Babenhausen will Schandfleck kaufen

Von: Norman Körtge

Südlich von Harreshausen erstreckt sich mitten auf dem Feld dieser illegale Gebäudekomplex. © Körtge

Mitten im Feld des Babenhäuser Stadtteils Harreshausen steht ein illegaler Gebäudekomplex. Die Stadt hat die Chance, das Grundstück zu kaufen. Wäre da nicht ein Schadstoff-Risiko.

Babenhausen-Harreshausen – Den Harreshäusern ist der lang gezogene Gebäudekomplex mitten auf dem Feld schon lange ein Dorn im Auge. Ortsvorsteherin und Stadtverordnete Heidrun Koch-Vollbracht (CDU) bezeichnete die leer stehende Immobilie, gelegen zwischen dem neu errichteten Senioren-Bungalowpark und den Bahngleisen beziehungsweise dem Haselsee, in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung dann auch als Schandfleck.Das betrifft nicht nur die Optik. Das Ganze ist illegal, ein Schwarzbau. Bereits vor mehr als 50 Jahren wurde ein Baustopp verhängt. Es folgten Klage des Eigentümers und Urteile von Gerichten. Zuletzt kam 2013 das Verwaltungsgericht Darmstadt zu dem Schluss, dass das Gebäude illegal ist und eine Umnutzung nicht gestattet wird. Seit Jahren gibt es eine Abrissverfügung. Passiert ist auf dem 3 800 Quadratmeter großen Grundstück aber nichts.

Mit dem Tod des Besitzers könnte sich nun eine Wende anbahnen. Nachdem es offenbar keine Erben gibt oder diese das Erbe ausgeschlagen haben, und ein Nachlasspfleger vergeblich versucht hat, die Immobilie zu verkaufen, hat dieser sie nun der Stadt zum Kauf angeboten worden – zum symbolischen Preis von einem Euro.

Hinzu kommen allerdings Abrisskosten, die sich auf mindestens 106 000 Euro belaufen, wie die Stadtverwaltung in Erfahrung gebracht hat. Finanziert werden soll dies durch eine vom Nachlasspfleger zugesagte Zahlung von mindestens 83 000 Euro aus dem Nachlass des ehemaligen Eigentümers. Bleiben etwa 15 000 Euro, die die Stadt aufbringen müsste.

Der Fachbereich Stadtplanung und der Magistrat empfehlen den Kauf „im Sinne aller Bürger“ und um das Areal für eine landwirtschaftliche Nutzung oder als ökologische Ausgleichsfläche zur Verfügung zu stellen.

Die Sache hat allerdings einen Haken. Es sei nicht auszuschließen, dass zum Beispiel im Boden Schadstoffe gefunden werden, teilte die Stadtverwaltung in der Bauausschusssitzung mit. Ein entsprechendes Gutachten würde mit etwa 5 500 Euro zu Buche schlagen.

Das leer stehende Haus dient, den Spuren nach zu urteilen, auch als Treffpunkt. © Körtge

Um das mögliche Risiko einer Schadstoffbelastung drehte sich dann auch die Diskussion im politischen Gremium. FDP-Fraktionsvorsitzender Manfred Willand wusste zu berichten, dass auf dem Gelände an alten Fahrzeugen gewerkelt worden sei und eben die Gefahr bestehe, dass Schadstoffe im Boden sind. Wenn dann Boden abgetragen werden muss, werde es richtig teuer. Ohne Gutachten werde die FDP jedenfalls nicht zustimmen.

Ähnlich sah es Michael Wolz (CDU). Dass ein Erbe ausgeschlagen werde, sei nichts Ungewöhnliches. „Das heißt, dass es kein gutes Geschäft ist“, meinte er. Auch er beharrte auf ein Bodengutachten.

Er wolle auf keinen Fall die „Katze im Sack“ kaufen, bemühte FWB-Fraktionschef Wolfgang Heil einen bekannten Spruch. Für ihn stelle sich auch die Frage, warum die Stadt als Käufer das Bodengutachten zahlen soll. Und wer hafte dafür, wenn Altlasten im Boden gefunden würden? Fragen, die vor einer Abstimmung in der Stadtverordnetenversammlung geklärt werden müssten. In der Sitzung am Donnerstag, 29. Juni, ist das Thema nicht auf der Tagesordnung.

Manfred Nodes (Grüne) warnte davor, nur aufs Geld zu schauen. Zum einem haben die Stadt nun die Chance, dort „etwas zu bereinigen“, zum anderen auch die Verpflichtung, die Natur und das Grundwasser zu schützen. Damit hob er auf die „ethische Verpflichtung“ ab, die im Antragstext genannt worden war. Harreshäuserin und SPD-Fraktionsmitglied Annemarie Krebs sprach sich dafür aus, dass die Stadt das Gelände kauft und aufbereitet. Wegen der offenen Fragen, wurde im Bauausschuss nicht abgestimmt. (Norman Körtge)