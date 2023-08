Silke Hohenester ist für Babenhausen die Schutzfrau vor Ort

Interview mit Polizeioberkommissarin

+ © Körtge Auch auf der Straße präsent: Silke Hohenester, die Schutzfrau vor Ort in Babenhausen © Körtge

Babenhausen – Seit April ist Polizeioberkommissarin Silke Hohenester als Schutzfrau vor Ort in Babenhausen anzutreffen. Eine Aufgabe, die sie auch in Schaafheim und Otzberg ausübt.

Frau Hohenester, haben Sie Babenhausen schon vorher gekannt?

Ja, ich kann fast sagen, ich bin quasi hier aufgewachsen. Ich komme aus Groß-Umstadt und kenne die Stadt bereits aus meiner Jugend und hatte Schulkameraden von hier.

Was sind Ihre ersten Eindrücke aus polizeilicher Sicht auf Babenhausen?

Echte erste Eindrücke habe ich eigentlich keine mehr. Ich kenne Babenhausen privat und seit 23 Jahren auch dienstlich. Ich fühle mich hier wohl und auch heimisch.

Wenn Sie Babenhausen aus dem Polizei-Schichtdienst bereits kennen und dann als Schutzfrau vor Ort hierher kommen, ist das eigentlich ein gutes Zeichen für Babenhausen, oder?

(lacht). Ja, das kann man so sagen.

Wie lange sind Sie schon bei der Polizeistation in Dieburg?

Durchgehend bin ich dort jetzt seit 16 Jahren. Ich war aber während meines Studiums dort auch schon mal ein halbes Jahr für ein Praktikum und dann auch im Anschluss noch mal ein halbes Jahr im Schichtdienst, bevor ich nach Darmstadt bin.

Mit dieser Vorerfahrung: Gibt es aus polizeilicher Sicht irgendetwas, auf das Sie in Babenhausen besonders achten?

Nein, da gibt es nichts Besonderes. Es ist eine tolle, kleine lebendige Stadt. Ich mag sie einfach. Sie ist sehr vielseitig in jeder Hinsicht.

Was hat Sie bewogen, aus dem regulären Dienst rauszugehen?

Die Prävention! Ich war 16 Jahre bei der Ermittlungsgruppe in Dieburg im Bereich der Jugendkriminalität tätig. Und das wurde jetzt zentralisiert nach Darmstadt. Da hätte ich mitgehen sollen. Aber mein Herz schlägt doch für die Gegend hier. Und da kam das Angebot als Schutzfrau vor Ort. Es ist für mich einfach wichtiger zu beraten, bevor etwas passiert.

Was sind Ihre Aufgaben hier als Schutzfrau?

Meine Hauptaufgabe ist eben die Prävention. Ich bin eigentlich ausschließend beratend tätig. Ich biete in Babenhausen einmal in der Woche meine Bürgersprechstunde im Rathaus an. In den vergangenen Wochen war ich mindestens zwei- bis dreimal in der Woche in der Joachim-Schumann- und der Eduard-Flanagan-Schule.

Was haben Sie dort gemacht?

Da hatten wir die Präventionskampagne „Denken statt senden“ jeweils in zwei Schulstunden. Da ging es zum Beispiel um das Verbreiten von Kinderpornografie und was man mit dem Handy darf und was nicht. Oder was darf verschickt werden? Und da kommen dann auch andere Fragen auf. Zum Beispiel Mobbing. Auch an den Grundschulen habe ich mich bereits vorgestellt. Sie können sich melden, wenn irgendwo Bedarf ist.

Wie ist die Resonanz bei der Bürgersprechstunde?

Relativ gut. Aber auch ganz unterschiedlich. Es war mal nur eine Person da, aber es warteten auch schon sechs vor der Tür. Ich merke, es läuft an. Ich bin auch auf der Straße präsent und werde angesprochen. Wobei eben vielen meine Funktion aber noch nicht ganz klar ist. Aber es wird.

Mit welchen Anliegen kommen die Leute?

Mit allem, was mit Ordnung und Recht zu tun hat. Aber die Hauptanliegen sind verkehrsrechtliche Sachen: Wo zu schnell in Straße gefahren wird oder es Falschparker gibt. Da kommuniziere ich auch viel mit dem städtischen Ordnungsamt oder kümmere mich auch selbst drum. Aber auch Nachbarschaftsstreitigkeiten, Bedrohungen und familiäre Probleme sind Themen. Und gerade jetzt in der Sommerzeit lärmende Jugendliche.

