschränken“, gibt Heß einen Tipp, und es geht ans Ausprobieren.

Ja, ich komme vorwärts, aber es ist sehr anstrengend, nur mit den grätschenden Bewegungen der Beine voranzukommen. Auch, weil ich dabei wieder keine Gleitphasen habe. Da wir gerade warm sind, wird Heß dann zum Prüfer: Für das Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Bronze sind 200 Meter in höchstens zehn Minuten zurückzulegen, davon 100 Meter in Bauchlage und 100 Meter in beschriebener Rückenlage. Der Ehrgeiz ist da, und mit wenig Technik aber viel Krafteinsatz packe ich diese Herausforderung in weniger als acht Minuten.

Weiter geht es mit dem Transportieren, einer Rettungstechnik, bei der im Gegensatz zum Schleppen keinem bewusstlosen Menschen, sondern zum Beispiel einem „ermüdeten Schwimmer“ geholfen werden soll, zurück an Land zu kommen. Zwei Varianten gibt es: Zum einen hängt sich die zu rettende Person von hinten an meine Schulter und ich ziehe sie förmlich mit. Zum anderen legt sich der erschöpfte Schwimmer auf den Rücken, streckt die Arme nach vorne, sodass sie an meine Schulter kommen und ich ihn schieben kann.

Beides mache ich jeweils 25 Meter, ebenfalls unter großen Krafteinsatz, bevor es den Rollentausch gibt und ich der zu Rettende bin. Mit den insgesamt 50 Meter Transportieren ist bereits eine weitere Prüfungsleistung fürs Bronzeabzeichen geschafft.

Streckentauchen im Sportbad Dieburg

Dazu gehört auch das Streckentauchen. 15 (Bronze) beziehungsweise 25 Meter (Silber) sind zu bewältigen. Das man für die Zeit unter Wasser genug Luft hat, zeigt der gemeinsame, langsame Gang entlang des Beckens ohne zu atmen. „Auf den Beckenboden tauchen, Nase nach unten, Kacheln zählen, ruhig bleiben, kräftige Armzüge und sich gleiten lassen“, sagt Heß: „Und wenn ihr glaubt, ihr könnt nicht mehr – zwei Armzüge gehen auf jeden Fall noch.“

Aufmerksam verfolgt Heß die Tauchgänge vom Beckenrand aus, denn unter Wasser kann es immer zu Schwierigkeiten (Schwimmbad-Blackout) kommen. „Nicht alleine tauchen“, gilt auch im Schwimmbad, so Heß.

Circa 17 Meter schaffe ich bei den ersten beiden Versuchen mit Ach und Krach. „Du kannst mehr. Bleib ruhig, nutze die Gleitphase“, bläut mir Heß ein. Ich schaue mir noch mal seine Technik an, steige ins Becken, atme zweimal ruhig ein und aus, stoße mich zum Beckenboden ab, versuche mit meiner Technik zu gleiten und in einen Rhythmus zu kommen. Aber vor allem bleibe ich ruhig. Die letzten etwa zehn Meter werden wieder hektischer, aber dann ist die andere Beckenseite erreicht. 25 Meter getaucht. Was für ein tolles Gefühl! Die nächsten Herausforderungen bei der DLRG können kommen. (Norman Körtge)

Im Interview erzählen Stefan Boller und Joachim Heß von der DLRB Babenhausen über Gefahren im und am Wasser.