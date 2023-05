Aufmüpfige Senioren setzen sich in Babenhausen zur Wehr

Teilen

Mit dem Schwank „Dreistes Stück im Greisenglück“ begeistert die Theatergruppe des SV Kickers Hergershausen bei insgesamt vier Aufführungen im Bürgerhaus des Babenhäuser Stadtteils.

Hergershausen – Seniorenheimbewohner, die mit harten Brötchen zum Frühstück, Windelzwang und Stubenarrest diszipliniert werden. Geizige Familienangehörige, die sich nur um ihr Erbe sorgen, und eine herrische Schwester Oberin (Anja Walz), die alle herumkommandiert – kaum vorzustellen, dass daraus eine Komödie werden kann. Aber es geht, und zwar richtig gut, wie die Kickers-Theatergruppe bei den beiden ersten ihrer insgesamt vier Theaterabende im Bürgerhaus bewiesen hat.

Denn auf der anderen Seite der Waagschale tummeln sich im Kosmos der skurrilen Figuren aufmüpfige Senioren, die über das Kuckucksnest fliegen und sich listig zur Wehr setzen. Allen voran der verschmitzte Opa Müllerschön (mit enorm viel Text Günter Stübinger) und sein Kumpel Paul Schnitzer (mit beeindruckender Mimik Wilfried Klein).

Es gibt noch Tickets

Am kommenden Wochenende werden die Darsteller noch einmal an zwei Abenden alle Register ziehen. Restkarten für die Vorstellung am Freitag, 12. Mai, um 19 Uhr gibt es bei Horst Herget unter Telefon 06073 61197.