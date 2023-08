Rodenhausen-Hof in Babenhausen erstrahlt in neuem Glanz

Teilen

Dieter Aumann vor seinem restaurierten Ziegelbrennofen. Der Babenhäuser Unternehmer konnte den Verfall des Gebäudes „schlecht aushalten“. © Gries, Reinhold

Der Unternehmer Dieter Aumann restauriert den Rodenhausen-Hof in der Babenhäuser Altstadt. Sogar eine eigene Firma hat er für derlei Arbeiten gegründet.

Babenhausen – Der Hexenturm, die Stadtmühle und viel altes Fachwerk gehören zu den prägenden Eindrücken beim Rundgang durch die Babenhäuser Altstadt. Mittendrin, neben dem Hexenturm, versteckte sich jedoch viele Jahre ein einst beeindruckender Fachwerkhof mit massivem Erdgeschoss und zweigeschossigem Fachwerk hinter unansehnlicher Mauer. Erbaut hatte ihn 1576 der Burgmanne Cunradt von Rodenhausen. Er wurde zu einem blinden Fleck – bis sich Dieter Aumann entschloss, das ehrwürdige Haus zu erwerben und zu neuem Leben zu erwecken.

„Ich kann es schlecht aushalten, an solch einem verfallenden, früher so prächtigen Hof vorbeizugehen und tatenlos zuzuschauen“, sagt der 84-jährige Babenhäuser Bauingenieur, der bis zum 76. Lebensjahr seine gleichnamige Baufirma leitete, die im nächsten Jahr 125 Jahre alt wird. Dort haben nun seine Söhne das Sagen. Aber der Denkmalretter frönt weiter seine Leidenschaft, historische Bausubstanz zu retten, so wie er den Hof der Gaylinge von Altheim in der Amtsgasse vom Problem- zum Schmuckstück verwandelt hat. Babenhausens Heimat- und Geschichtsverein verdankt ihm dort sein wunderschönes Territorialmuseum. Um so etwas besser bewerkstelligen zu können, hat der jugendlich wirkende Seniorchef eine eigene Firma gegründet, die „Aumann Invest GmbH“.

Widerstände überwunden

Für die Rekonstruktion des ehemaligen Adelshofes derer zu Rodenhausen hatte er Widerstände zu überwinden, auch mit Behörden und Denkmalschutz. Seine Idee, das Stadtarchiv ins Erdgeschoss zu platzieren, konnte er nicht durchsetzen; auch die nicht so alte Umfassungsmauer konnte er nur teilweise niederlegen.

Nun hat Aumann Experten für Fachwerksanierung und Restaurierung um sich geschart, vor allem die Sickenhöfer Architektin Ulrike Kaeppel, die schon beim Fachwerk neben Babenhausens Stadtkirche durch maßstabsgerechtes Gestalten auffiel. Wichtig ist auch Holzexperte und Zimmermann Andreas Schnadt aus Biebergemünd, der nun im Denkmalhof mit seinem gut harmonierenden Handwerkerteam an brüchigen Fachwerkbalken, abgegangen Wänden, wackeligen Fenstern und alten Treppen für Stabilität sorgt.

Haus und Dach angehoben

Schnadt gibt Einblick: „Die Nordwand war 15 Zentimeter abgegangen, wir haben sie herangezogen an eine neue Holzkonstruktion. Wenn nötig haben wir, in Absprache mit der Architektin, Haus und Dach angehoben. In den Hausteilen haben wir Unterschiedliches zu tun, gerade im vorderen Teil wurde viel mit Lehm gearbeitet. Dabei gilt es auch, die Statik zu verbessern. Beim Ersetzen von Balken bauen wir auf gut erhaltenes Material aus niedergelegten Höfen und Scheunen. Dabei setzen wir alte Handwerkstechniken ein, die kaum noch bekannt sind. Das sieht man auch an der Holztreppe des 16. Jahrhunderts, aus einem Stamm geschnitzt, die unterm Dach einen neuen Ort gefunden hat.“

Architektin Kaeppel informiert zu weiteren baulichen Problemstellungen: „Insgesamt ist das mehrfach umgebaute Haus im Kern erhalten. Aber an mehreren Stellen müssen wir es instand setzen, auch behutsam, denn manche Schäden sind nicht eindeutig. Wir wollen die historische Bausubstanz ertüchtigen, alte Raumwirkungen neu zur Geltung zu bringen, alten Sandsteinfassungen und Stuckdecken wieder sichtbar machen und auch Bemalungen erhalten. Dieser Bau hat jedenfalls ein enormes Potenzial.“

Finanziell „ein Desaster“

Auch Aumann ist in in seinem Element, wenn er über den Hof spricht: „Ich war als Kind hier drin bei Verwandten, kann mich an Küche und Spülstein erinnern, die noch da sind. Die große Treppe saß ursprünglich woanders. Gemeinsam mit der Architektin möchte ich den Spagat zwischen Wiederherstellung historischer Raumwirkungen und zeitgemäßem Innenausbau für drei Wohnungen schaffen. Dazu gehören neue Innenisolation, technische Gewerke, Fußböden, Elektro- und Heizungsinstallationen, gut abgestimmt auf den historischen Charakter. Für mich ist das auch ein Haus der Geheimnisse, in dem Rätsel zu lösen sind. Auch um Cunradt von Rodenhausen, der um 1520 herum geboren wurde und wohl bald nach 1576 in Babenhausen verstarb. Finanziell ist das Projekt für mich allerdings ein Desaster – aber ich habe viel Freude dran.“

Um seine Motivation zu erklären, holt der Hobbyhistoriker weiter aus: „Dieses Haus der Rodenhausen, über Jahrhunderte Burgmannen in Oberhessen und dann hier, steht fürs 16. Jahrhundert mit seinen Glaubenskämpfen, die auch im reformierten Babenhausen Spuren hinterließen. Der Adelshof wurde dann Pfarrhaus. Ohne Persönlichkeiten wie Kaiser Karl V., Luther und den auch hier wirkenden Reformator Erasmus Alberus sowie den fortschrittlichen hessischen Landgrafen Philipp den Großmütigen ist diese Epoche nicht zu denken. Der Hof derer von Rodenhausen stellt das dar. Das ist mir wichtig, denn Geschichtsbewusstsein liegt mir ebenso am Herzen wie unsere schöne Heimat.“

Blicke ins Innere: Große Räume mit vergammeltem Stuck sind zu restaurieren (links). Eine spätmittelalterliche Treppe, aus einem Stamm geschnitzt, ist erhalten. © Gries, Reinhold

Dieter Aumann vor seinem restaurierten Ziegelbrennofen. Der Babenhäuser Unternehmer konnte den Verfall des Gebäudes „schlecht aushalten“. © Gries, Reinhold

Vorher, nachher: Die Nordwand des Rodenhausen-Hofs war am Zerbröseln, jetzt ist sie restauriert und mit Holzschindeln verkleidet. © Gries, Reinhold

Ein behauener Eckquader aus Sandstein mit der Jahreszahl und der Inschrift des Erbauers Cunradt von Rodenhausen. © /Repros: Gries

Ein behauener Eckquader aus Sandstein mit der Jahreszahl und der Inschrift des Erbauers Cunradt von Rodenhausen. © /Repros: Gries