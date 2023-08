Schmuck zum Nachdenken im Weltladen Babenhausen

Von: Norman Körtge

Upcycling-Schmuck aus Kambodscha aus Patronenhülsen gibt es im Weltladen Babenhausen. © Weltladen Babenhausen

Viel mehr als fair gehandelter Kaffee oder Schokolade ist im Babenhäuser Weltladen zu bekommen.

Babenhausen – Viel mehr als fair gehandelter Kaffee oder Schokolade ist im Babenhäuser Weltladen zu bekommen. Das kann nicht nur sehen, wer durch die Fußgängerzone der Fahrstraße bummelt und an der Ecke mit Schlossgasse ins dekorierte Schaufenster blickt, sondern war auch bereits Thema bei der Lieblingsstücke-Ausstellung, die der Weltladen-Verein im vergangenen Jahr zu seinem 30-jährigen Bestehen organisiert hatte. Zum Vorschein kamen Schals, Tassen oder Schlüsselmäppchen.

Die etwa 40 aktiven Mitglieder des Vereins, der den Altstadtladen betreibt, sind aber auch immer wieder auf der Suche nach neuen Produkten, „zum Schmücken, Schmecken und Freude schenken und auch ein wenig zum Nachdenken“, sagt Helga Wiegel vom Weltladen-Team. Und nachdenklich machen da etwa die Schmuckstücke aus leeren Bomben- und Patronenhülsen, entworfen von jungen kambodschanischen Designern und Designerinnen als Zeichen der Hoffnung auf Frieden in ihrem Land. Hingucker sind auch die Taschen aus recycelten Zementsäcken aus Kenia.

Es sind Produkte, die eine Babenhäuser Delegation von den Fachtagen des Weltladen-Dachverbandes aus Bad Bad Hersfeld mitgebracht haben. Die Veranstaltung ist eine Kombination aus Fachmesse und Fachtagung und hält für alle Aktiven des fairen Handels umfangreiche Informations- und Schulungsmöglichkeiten bereit. Die begleitende Messe bietet Gelegenheit, neue Produkte kennenzulernen und zu bestellen und sich direkt mit den Herstellern auszutauschen.

Was aus Zementsäcken werden kann, zeigen die Taschen aus Kenia. © Weltladen Babenhausen

Im Rückreisegepäck war dabei auch anspruchsvolle Handwerkskunst aus Stein und Stoff aus dem afrikanischen Zimbabwe, dekorative Vasen aus Thailand und schöne Schmuckkollektionen, unter anderem gefertigt von Frauen aus Asien im Rahmen des Starfish Projects. „Das Starfish Project ist eine Non-Profit Organisation, die aus Prostitution und Menschenhandel befreiten Frauen und ihren Kindern ein schützendes Umfeld und eine lebensverändernde Chance bietet“, erklärt Wiegel. Über 100 Frauen hätten so bereits ihren Arbeitsplatz in der Schmuckproduktion gefunden und damit auch ein neues Leben in Würde. Das Projekt verfolge nicht nur das Ziel, den eigenen Lebensunterhalt zu ermöglichen, sondern ebenso, neue Lebensfreude und kreative Energie für eine individuelle Entwicklung zu vermitteln. Die Schmuckkollektion – hergestellt aus teils vergoldetem Edelstahl und kombiniert mit Halbedelsteinen oder Perlmutt – schmücke auch Allergikerinnen und Allergiker nebenwirkungsfrei, berichtet Wiegel.

„Die Unterstützung dieses und ähnlicher Projekte verhilft vielen Menschen in Not zu einer neuen Lebensperspektive. Immer aber ist es nur eine punktuelle Hilfe. Ziel muss es sein, dass auch politisch durch eine weitsichtige Wirtschafts- und Außenpolitik endlich Voraussetzungen geschaffen werden, die armen Länder der Welt am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben zu lassen“, hebt Helga Wiegel auch die politischen Dimensionen hervor. Ziel der Weltwirtschaftspolitik muss es sein, dass der faire Handel als solcher nicht mehr besonders herausgestellt werden muss, sondern dass jeder Handel fair und gerecht wird und mit seinem beidseitigen Nutzen auch arme Regionen stützt – und damit auch Fluchtgründen entgegenwirke.

Sommerpause im Weltladen steht bevor

Vom 7. bis zum 19. August schließt der Weltladen für eine kleine Sommerpause. Und wer auf faires Süßes steht: Schokolade und feinste Tartufi gibt es bis Samstag, 5. August, zu rabattierten Sommerpreisen. (nkö)