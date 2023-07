Beben-Festival in Babenhausen in den Startlöchern

Ein Dezibel-Messgerät hatte das Beben-Team um Wolfgang Kettler beim Lärmschutz-Infoabend aufgestellt, um ein Gefühl zu schaffen, welcher Wert bereits bei einer normalen Gesprächslautstärke angezeigt wird. © Just

Vom 3. bis 5. August steigt das Beben-Festival in Babenhausen. Die Veranstalter haben sich auch viele Gedanken um den Lärmschutz für die Anwohner gemacht.

Babenhausen – 2019 erlebte das Seebeben-Festival den größten Zuspruch seiner Geschichte. Die mehreren tausend Besucher pro Tag sind vielen Babenhäusern noch in guter – oder durch die massiven Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B26 – in negativer Erinnerung. „Diese Zeiten sind vorbei. Das wird es so nicht mehr geben“, sagte Wolfgang Kettler am Donnerstagabend im kleinen Saal der Stadthalle bei der Infoveranstaltung zur bevorstehenden Neuauflage vom 3. bis 5. August. Neben der Namensänderung von Seebeben in Beben, der neuen Lokation im Schwanengraben vor dem Schloss, einem Wechsel beim Ausrichter – Veranstalter ist nicht mehr die SG Rot-Weiss sondern ihr Förderverein – besteht die wichtigste Neuerung darin, dass die Veranstaltung deutlich kleiner und überschaubarer ausfällt. Zukünftig wird sich die Gästezahl – schon alleine aus Platzgründen – auf 1 000 bis 2 500 am Tag reduzieren. Damit findet eine Halbierung statt. „Vor allem soll das Festival ein Event von Babenhäuser für Babenhäuser sein“, so Kettler, der deshalb für das nächste Wochenende kaum Verkehrsprobleme erwartet. Das Gros der Besucher wird laut seinen Worten wohl mit dem Fahrrad kommen.

Die Hauptsorge dreht sich momentan vor allem um den Lärm, der die Anwohner stören könnte. In der Konsequenz wird am Donnerstag bereits um 22 Uhr die Musik ausgemacht, am Freitag um Mitternacht Uhr und am Samstag um 1 Uhr. Auch moderne Technik soll helfen, Lärmemissionen zu vermeiden. Wie es beim Infoabend hieß, würde man „das Neueste und Beste“ auffahren, was die Lautsprechersystemhersteller aktuell bieten. Mit modernen, sehr engstrahligen Boxen lasse sich der Schall dahingehend gewichten, dass er nur in jene Bereiche gelangt, wo man ihn haben will. Die Bühne wird primär in Richtung des Schlosses stehen, sodass die Hauptwellen grundsätzlich von den Wohnhäusern weglaufen.

Um eine 360-Grad-Beschallung auszuschließen, soll ein physikalisches Prinzip helfen: Dabei werden Boxen gedoppelt und so aufeinandergestellt, dass ein Exemplar nach vorne und das andere nach hinten zeigt. An- und Aussteuerung sorgen dann dafür, dass Bässe, die eine unerwünschte Richtung abgehen, eliminiert werden.

Die Handballer hoffen, dass dieser Effekt in Theorie und Praxis greift und die Dezibelzahlen bei den Anwohnern in der Platanenallee und den Seitenstraßen nicht über eine leise Gesprächslautstärke hinausgehen. Ganz ohne Beeinträchtigungen wird es laut Kettler aber nicht abgehen, da es auch unbekannte Faktoren, wie etwa den Wind, gibt. „Man wird schon merken, dass wir da sind“, sagt er.

Programm und Tickets Das neue Festival-Konzept verfolgt das Ziel, die Kultur und das Gewerbe in Babenhausen nachhaltig zu stärken, was nicht in Verbindung mit der Musik oder dem Catering steht. So wird es am Donnerstag, 3. August, um 17 Uhr einen Vortrag samt Führung der Schlossfreunde geben. Auch sind 50 Kindergartenkinder zu einem Erlebnisrundgang auf dem Festivalgelände eingeladen. Der Eintritt ist frei und die generierten Spenden fließen an die lokalen Kindergärten. Abends spielt das „Michi Bock-Trio“



Mit der Jugendfeuerwehr am Freitagnachmittag. 4. August, beginnt um 15 Uhr der Familientag. Mit „Dead Energy“ und anschließend „Shaqua Spirit“ gibt es ab 18.30 Uhr Livemusik. Der Samstag, 5. August, steht ab 15 Uhr im Zeichen elektronischer Musik.

Der Vorverkauf für das Festival lief bis dato mittelprächtig: „Wir sind zufrieden, aber es könnte mehr sein“, bilanziert Kettler. Die Inflation und die weiteren Probleme würden derzeit alle Festivals merken. „Das Gros unserer Karten wird 2023 an der Abendkasse weggehen“, gibt sich aber Kettler zuversichtlich. Alle Informationen und Tickets gibt’s unter beben-festival.de. (mj)

In den vergangenen Wochen waren die Handballer in ihren Vorbereitungen fortwährend engagiert, alles zu tun, dass die Belastungen für die Anwohner möglichst gering ausfallen und dass man diese fortwährend mit vielen Informationen einbezieht. Dafür wurden Flyer verteilt oder für jeden Haushalt zwei Gratis-Tickets abgegeben.

Der Zuspruch zur Infoveranstaltung blieb im Rahmen. Nicht ganz ein Dutzend Anwohner kamen, um in erster Linie das Thema Lärm zu verfolgen. Eine Besucherin zeigte sich besorgt, dass die Beeinträchtigungen durch ungeordnetes Parken, Wildpinkler oder grölende Personen auf dem Nachhauseweg wohl störender ausfallen könnten als wummernde Bässe. Deshalb sei es weniger wichtig, wann die Musik ausgeht, sondern wann auf dem Gelände nichts mehr ausgeschenkt wird. Das passiert laut den Veranstaltern ein bis zwei Stunden nach Musikende. Eine andere Besucherin führte an, dass die Lärmbelästigung durch Hochzeitsfeiern in der Stadthalle immer wieder enorm ist. Sie geht nicht davon aus, dass das Beben das noch toppt. Sehr positiv für die Handballer war, dass sich keiner der anwesenden Nachbarn komplett gegen das Festival aussprach. „Hier wird für die Kultur und den Veranstaltungskalender in Babenhausen was getan. Das sollte man auf alle Fälle positiv sehen“, hob llse Ranis heraus.

Die Handballer haben angekündigt, beim Beben selbst Lärmmessungen durchzuführen und die Regler auf die Ergebnisse abzustimmen.

Lärm-Hotline für das Beben-Festival in Babenhausen

Wenn es zu laut werden sollte, können die Veranstalter kontaktiert werden: Telefon 0151 74564598 (Telefon/WhatsApp), oder Mail schicken an laermschutz@beben-festival.de. (Michael Just)