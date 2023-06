Babenhausen sucht Schülerlotsen

In der Martin-Luther-Straße in Babenhausen ist morgens und mittags viel Verkehr: Dicht an dicht liegen dort Kita, Grundschule und ein Gymnasium © Grimm

Die zu bestimmten Uhrzeiten chaotische Verkehrssituation in der Martin-Luther-Straße in Babenhausen ist nichts Neues. Jetzt will der Elternbeirat der Schule im Kirchgarten Schülerlotsen ausbilden lassen.

Babenhausen – „Das ist ja heute noch harmlos. Hier wird oft nicht nur im Halteverbot, sondern auch in zweiter Reihe geparkt, um Kinder aussteigen zu lassen“, erzählen die beiden Mütter, die gerade ihre Kinder zur ersten Stunde an der Schule im Kirchgarten abgeliefert haben. Sie begleiten sie zu Fuß auf dem Schulweg, wie einige andere Eltern auch. Manche Mütter haben einen ganzen Tross Grundschüler im Schlepptau. „Es ist einfach sicherer“, meinen sie mit Blick auf das morgendliche Verkehrsaufkommen.

Denn die Autos fahren nicht nur die Grundschule in der Martin-Luther-Straße an, sondern auch den benachbarten evangelischen Kindergarten und viele mit Kennzeichen aus anderen Landkreisen auch die Bachgauschule.

Auf dem Bürgersteig oder auf der Fahrbahn zwischen den haltenden und startenden Autos sind die Grundschüler zu Fuß, mit Rädern und Rollern unterwegs. Als ein Motorradfahrer mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit Richtung Oberstufengymnasium vorbeiflitzt, hält der Beobachter die Luft an.

Die zu bestimmten Uhrzeiten chaotische Verkehrssituation in der Martin-Luther-Straße ist nichts Neues und hat auch die Kommunalpolitik schon beschäftigt. Jetzt will der Elternbeirat der Schule im Kirchgarten im Schulterschluss mit der Schulleitung selbst aktiv werden und ruft Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel dazu auf, sich zu Schülerlotsen ausbilden zu lassen, um im neuen Schuljahr vor Schulbeginn und nach Schulschluss an neuralgischen Stellen für mehr Sicherheit zu sorgen. Einen Handzettel mit Informationen haben die rührigen Schulelternbeiräte, die die Sache organisieren, schon verteilt. „Aber es haben sich bisher nur sieben oder acht Leute gemeldet. Wir brauchen mindestens 20 Leute, hat die Polizei gesagt“, sagt Jessica Osojnicki, die gemeinsam mit Claudia Federenko den Elternbeirat leitet.

Die von der Polizei durchgeführte Ausbildung zum Schülerlotsen wäre kostenlos, würde an der Schule im Kirchgarten stattfinden und etwa einen halben Tag dauern. „Aber es müssen sich genug Leute melden, die mitmachen wollen“, sagt Schulleiterin Silke Schulz-Mandl, die die Initiative der Elternbeiräte begrüßt.

Auch mit dem Rad kommen viele Kinder zur Schule im Kirchgarten. in Babenhausen. © Grimm

„Uns ist schon klar, dass die meisten arbeiten und nicht fünf Tage in der Woche Zeit hätten. Aber man könnte es ja in Schichten aufteilen, und vielleicht hätten ja auch die Omas und Opas Spaß daran“, so Osojnicki. Je mehr mitmachen, desto weniger ist der Einzelne gefordert.

„Wir würden gerne zum Start des neuen Schuljahres mit der Schülerlotsenaktion beginnen und wenigstens die ersten sechs oder acht Wochen abdecken, bis die Erstklässer ein bisschen sicherer im Verkehr sind“, sagt die Elternvertreterin. Geplante Standorte für die Schülerlotsen an heiklen Stellen des Schulweges wären der Zebrastreifen am Eiscafé Galileo, der Zebrastreifen am Grünewaldparkplatz, die unübersichtliche Kurve am Oberstufengymnasium und direkt am Schuleingang.

Schulz-Mandl rät den Eltern, in den Ferien den Weg mit den Schulanfängern zu üben. „In der Anfangszeit ist es auch sinnvoll, wenn Eltern oder Großeltern die Kinder begleiten und die Verkehrserziehung übernehmen. Da können sich die Eltern ja untereinander auch absprechen. Aber irgendwann muss man natürlich loslassen können und den Kindern den Schulweg alleine zutrauen“.

Für Infos stehen die beiden Vorsitzenden des Elternbeirats, Claudia Federenko (Telefon 0179 4710842) und Jessica Osojnicki (Telefon 0176 20659695) zur Verfügung. Interessenten können auch an claudia.federenko@web.de und jessica.osojnicki@gmail.com schreiben. (Petra Grimm)