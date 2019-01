Trotz geschlossener Schranken: Radfahrer überquert Gleise

Babenhausen - Großeinsatz gestern Abend für die Feuerwehren in Babenhausen: Ein Zugführer glaubt, einen Radfahrer an einem Bahnübergang erfasst zu haben.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Babenhausen auf ihrer Facebookseite mitteilt, ist ein Zug am Samstagabend gegen 21.20 Uhr auf der Strecke zwischen Darmstadt und Aschaffenburg unterwegs. Auf Höhe des Übergangs Tennishalle in Babenhausen sind die Schranken bereits geschlossen - das ist einem Radfahrer aber scheinbar egal, er überquert trotzdem die Gleise. Das aber scheinbar so knapp, dass der Zugführer ihn wahrnimmt und davon ausgeht, ihn erfasst zu haben. Er schlägt sofort Alarm: Die Feuerwehren Babenhausen, Sickenhofen und Hergershausen, ein Rettungswagen, ein Notarzt, das DRK Münster, die Polizei und die Bundespolizei sind im Einsatz.

Die Feuerwehrkräfte starten bei ihrer Ankunft sofort Suchmaßnahmen zwischen Sickenhofen und Babenhausen - allerdings ohne Ergebnis. Und auch bei der Untersuchung des Zuges im Bahnhof können keine Spuren eines Zusammenpralls entdeckt werden.

Während des Einsatzes ist die Bahnstrecke komplett gesperrt. (jo)

