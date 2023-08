SV Sickenhofen wird 65 Jahre alt

Von: Jens Dörr

Rafal Josefus ist der Vorsitzende des SV Sickenhofen. Der Verein will sich weiter auf Fußball konzentrieren, sein Areal aber natürlich für Feste im Ort anbieten. © Dörr

Der SV Sickenhofen plant keine Feier zu seinem 65. Geburtstag, hat aber diverse Pläne. Nächstes Jahr etwa soll es einen Mini-Kunstrasen geben.

Sickenhofen – Es ist ein Jubiläum, das nicht gesondert zelebriert wird: Der SV Sickenhofen verbucht 2023 sein 65-jähriges Bestehen, plant dazu aber kein spezielles Ereignis. „Wir feiern das demnächst an der Sickenhöfer Kerb, die wieder auf unserem Gelände stattfinden wird, ein bisschen mit“, schaut Rafal Josefus voraus. An Plänen für die nahe Zukunft mangelt es dem Stadtteil-Verein derweil nicht, wie der Vorsitzende des SVS verrät. Sie sind vor allem, aber nicht ausschließlich infrastruktureller Natur. Sportlich sind die Sickenhöfer gerade in die Fußball-Saison 2023/24 gestartet, in der vor allem die erste Mannschaft Hoffnungen auf einen Coup nährt.

Vorweg: Die Zeit, in der sich der SV Sickenhofen auch anderen Sportarten zu öffnen schien, ist vorbei. Vor wenigen Jahren hatte der seit jeher auf den Fußball konzentrierte Klub auch eine kleine Tischtennis-Abteilung gegründet, deren Teams sogar im Ligabetrieb mitmischten. Im nun schon länger zurückliegenden Trubel um den Ex-Vorsitzenden, auf den Josefus und ein auch auf anderen Posten neues Vorstandsteam folgten (und den Verein inzwischen wieder ins ruhige Fahrwasser geführt haben), wanderten die Tischtennis-Spieler ab. Ambitionen, diesen Sport oder etwas anderes ins Programm aufzunehmen und so für weitere Sickenhöfer interessant zu werden, strebt der SVS derzeit nicht an: „Wir werden ein reiner Fußball-Verein bleiben“, prognostiziert Josefus.

Kerb und Bikertreffen

Es ist freilich einer, der durch manche Veranstaltung auch Menschen berührt, die mit der Kickerei wenig am Hut haben. Die Kerb auf dem Areal an der B 26 folgt wie geschrieben noch, doch den „Tanz in den Mai“ und erstmals ein Bikertreffen hat der Verein in diesem Jahr schon gemeistert. „Das sind auch die drei Veranstaltungen, die wir regelmäßig durchführen wollen“, kündigt Josefus an. Er ist selbst Biker und hat sich mit seinen Vorstandskollegen bereits darauf verständigt, auch im nächsten Jahr zu einem Motorrad-Treffen einzuladen. „Obwohl das Wetter schlecht war, waren immer 50, 60 Motorräder gleichzeitig da“, freut er sich rückblickend über die erfolgreiche Premiere.

Die Einnahmen aus derlei Ereignissen sollen auch ihren Beitrag zu den angestrebten Investitionen auf dem SVS-Gelände (in der unter der Regie des aktuellen Vorstands schon einiges Gutes passiert ist) leisten. „Das kleine Kunstrasen-Soccerfeld, das wir zwischen unseren beiden Plätzen anlegen wollen, ist bis Mitte nächsten Jahres geplant“, sagt Josefus. An diesem schon vor einiger Zeit geäußerten Vorhaben bleibe man dran, suche Sponsoren und kalkuliere mit Kosten in Höhe von 20 000 bis 30 000 Euro. „Der hintere Platz soll außerdem eine Beleuchtung bekommen“, so der Vorsitzende. „Dann können wir ihn auch im Winter wieder als Trainingsplatz nutzen.“ Die Spiele der beiden Aktiventeams (Kreisliga B und C) sollen derweil weiter auf dem vorderen, seit wenigen Jahren nach dem wohl bekanntesten SVS-Kümmerer benannten „Franz-Weihert-Arena“ Naturrasen-Großfeld stattfinden. „Dieser Platz liegt einfach zentraler“, so Josefus.

Schwerpunkt Jugendförderung

Auch ein F- und ein G-Juniorenteam kann man dort in der Saison 2023/24 in Aktion sehen. Die rund 20 F-Junioren werden von Zweitmannschaftsspieler Christopher Thomas und Josefus’ Sohn Oliver (spielt in der U19 des FC Bayern Alzenau) gecoacht; die G-Junioren sollen in diesen Tagen eine neue Trainerin bekommen.

„Unser wichtigstes Ziel ist es, die Jugend weiter zu fördern“, hofft Rafal Josefus auf Zuwachs. Dabei gebe auch die „fantastische“ Arbeit von Jugendleiter Dennis Walter Anlass zum Optimismus. Bei den Aktiven könnte das B-Liga-Team (Trainer: Sandro Sale und Juliano Machado Ferreira) in der frisch gestarteten Runde um die Meisterschaft mitspielen; das C-Liga-Team (Coach: Giuseppe Bosa) des Multikulti-Vereins, in dem sogar der Vereinschef polnische Wurzeln hat, soll zumindest die Klasse halten.