Rettungsschwimmer werden bei der DLRG Babenhausen

Von: Norman Körtge

Am Königssee in Zellhausen schiebt die DLRG Babenhausen nicht nur regelmäßig Wachdienst, sondern übt und trainiert dort auch immer wieder. © DLRG BABENHAUSEN

Wie schwer ist es, einen Menschen aus dem Wasser zu retten? Zusammen mit den Rettungschwimmern der DLRG Babenhausen möchte Redakteur Norman Körtge dies in in einer mehrteiligen Serie herausfinden.

Babenhausen – Was wäre, wenn ich meine eigene Tochter hier und jetzt aus dem See ziehen müsste? Diese Frage stelle ich mir im vergangenen Sommer in einem Badesee in Nordhessen. Denn die damals Siebenjährige und stolze Seepferdchen-Trägerin schwimmt mir allzu forsch immer etwas zu weit vom Ufer weg. „Papa, ich kann aber noch“, sagt Sofie selbstbewusst, ohne ihre eigenen Kräfte wirklich einschätzen zu können. „Komm, ich versuche, dich mal rauszuziehen. Tue einfach mal so, als ob du nicht mehr schwimmen kannst“, sage ich, der noch nie ein guter Schwimmer war, zu ihr.

Aber was im Fernsehen immer so einfach ausschaut, wenn Rettungsschwimmer jemand an Land ziehen, endet bei mir in Hektik, weil ich es einfach nicht hinbekomme, meine Tochter und mich gleichzeitig über Wasser zu halten. Der Selbstversuch endet damit, dass Sofie alleine die paar Meter schwimmt, bis sie wieder stehen kann.

Ein Aha-Erlebnis für mich. Und das Gedankenkarussell dreht sich weiter. Was ist, wenn ich bei der nächsten Joggingrunde entlang des Mains bei Seligenstadt oder Hainburg einen hilflosen Menschen im Fluss entdecke? In mir reift der Beschluss, ich muss was tun. Also den bestehenden Kontakt zur DLRG Babenhausen genutzt – und Vorsitzender Stefan Boller und Ausbilder Joachim Heß nehmen mich unter ihrer Fittiche. Oder besser gesagt: Ich darf an einem „Grundlagenkurs Rettungsschwimmen“ teilnehmen, den die Babenhäuser für einen internationalen Anlagenbauer für Wasser- und Abwassertechnik im Landkreis Darmstadt-Dieburg organisiert haben.

Die Serie Neben den Selbsterfahrungsberichten im Rettungsschwimmerkurs wird in den kommenden Wochen auch die Arbeit der DLRG Babenhausen ausführlich vorgestellt sowie die Fertigkeiten, die für das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze und Silber notwendig sind. (nkö)

Die Motivation der Teilnehmer ist ganz unterschiedlich. Einige wollen ihre bereits erworbenen Kenntnisse auffrischen, einer Teilnehmerin geht es wie mir, die oft am Wasser unterwegs ist oder darauf Stand-up-Paddeln macht, und gerne für den Notfall gewappnet wäre. „Ich möchte das Abzeichen für die Badehosen haben“, ist auch eine eher witzig gemeinte Aussage, um das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze oder Silber zu erreichen. Bei mir ganz klar die Prämisse: Ich möcht einfach nur helfen können – mit der richtigen Technik. Oder um es in den Worten von Stefan Boller zu sagen: „Ein besseres Gefühl am Badesee zu haben.“

Und am Anfang steht erst einmal viel Theorie. In zweimal zweistündigen Einheiten führt Joachim Heß durch die Grundlagen. Über die gesetzliche Pflicht, Hilfe zu leisten (Heß: „Ohne sich selbst in Gefahr zu bringen“), geht es zu Grundkenntnissen über den menschlichen Körper (Blutkreisläufe, Atmung und Atemluft, Kopf und Sinnesorgane), die Gefahren beim Tauchen (Bewusstlosigkeit), im Schwimmbad, in Seen, in Flüssen (Schifffahrt und Wirbel), am Meer (Rippströmung, Qualen und Petermännchen) und an Wehranlagen (Walzen) sowie bei Bootsunfällen. Dazu die unterschiedlichen Schwimmtechniken und dann auch, was im Notfall zu tun ist.

Ein wesentlicher Aspekt, der dabei von Heß immer wieder hervorgehoben wird: Ruhe bewahren. Egal, ob man selbst in Not ist oder jemanden retten will. Wenn man etwa einen Krampf im Bein hat oder sich eklige Algen um den Fuß gewickelt haben – am besten erst einmal auf den Rücken drehen. „Bleibt ruhig, sonst reagiert ihr unüberlegt. Die Ruhe rettet euch“, sagt Heß.

„Niemals die Hand reichen“, betont der DLRG-Ausbilder, wenn zum Beispiel jemand im Winter ins Eis eingebrochen ist: „Der zieht euch mit runter.“ Immer versuchen, etwas zu reichen: etwa einen Stock oder eine Jacke. Das gilt auch im Wasser. Erst einmal Abstand halten und ansprechen. „Eine Person in Todesangst entwickelt übermäßige Kräfte“, warnt Heß eindringlich. Und: „Wenn wir als Retter geklammert werden, haben wir schon was falsch gemacht.“ Dann muss der Befreiungsgriff sitzen, der genauso in den Praxiseinheiten geübt werden wird wie Transportieren und Schleppen.

Beim Blick auf die Grafiken, die die Rettungstechniken zeigen, wird mir dann doch etwas mulmig. Ich sehe mich vor echten Herausforderungen. Auch was die benötigten Leistungen für die Abzeichen betrifft: Rückenschwimmen ohne Armbewegung – wie soll das gehen? 15 beziehungsweise 25 Meter weit tauchen. „Ich bin doch kein Fisch und habe Kiemen“, denke ich mir.

Die erste Einheit im Sportbad Dieburg verspricht spannend zu werden ... (Norman Körtge)