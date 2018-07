Lotta mit dem Knickohr sucht neues Zuhause

Babenhausen - Lotta mit dem prägnanten Ohr sucht schwanzwedelnd nach einem neuen Zuhause. Die zweijährige Mischlingshündin ist kastriert, gechipt, geimpft, und entwurmt. Sie lebt im Tierheim, Außerhalb 41.

„Lotta ist eine Sportskanone“, heißt es in ihrer Beschreibung. Streicheln lässt sie sich auch, aber sehr viel mehr als Kuscheln mag sie Sport und Spiel. Sie übertreibt es dabei auch nicht so sehr wie andere, sondern nimmt sich auch gemütliche Auszeiten. Ein Zuhause mit sportlichen Haltern, die auch Freude an Intelligenz- und Suchspielen haben, wäre für sie wie ein Sechser im Lotto. Anderen Hunden gegenüber verhält sie sich unauffällig und auch Ärger geht sie in der Regel eher aus dem Weg.

Nähere Informationen, auch zu weiteren Hunden und Katzen, gibt es vom Tierheim-Team oder vorab auf der Homepage unter: www.tierschutzverein-babenhausen-muenster.de. Öffnungszeiten sind Freitag und Samstag von 14 bis 17 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter Tel.: 06073/64299. (tm)