Bürgersprechstunde Die wöchentliche Bürgersprechstunde von Silke Hohenester findet normalerweise immer mittwochs von 10 bis 12 Uhr im Rathaus am Marktplatz statt. Doch es ist Ferien- und Urlaubszeit. Die nächste Sprechstunde ist erst wieder am Mittwoch, 6. September. Ein Termin wird nicht benötigt. Neben den Bürgersprechstunden ist sie montags von 8 bis 15 Uhr und dienstags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 06071 9656221 erreichbar. Oder eine E-Mail schreiben an:

svo-dieburg-pst.ppsh@polizei.hessen.de. (nkö)

Stichwort Verkehr: Haben Sie sich schon den Verkehr in der Martin-Luther-Straße angesehen?

Ja. Da gab es gleich am Anfang Anrufe. Es ist schwierig dort, aber ich denke, es wird bald Lösungsansätze geben.

Wie sah im Allgemeinen Ihre konkrete Hilfe aus?

Das ist auch ganz unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel einen konkreten Hinweis auf einen Fahrzeughalter habe, dann bin ich da auch schon persönlich hin, zusammen mit einem Kollegen oder der Stadtpolizei. Wir haben es bislang immer im Gespräch klären können. Viele wissen ja gar nicht, wohin sie überhaupt mit ihrem Anliegen müssen oder wer dafür zuständig ist. Dann vermittele ich. Ich merke, wie es die Leute freut, dass sie eine Polizistin fragen können und die dann weiterhelfen kann. Es heißt ja so schön: Ansprechpartner für alle Belange. Also nur keine Scheu.

Seit Ende März nimmt die Stadt an der KOMPASS-Initiative (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) teil: In einer ersten Phase sollen sogenannte Angstorte identifiziert werden. Können Sie dazu schon etwas sagen?

Nein, noch gar nichts. Es sind bislang eher subjektive Gefühle. Der eine läuft nachts nicht gerne am Bahnhof vorbei, der andere nicht am Park. Aber es gibt noch nichts Konkretes oder eine Häufung, wo es ganz schlimm sein soll.

Könnten Sie sich dennoch vorstellen, wo KOMPASS gezielt wirken könnte?

Wir sind noch am Anfang. Es läuft alles erst an. Nach der ersten Abfragen wissen wir dann mehr. Ich denke, das wird noch etwa ein halbes Jahr dauern.

Wie ist die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung?

Super. Es läuft wirklich gut. Mindestens einmal in der Woche gibt es ein persönliches Treffen. Aber wir telefonieren auch viel. Und mit der Stadtpolizei bin ich auch unterwegs, und wir haben einen guten Austausch.

Waren Sie schon im Erloch-Stadtquartier?

Ich habe demnächst ein Treffen mit Frau Hucke vom Diakonischen Werk, die dort die Quartiersarbeit macht. Und da werde ich mich und meine Arbeit auch vorstellen. Vor allem eben, dass ich trotz Polizeiuniform beratend da bin und man sich bei Problemen an mich wenden kann. Ich bin wirklich ein Freund und Helfer.

Gibt es konkrete Projekte, die Sie planen?

Ja. Zum einen das Programm „Gewalt-Sehen-Helfen“ bei dem wir Bürger, die Interesse haben, beschulen, wie man handelt, wenn man Gewaltsituationen sieht. Zum anderen werden wir am 14. September eine Fahrradcodierungsaktion auf dem Wochenmarkt anbieten. Da ist die Nachfrage immer sehr hoch. Und wir wollen was machen zum Thema Schock-anrufe und Enkeltrick.

Warum funktioniert das eigentlich immer noch?

Es ist einfach der Schock, wenn plötzlich am Telefon eine vertraute Person Hilfe benötigt. Eine Situation, in der man helfen will und nicht rational handelt. Und viele sind eben auch gutgläubig. Die Täter sind sehr versiert und sprechen gut. Es ist wie eine Art Theaterspiel. Und sie passen ihr Vorgehen auch immer wieder an. (Norman Körtge)