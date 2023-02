Der Samstag ist in Babenhausen im Zeichen der Fastnacht

Von: Norman Körtge

Teilen

Mit dem Verkauf der Plakette wird der Umzug finanziert. Bei der Gassefastnacht kann sie gegen ein kleines Getränk oder ein kleines Eis eingetauscht werden. © nkö

Ein neuer Tag, eine neue Strecke und ein neuer Zugmarschall. Der Fastnachtsumzug am Samstag, 18. Februar, wartet mit gleich drei Neuerungen auf.

Babenhausen - Wobei Letztgenannte wohl eher als Ausnahme bezeichnet werden muss. Denn dass Alfred Weiser als stellvertretender Vorsitzender des veranstaltenden Babenhäuser Vereinsgremiums das Regiment übernimmt, liegt an der Abwesenheit des allseits bekannten Helmut Fendt. „Nach Jahrzehnten bin ich in diesem Jahr erstmals beim Umzug in Babenhausen nicht da“, berichtet der Gremiumsvorsitzende und damit qua Amt auch Zugmarschall: „Ich sehe das mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge. Ich befinde mich mit meiner Familie auf einer großen Reise, die coronabedingt zweimal verschoben wurde und nur jetzt durchzuführen war.“ Er werde aber in Gedanken dabei sein.

„Es ist alles vorbereitet. Es kann losgehen“, berichtet Weiser gestern auf Nachfrage. Das Amt des Zugmarschalls liegt ihm quasi im Blut. „Mein Vater war Vollblut-Fastnachter und seinerzeit auch Zugmarschall“, erzählt Weiser. Die Vorfreude auf den Fastnachtssamstag sei groß, auch wenn der Blick auf die Wetterprognosen diese ein wenig trübe. Strahlenden Sonnenschein dürfen die Narren nicht erwarten. Aber Weiser setzt ganz darauf, dass sich die Babenhäuser nach zwei Corona-Jahren ohne Umzug nicht vom Wetter davon abhalten lassen werden, die 42 Zugnummern mit einem „Bawwehause Helau!“ zu begrüßen und mitzufeiern.

Dass sich beim nunmehr 68. Fastnachtsumzug nicht nur, wie berichtet, der Tag – Fastnachtssamstag statt -dienstag – geändert hat, liegt an der gesperrten Bouxwiller Straße. Auf der Ortsumfahrung wird seit dem vergangenen Sommer die Gersprenz-Brücke saniert. Die Umleitungsstrecke führt teilweise über die bisherige Zugstrecke, etwa die Straße An der Stadtmauer und die Platanenallee.

Die neue Umzugstrecke am Fastnachtssamstag in Babenhausen Die Aufstellung der 42 Zugnummern am Fastnachtssamstag, 18. Februar, ist im Langenbrücker Weg. Los geht es um 14.11 Uhr durch die Amtsgasse, den Erlochweg, rechts in die Elisabethenstraße, rechts in die Luisenstraße, links in die Ziegelhüttenstraße, links in den Westring und über die Lache-Brücke nach rechts in die Waldstraße, links in die Taunusstraße, nach rechts in die Frankfurter Straße, dann nach rechts wieder in die Waldstraße, über die Brücke in den Westring und nach rechts in die Ludwigstraße. In der Amtsgasse löst sich der Zug auf. Von dort geht es hinter dem Musikwagen der SG Rot-Weiss zur Gassefastnacht. (nkö)

Den Plan, den Umzug am Samstag stattfinden zu lassen, gab es schon länger, konnte aber wegen Corona bislang nicht umgesetzt werden. Die Hoffnung und der Wunsch dahinter wurde in der von der städtischen Stabsstelle „Jugend, Sport und Kultur“ initiierten AG Fastnacht erarbeitet: Nach dem Umzug durch die Straßen noch weiter ausgiebig feiern zu können. Denn nach den bisherigen Umzügen am Fastnachtsdienstag hätte sich immer alles relativ schnell aufgelöst, da viele am Aschermittwoch wieder arbeiten mussten. Nun laden die in der AG vertretenen Vereine – Carnevalverein Babenhausen (CVB), Carnevalclub Herrnhuter (CCH) aus Harreshausen, der Sickenhöfer Karnevalverein (SKV), der TSV Langstadt und das Vereinsgremium – am morgigen Samstag nach dem Umzug zur Gassefastnacht in die Bummelgasse (Fußgängerzone der Fahrstraße). Ein Format, das der CVB bereits 2019 und 2020 organisiert hatte.

Die Sause mit Partymusik steigt schwerpunktmäßig zwischen den teilnehmenden Gaststätten „Roter Hahn“ und „Frau Antje’s Pfannkuchenhaus“. Der TSV Harreshausen ist mit einem Getränkewagen am Start. Zudem veranstaltet der SPD-Ortsverein eine Rock-Fastnacht am Heinrich-Klein-Haus, Fahrstraße 2. Um 22 Uhr soll die Gasse-Fastnacht enden. Die städtischen Kehrtrupps rücken am Rosenmontag an. (Norman Körtge)