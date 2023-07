Schülerzahl wächst und wächst

Von: Jens Dörr

Blick auf den Hof der Münsterer John-F.-Kennedy-Schule, die derzeit die größte Grundschule im Landkreis ist. Der Schulentwicklungsplan des Kreises prognostiziert auf breiter Front weiteres Wachstum und damit notwendige Neubauten wie in Babenhausen. © Dörr

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg schreibt seinen allgemeinbildenden Schulentwicklungsplan (SEP) für die Schuljahre 2023/24 bis 2027/28 fort. Darin geht es auch um Neubauten.

Darmstadt-Dieburg – In den Kreisgremien hat Schuldezernent Lutz Köhler (CDU) das 336-seitige Papier kürzlich eingebracht. Der SEP bildet die Schullandschaft im LaDaDi und ihre Trends ab und stellt die planerische Basis dar, damit der Kreis eine bedarfsgerechte Infrastruktur in seinen 82 Schulen erhalten und verbessern kann.

Köhler nennt in diesem Zusammenhang die „steigenden Schülerzahlen und die veränderten Anforderungen an das Bildungssystem“ als zentrale Herausforderungen. Nicht nur der LaDaDi insgesamt, der im vergangenen Jahr die Marke von 300 000 Einwohnern übersprungen hat, wächst, sondern auch die Zahl von Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter.

Deshalb plant der Kreis nicht nur den Ausbau und die Modernisierung der bestehenden Schulgebäude, sondern den Neubau zusätzlicher Bildungsstätten. „Wir müssen in den kommenden fünf Jahren mehrere neue Schulen gründen“, sagt Köhler. Dazu gehören Grundschulen in Griesheim und Babenhausen.

„Allen Schülerinnen und Schülern soll zudem eine moderne Lernumgebung geboten werden, die den Anforderungen unserer Zeit gerecht wird.“ Eben dafür brauche man eine „solide und vorausschauende Planung“, die mit dem neuen SEP nun vorliege.

Neben dem bedarfsgerechten Angebot sind im SEP die „Barrierefreie Schule“ und die „Digitale Schule“ Schwerpunkte. Projektteams der Kreisverwaltung haben dazu Angaben bei den Schulen abgefragt und ausgewertet. Nicht nur deshalb bezeichnet Köhler den neuen SEP als „wichtigen Meilenstein für die Bildung im Landkreis Darmstadt-Dieburg“, die man weiter „auf hohem Niveau fördern“ wolle. Ein weiterer wichtiger Teil des Schulentwicklungsplans sind auch die „Schulprofile“ mit Informationen zu allen 82 Einrichtungen sowie den Schülerzahl-Prognosen.

Bei letzteren helfen jede Menge demografische Daten zu allen 23 Städten und Gemeinden, die sowohl aufs vergangene Jahrzehnt als auch auf die nächsten Jahre bezogen sind. Aus den Grafiken und Tabellen des SEP lässt sich etwa herauslesen, dass drei der fünf Kommunen, deren Bevölkerung zwischen 2011 und 2021 am stärksten gewachsen sind, im Ostkreis liegen: Messel, Babenhausen und Groß-Zimmern mit einem Plus von je rund neun Prozent. Am stärksten legte allerdings Bickenbach (plus 13,6 Prozent zu), gefolgt von Weiterstadt (plus 9,6 Prozent). Mit Ausnahme von Alsbach-Hähnlein (Bevölkerungsstagnation) sind in diesem Zeitraum alle Kreiskommunen bevölkerungsreicher geworden.

Der Anteil der Menschen unter 25 Jahren liegt in Weiterstadt, Erzhausen und Groß-Zimmern am höchsten, in Alsbach-Hähnlein, Fischbachtal und Modau ist er am niedrigsten. In 20 der 23 Kreiskommunen wird in den nächsten Jahren ein Wachstum auch bei den minderjährigen Einwohnern erwartet - am stärksten in Fischbachtal und Roßdorf. Wobei die vier Verfasserinnen des SEP, die dem Fachbereich Schulservice des Kreises angehören, auf Unwägbarkeiten etwa bei Wanderungsbewegungen und noch nicht berücksichtigte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hinweisen.

Insbesondere in den Grundschulen wird es ein weiteres Wachstum geben. Im Schuljahr 2022/23 wurden 11 089 Grundschüler in 528 Klassen beschult. Seit Jahren klettern beide Zahlen stetig. An den weiterführenden Schulen unter Trägerschaft des Kreises steigen Schüler- und Klassenzahl ebenfalls an. Auch die Zahl an Förderschülern nimmt zu. Die Zahl der Intensivklassen hat sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs fast verdoppelt.